К желанию пробежать марафон надо прийти

100 процентов позитива на дорожке и негатив в интернете: чем обычно запоминается Казанский марафон?

Фото: Максим Платонов

Более 25 тысяч участников: профессионалы, разыгрывающие медали чемпионата России, любители, устроившие беговую экскурсию по столице Татарстана, и пупсики, ползущие к своей первой победе в жизни. Подробности очередного Казанского марафона — в репортаже «Реального времени».

«Хозяин трассы» стал чемпионом России



Начнем с главного, поскольку, живописуя детали, как-то упускаешь из виду техническую сторону дела. Абсолютным победителем Казанского марафона и чемпионом России стал татарстанец Степан Киселев, который преодолел дистанцию за 2 часа 12,56 минуты. Кстати, два года назад Киселев тоже был среди победителей в Казани, но на дистанции 21 км. Тогда он выбрал эту дистанцию, поскольку только что выиграл чемпионат России и еще не восстановился, а марафон можно пробежать раза два-три за год. Нынче же статус Казанского марафона был повышен тем, что именно на нем разыгрывались медали чемпионата России.

Победительницей среди женщин стала Сардана Трофимова из Якутии. В целом среди победителей и призеров соревнований на всех дистанциях нет уроженцев Татарстана. Екатеринбург и Самара, Ижевск и Йошкар-Ола, Уфа и Чебоксары — создается впечатление, что Казань своим марафоном порадовала гостей с Урала, Поволжья и близлежащих республик. Хорошо, что победил Киселев, но и его, откровенно говоря, несколько лет назад пригласил в Казань нынешний главный тренер сборной Татарстана по легкой атлетике Игорь Павлов.

Среди ВИП-персон, участвовавших в забегах, традиционно можно было увидеть Дениса Калинкина, руководителя исполкома Казани, ограничившегося полумарафонской дистанцией, которую преодолел за 1 час 33 минуты. Член сборной России по биатлону Александр Поварницын из Удмуртии замахнулся на полный марафон. В числе бегунов были Камиль-хазрат Самигуллин, актриса Дарья Повереннова, опять же традиционные участники Владимир Леонов, Ирек Зиннуров, Вадим Янгиров, с комментариями которых читатели смогут ознакомиться в самом репортаже, по ходу которого его автор неоднократно пускается в сравнение нынешнего праздника бега с тем, что было 10, 20, 30 лет назад.

Что было?

Первый раз я стартовал в 1986 году в забеге на призы газеты «Вечерняя Казань». Старт происходил с Центрального стадиона, откуда дистанция вела в сторону улицы Декабристов, и по преодолении 5 километров бегуны в районе бассейна «Оргсинтез» сворачивали обратно.

Возвращались на финиш к Центральному стадиону, рядом с которым раньше было запасное поле, покрытое резиновыми ковриками, которыми в советские времена устилали пороги, гаражи и т. д. Это поле было известно всем любителям мини-футбола и хоккея на траве под названием «резинка».

Что стало?

Сейчас на месте «резинки» находится футбольно-легкоатлетический манеж. Кстати, зимой легкоатлетические дорожки там оккупируют любители бега. Сейчас же организаторы Казанского марафона устроили в манеже место различных активностей для горожан, где можно было потанцевать, повеселиться и понаблюдать, например, за соревнованиями годовалых малышей под названием «забег ползунков».

В одном из них происходила «битва века». Два на вид годовалых карапуза, мальчик и девочка, устремились к победе. Будь на соревнованиях представители WADA, они с ума сошли бы от того допинга, которым прельщали юного спортсмена его близкие. Мамаша и бабушка прихватили большую машинку, плюс бряцали ключами и брелоком от машины настоящей, и это неумолимо двигало малыша к победе. Вторая участница была медленнее, да и мама не озаботилась никаким «допингом», кроме телефона. Но тут пацан заинтересовался чем-то на стороне. Игрушка? Детское питание? Симпатичный пупс женского пола? Бог знает, но главное, он пополз не к финишу, а налево. Тем временем соперница нагоняла. Маме с бабушкой недавнего лидера стоило больших трудов и уговоров (помогать руками было категорически запрещено) вернуть его на дистанцию, где он почувствовал близкое дыхание конкурентки. Ах так, решил пацан — и мазнул девочке ладошкой по лицу. Та в плач! В итоге мама с бабушкой сами дисквалифицировали грубияна, сняв его с дистанции и утащив к трибунам. Со стороны это выглядело уморительно…

Что было?

Перед легкоатлетическими стартами раньше натирались мазями, распространяя по раздевалкам, коридорам и туалетам Центрального стадиона ароматы «Звездочки» с «Финалгоном» в советские времена и противовоспалительных гелей — в российские.

Что стало?

Сейчас перед стартом очень многие либо делали селфи, либо просто фотографировались. Особое внимание привлекали девушки, по-видимому, профессионально занимающиеся художественной гимнастикой. Они позировали так, как способны только «художницы», — задирали ноги выше головы, демонстрируя потрясающую растяжку.

Что было?

Честно, не могу сказать, бегали ли раньше ВИП-персоны. Ни в советские времена, ни в российские, когда организацию забегов взял на себя спорткомитет Казани. Хотя лично мне удалось пробежать с заслуженным мастером спорта, олимпийским чемпионом… по хоккею. Андрей Трефилов, будущий голкипер «Ак Барса», в сезоне 1998 года прибыл в Казань растренированным и пытался самостоятельно набрать форму до общекомандных тренировок под руководством Сергея Абрамова. Бегал в свою охотку и почему-то подошел именно ко мне с вопросом: «А что тут происходит?» Объяснив, что это традиционный забег на 10 километров, я тут же сагитировал его стартовать. Благо тогда не надо было ничего, кроме желания. Стартовый номер давали в обмен на рубль или 3 рубля, точно не помню, но можно было бежать и без номера. Рванув со старта, Трефилов смог пробежать только до ворот Центрального стадиона, после чего сказал: «Ну, на фиг!» — и сошел с дистанции.

Что стало?

Сейчас с дистанции стараются не сходить. Во-первых, выбор их по силам и возможностям: 3, 10 километров, полумарафон и полная дистанция в 42 километра. К примеру, директор СК «Синтез» Ирек Зиннуров так комментировал выбор дистанции в 3 км: «Мне, как водоплавающему, гораздо проще было бы проплыть предложенную дистанцию, хотя я готовился к этому забегу. Но через ходьбу. Поэтому было тяжеловато. По поводу погоды замечу, что она наиболее комфортная, поскольку бывала такая, что шкала термометра переваливала за 30 градусов, и было очень тяжело. Что касается времени, то для выполнения норматива золотого значка ГТО в моей возрастной категории достаточно просто выйти на дистанцию».

Мини-интервью прервала бывший заместитель министра образования республики Лариса Сулима, подошедшая с объятиями к Зиннурову. «Я мокрый!» — «Ничего страшного, я сама такая», — с улыбкой успокоила Лариса Олеговна.

Во-вторых, даже 3 километра можно было не бежать, а пройти, например, с помощью палок для скандинавской ходьбы, что сделала одна из участниц забега, превратив его в заход. В-третьих, для участия в Казанском марафоне требуется заплатить вступительный взнос.

Что было?

Трефилов не знал «секретов» участников тех забегов. В число любителей бега вливались рекрутированные школьники, студенты, заводчане, поэтому общей задачей было выбежать из Центрального стадиона в полную силу просто для того, чтобы не устроить завал и не быть погребенным под грудой бегущих, а дальше насильно собранные переходили на шаг. По своему опыту замечу, это сильно раздражает, когда бежишь из последних сил, тебя обгоняет человек, а потом переходит на шаг. Потихоньку его обгоняешь, он снова делает рывочек. Получается, как будто ты себя преодолеваешь, а он с тобой соревнуется, дразнится...

Что стало?



Вадим Янгиров, директор Казанского марафона, сам прекрасно помнит те времена, когда часть людей на забеги выводили с помощью административного ресурса.

— Я помню и те времена, и те соревнования, и свое состояние, когда выбегал на пробежку в лосинах по Набережным Челнам и видел недоумение на лицах окружающих. Сейчас это стало массовым движением. Каким образом произошел этот сдвиг сознания, почему наши люди вдруг побежали? Честно, я не знаю. Не хочу приписывать себе все лавры, скорее, это большая и слаженная работа республиканских властей, которые стремились сменить вектор устремлений людей на занятия спортом, когда появляется много объектов, где можно бежать, плавать, соревноваться в игровых видах спорта. Раньше, соглашусь, где-то заставляли, а сейчас вовлекают народ в спортивное движение. В Татарстане создают качественный спортивный продукт, и мы тоже делаем свой вклад. Посмотрите, какое крутое «Экспо» в манеже. Вот дети ползут к своей первой победе, затем получат соску с логотипом «Тимермен», это будет первый приз в их жизни.

Что было?

Минута славы все-таки важна даже представителям такого цикличного и несколько «аутичного» вида спорта, как бег. Со мной эта минута едва не произошла ровно посередине временного отрезка занятий бегом, когда в 1998 году, вбегая на финиш в нутро Центрального стадиона, я услышал: «А сейчас мы видим на дорожке…»

Я уже решил, что слова диктора относятся ко мне, даже приосанился, но диктор продолжил, медленно растягивая слова «…члена сборной Татарстана по легкой атлетике». Оказалось, что маячивший впереди тщедушный юноша действительно входил в сборную Татарстана по легкой атлетике, только его коронной дисциплиной была 400-метровка. «Ну держись, член сборной», — решил я, и сделал его на финише.

Что стало?

Сейчас «минута славы» у каждого своя. В каких только нарядах не стартуют участники забегов, каким только образом не стремятся выделиться на финише, привлекая внимание фоторепортеров или комментаторов. Впрочем, описывать фантазию участников нет смысла, здесь надо просто листать фоторепортаж.

Что было?



Двадцать лет участвуя в пробегах, я, само собой, готовился к ним по полгода, бегая и по улицам, и по дорожкам стадионов. Количество простых любителей бега можно было пересчитать по пальцам. Как говорится, нас, бегунов, каждая собака знала.

Что стало?

Сейчас имя бегунам — легион. И в переносном, и в прямом смысле этого слова, поскольку среди финишировавших я увидел и баскетболиста казанской любительской команды «Легион» Виктора Сидорова. «Тасма», «Трудовые резервы», футбольно-легкоатлетический манеж в зимнее время — говорю только о том, что видел собственными глазами, приходя на тренировки по футболу и мини-футболу. Причем даже бегущую братию можно разделить на несколько подгрупп, поскольку наиболее целеустремленные готовят себя еще и к триатлону, где бег является одной из трех составляющих в процессе преодоления себя.

Среди таковых и республиканский министр спорта Владимир Леонов, чья участь руководителя спорта вынуждала не продышаться после дистанции, а давать интервью облепившим корреспондентам. В том числе и корреспонденту «Реального времени» — в порядке эксклюзива.

— Сама трехкилометровая дистанция не заставила сильно напрягаться, но нам будет интересно послушать мнение профессиональных спортсменов, изучить его, поскольку мы специально проложили другую трассу по сравнению с прошлыми марафонами, — сказал Леонов. — На наш взгляд, она получилась скоростная, без серьезных перепадов высоты, преодоление которых несколько утомляет, и мы уложили дистанцию в один круг. В прошлом это было два полумарафона, но мы решили не повторяться. Сейчас важно будет изучить реакцию профи. У нас желание простое: хотим своим марафоном войти в топ подобных забегов в мире. У нас еще есть нюанс, что создана большая база данных, в том числе по циклическим видам спорта, в которых бег является важным фактором подготовки, и мы приглашаем профессиональных спортсменов из лыж, биатлона, даже плавания.

Более 25 тысяч зарегистрированных в числе участников Казанского марафона — лучший ответ на вопрос об интересе к нему. Это привело даже к тому, что все наши отели были забиты, и баскетболистам «Калева», приехавшим на матчи плей-офф с «УНИКСом», реально было негде жить. Благо хозяева пришли им на выручку, поселив эстонцев на своей загородной базе в Васильево. Они с интересом отнеслись к нашему марафону, поскольку в Таллине проходит один из крупнейших марафонов Европы.

Что было?

Уже в российские времена маршрут «десятки» поменяли, уведя его из города на окраину, в сторону Кировского района, примерно в то место, где строился Храм всех религий. Движение было не таким оживленным, помнится, во время забега на рельсах застывали только трамваи на Кировской дамбе, откуда пассажиры смотрели на бегущих. Нас, наверное, так же проклинали, как сейчас…

Что стало?

…Поскольку каждый марафон собирает сотни разгневанных откликов в интернете, Казань проводит один марафон в год, в воскресенье, и именно в этот день интернет-критики выезжают на своих автомобилях и именно по тем улицам, которые перекрывают. Либо встревают в пробки, находясь в которых строчат гневные комментарии ко всем статьям и новостям в интернет-изданиях, касающимся Казанского марафона.

Хотя контраст между теми, кто дружит со спортом, и остальными был заметен даже в вагоне метро. Собирающиеся стартовать были одеты налегке, бодрые, веселые, а остальная масса укутанная, хмурая, как с бодуна. Люди, будьте добрее, легкоатлеты бегут раз, сейчас, может быть, два раза в год. Точно так же вместе с вами стоят в пробках по каким-то другим поводам перекрытия улиц. Что сразу в критику бросаться? Это же не повод проклинать марафон и бегущих, лучше самим вливаться в их ряды.

Единственный, кто мог реально предать нынешний марафон анафеме, была монахиня в полном одеянии, которая опаздывала на службу и припустила в горку по брусчатой мостовой в сторону улицы Кремлевской. С другой стороны, она тоже, пусть и невольно, влилась в отряд бегущих казанцев и гостей столицы.



1 / 38 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов