Видео недели: первомай в Петербурге, казанская «яжмать» и отречение японского императора

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Разгон демонстрации в Петербурге

Первого мая в России прошли демонстрации. Некоторые оппозиционные акции были разогнаны правоохранителями. Особо громким стало противостояние демонстрантов и полиции в Санкт-Петербурге. Акция была согласованной, однако даже на ней были задержаны, по некоторым данным, более 50 человек.

В Казани мать с коляской попала под машину

На прошлых выходных в Сети появилось видео, на котором запечатлена женщина с коляской, пытавшаяся пересечь улицу Назарбаева в Казани. В итоге их сбила машина. Отметим, что на данном участке проезжей части восемь полос. Ребенок не получил серьезных травм. Позже в полиции сообщили, что «яжмать» (так назвали женщину в соцсетях и СМИ) была пьяна.

Отречение императора Японии

Император Японии Акихито отрекся от престола. Такая процедура прошла в Стране восходящего солнца впервые за 200 лет. Власть уже официально перешла к его сыну Нарухито. Церемонию отречения показали многие СМИ. Как принято сегодня говорить: «Во-первых, это красиво».

Путин о российских паспортах для украинцев

Президент РФ Владимир Путин предложил предоставлять российское гражданство всем жителям Украины. На это избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах принять зеркальные меры и выдавать украинские паспорта всем желающим гражданам РФ. Путин поддержал это заявление, отметив, что в будущем это приведет к единому гражданству.

Минниханов вручил госнаграды

Президент Татарстана Рустам Минниханов на прошлых выходных вручил госнаграды 49 жителям республики. Среди них участники Великой Отечественной войны Алексей Комлев, Мидхат Сафаров, труженица тыла Миннигуль Саляхутдинова, гендиректор АО «Связьинвестнефтехим» Валерий Сорокин и другие. Певица Гюзель Уразова удостоена звания «Народный артист Республики Татарстан».

Воздушный шар в Крыму

Одним из самых запоминающихся видео недели можно назвать инцидент с воздушным шаром в Феодосии. При приземлении корзина шара опрокинулась и из нее выпали и инструктор, и практически все пассажиры, кроме 12-летней девочки, шар с которой стало относить к морю. Обошлось без трагедии. Газ в горелке закончился и шар прибило к дому в частном секторе. Соцсети наводнили видео этого происшествия.

Русский «кит-шпион» в Норвегии

Норвежские рыбаки обнаружили в море белуху, к которой была прикреплена камера. На одном из ремней была надпись: Equipment St. Petersburg (в переводе с англ. — «Снаряжение Санкт-Петербург»). Западные СМИ всерьез предположили, что это животное может быть «китом-шпионом». По последним данным, белуха отказывается уплывать из района норвежского города Хаммерфеста.

«Роскосмос» показал балет

Госкорпорация «Роскосмос» выпустила ролик, в котором объединила знаменитые отечественные достижения XX века: космические технологии и балет. Видео показывает артистов балета в центре подготовки космонавтов и фрагменты записей с МКС и космодромов. В ролике снялись космонавт-испытатель Сергей Прокопьев, солисты балетной труппы Большого театра и ученики балетной школы-студии Егора Симачева.

Торнадо в Румынии

Впечатляющими стали новости из Румынии, где был зафиксирован мощный торнадо. Поступившие фото и видео показали мощный столб урагана посреди поля. Из-за штормовой погоды на всей территории страны был объявлен оранжевый уровень опасности. Около десяти домов остались без крыш. Один автобус был отброшен с дороги и перевернут.

Первомай на Филиппинах

Филиппинские левые провели в Маниле Первомайскую демонстрацию. Они прошлись по улицам столицы с транспарантами, на которых в том числе были изображены Карл Маркс и Владимир Ленин. Кроме того, активисты сожгли чучело президента страны Родриго Дутерте.