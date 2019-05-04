Доходное место: 200 миллионов агробаронессы Тетюш, дом от кабмина в Дрожжаном и «скромный» Агрыз

Следом за президентом и кабмином РТ свои декларации о доходах обнародовали главы районов Татарстана

Личный доход руководителя района в Татарстане — от 1,9 до 26,7 млн, совокупный доход семьи — от 2,06 до 214 млн рублей — такой итог декларационной кампании можно подвести среди муниципалитетов. Районные начальники следом за президентом и правительством РТ отчитались о заработках за прошлый год. Больших сюрпризов не оказалось: среди самых богатых — лидеры рейтинга прошлых лет. Деньги идут к деньгам: скромный на фоне дохода жены за 2018 год в размере 212,3 млн рублей годовой заработок главы Тетюш Рамиса Сафиуллова в 1,9 млн рублей с лихвой компенсируется принадлежащими его семье сотнями гектаров земли. О других богатых и бедных главах районов республики и о том, как доходы руководителей районного масштаба изменились по сравнению с 2017 годом, — в материале «Реального времени».



Тройка «добытчиков»



Абсолютным лидером по личному доходу в 2018 году, судя по опубликованным декларациям, стал глава Буинского района РТ Марат Зяббаров, заработавший, согласно опубликованной вчера декларации, свыше 26,7 млн рублей. Его супруга также славно потрудилась, приумножив благосостояние семьи более чем на 8,5 млн. Совокупный доход семьи превысил 35,2 млн.

Вторым по уровню личных доходов стал глава Нурлатского района республики Алмаз Ахметшин, заработавший 9,56 млн рублей. Но из этой суммы, собственно, и складывался весь бюджет семьи, поскольку годовой заработок супруги главы района составил всего 43,8 тыс. рублей — этого, как говаривали в старину, хватило бы самой на булавки.

На третьем месте среди глав — добытчиков и кормильцев семей — руководитель Пестречинского района Ильхам Кашапов с годовым доходом в 7,37 млн. Его жена оказалась немного более добычливой, чем супруга Ахметшина — она в 2018-м заработала 147 тысяч.

Абсолютным лидером по личному доходу в 2018 году стал глава Буинского района РТ Марат Зяббаров. Фото tatar-inform.ru

Муж богатой жены

Тетюшский глава Рамис Сафиуллов в 2018 году заработал чуть больше 1,9 млн рублей — это нижний предел личных доходов глав районов РТ в 2018 году. Но это на фоне его владений — капля в море. Семья Рамиса Сафиуллова имеет в собственности сотни гектаров земли, а ему самому, как свидетельствует декларация, на праве долевой собственности принадлежит 425 га земли и на праве индивидуальной — три небольших участка.

Супруга главы — еще более крупная землевладелица — у нее в индивидуальной собственности около 200 га, да еще на праве долевой принадлежит несколько участков общей площадью свыше 700 га. Кроме того, у нее в индивидуальной и долевой собственности несколько нежилых зданий. А в индивидуальной — целый парк сельскохозяйственной техники — комбайны, трактора, КАМАЗы… Судя по всему, совокупный доход семьи в 214 млн обеспечила продажа выращенной предприимчивой супругой чиновника сельхозпродукции (или сдача всего этого богатства в аренду).



Семья Рамиса Сафиуллова имеет в собственности сотни гектаров земли, а ему самому на праве долевой собственности принадлежит 425 га земли и на праве индивидуальной — три небольших участка. Фото tetushi.tatarstan.ru

В скобках заметим, что часть земель, судя по содержанию декларации супруги главы района, может принадлежать ей на паях с однофамилицей (либо родственницей) мужа — муниципальной служащей Римой Сафиуловой. Во всяком случае, площади земельных участков в долевой собственности совпадают.

Главе с жильем кабмин поможет

Интересным способом «разбогатела» в 2018 году семья главы Дрожжановского района Марата Гафарова. Его годовой доход в общей сложности превысил 6,9 млн рублей. Значительная доля этой суммы — субсидия, выделенная ему в марте 2018 года по распоряжению республиканского кабмина для приобретения земельного участка с жилым домом на площади Сабантуя в селе Старое Дрожжаное. В доход включена и сумма, полученная по кредитному договору с банком ВТБ на приобретение 2-комнатной квартиры на улице Дружинной в Казани.

Супруга главы района также не сидела сложа руки — ее доход в 2018 году составил почти 621 тыс. рублей.

Чтобы глава да женщину не обеспечил?

Призвание жены состоит в том, чтобы заботиться о муже и растить детей — видимо, по такому принципу поделены супружеские обязанности в семьях главы Агрызского, Мамадышского, Кукморского и Нижнекамского районов. У первых трех жен в декларациях в графе «годовой доход» стоит 0, а у супруги Айдара Метшина значится значок «решетка» (#).

Глава Агрызского района на двоих заработал 1,95 млн, став «рекордсменом снизу» в «доходном» рейтинге глав. Глава Мамадышского района Анатолий Иванов получил в 2018 году доход в 2,36 млн, глава Кукморского — 2,31, глава Нижнекамского — 2,89 млн.

Ильдус Зарипов вместе с супругой поставили антирекорд в номинации «совокупный доход семьи». Фото elitat.ru

Семьи скромного достатка

Руководитель Тюлячинского района Ильдус Зарипов вместе с супругой на двоих заработали в 2018-м без малого 2,06 млн — и поставили антирекорд в номинации «совокупный доход семьи». Вклад главы семьи и района — 2,05 млн, вклад его «половины» — 1,6 тыс. рублей.

Вторым снизу в этой номинации стал руководитель Мензелинского района Айдар Салахов: его доход — 2,1 млн, доход его супруги — 89 тыс. рублей, итого — 2,19 млн.

Третьими стали Балтасинский глава Рамиль Нутфуллин с доходом в 1,94 млн и его супруга, заработавшая 345 тысяч — итого 2,28 млн.

