Очнулся — штраф! Асфан Галявов сбитым пешеходам выставил счет за простой трамваев

«Метроэлектротранс» потребовал с покалеченных жертв ДТП упущенную выгоду

Фото: Дмитрий Резнов

Эльвиру Гумерову и Елену Шалангину во время перехода улицы в Казани сбила машина, которая неслась по трамвайным путям. Женщин без сознания и с опасными травмами увезли на скорой. Полгода пострадавшие провели на больничном, затем судились с водителем сбившей иномарки, а недавно получили необычный штраф. «Метроэлектротранс», возглавляемый Асфаном Галявовым, потребовал от них… возместить убытки за простой трамваев в день, когда они чуть не погибли. На чьей стороне правда — разбиралось «Реальное время».

Опасный переход

В Казани сложилась непривычная ситуация для жертв аварии — сбитых пешеходов. Как правило, за наезд на граждан наказывают водителя — виновника ДТП. Но не в этом случае.

Декабрьским вечером 2016 года Эльвира Гумерова и Елена Шалангина спешили к знакомой в больницу. Девушки оказались на оживленном перекрестке улиц Ершова и Сеченова, успели перейти полдороги и остановились на трамвайных путях. Несущийся на них по рельсам автомобиль не заметили — смотрели в другую сторону, пропуская поток машин по встречной полосе. Последовал страшный удар… Следующее, что помнит Елена, — это склонившиеся над нею очевидцы аварии, а подруга была без сознания.

Скорая и ГИБДД приехали быстро. Пострадавших увезли с сотрясением и сложными переломами позвоночника и таза. Как потом покажет медэкспертиза, травмы причинили «тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни». Два месяца после аварии девушки были прикованы к постели, еще полгода провели на больничном, заново учились ходить, прошли длительный и дорогой курс реабилитации, но полностью восстановиться не удалось. Эльвире, которая до этой трагедии занималась каратэ и училась в Поволжской академии физкультуры и спорта, пришлось проститься со спортивной карьерой. Елена потеряла место работы в гостинице. Между тем водитель иномарки сумел убедить и районный, и Верховный суды, что в случившемся виноваты сами пешеходы: дескать, переходили в неположенном месте.

Водитель иномарки сумел убедить и районный, и Верховный суды, что в случившемся виноваты сами пешеходы

— В схеме ДТП указано одно место, а в деле проходит — другое. Вот там, где нас сшибли, мы имели право переходить улицу. Но так как он юрист — этот водитель, все дело вывернули, будто мы не там переходили. В этом месте Т-образный перекресток и есть тротуар, а по пункту 4.3 Правил дорожного движения мы имеем право идти в сторону тротуара. Но мы проиграли, а ему даже административное нарушение не дали. Дескать, сейчас можно ездить по трамвайным путям. Говорит, ехал со скоростью 40 км/ч, хотя скорость была явно выше. И видеорегистратор у него сначала был, а потом оказалось, его нет. Там рядом цветочный магазин, и запись видеонаблюдения за тот день странным образом стерлась, наверное, он ее выкупил, пока мы в больнице лежали, — посетовала Эльвира.

«Как мы могли ущерб трамваям нанести?!»

Впрочем, за полтора года после ДТП девушки и смириться успели с поражением в суде, и штраф ГИБДД заплатили за переход улицы в неположенном месте. И только месяц назад злополучная авария вновь напомнила о себе. Эльвире и Елене с мобильного телефона позвонила некая Оксана Иванова, которая представилась сотрудницей МУП «Метроэлектротранс» и потребовала оплатить штраф за понесенные предприятием убытки в вечер аварии.

— Во-первых, она сказала что там был троллейбус, хотя был трамвай. И я не поняла, какой штраф мы должны оплатить, за какой такой ущерб, если трамвай ехал, увидел, что впереди авария и просто остановился. Мы и так заплатили штраф за переход в неположенном месте. А сейчас с нас требуют штраф порядка 5 тысяч рублей на двоих, — удивлена Елена Шалангина.

— Мы без сознания на рельсах лежали, когда нас машина сбила, а потом нас на скорой увезли. Как мы могли ущерб трамваям нанести?! — возмущается и ее подруга Эльвира.

В юридическом отделе «Метроэлектротранса» подтвердили, что девушкам действительно выписан штраф за простой трамваев в день аварии. Фото wikimapia.org

«По-человечески сочувствуем, но юридически — не имеет значения»

В юридическом отделе «Метроэлектротранса» подтвердили, что девушкам действительно выписан штраф за простой трамваев в день аварии. На вопрос, почему рублем решили наказать жертв аварии — сбитых пешеходов, а не сбившего их водителя, ответили так:

— Значит, виноваты пешеходы. У нас таких случаев полно, люди в неположенном месте переходят, а потом еще думают, что они правы. Трамвай — это 12-тонная машина, ее просто так не остановишь из-за чьей-то глупости. У меня есть постановление, что они переходили в неположенном месте, просто так никто бы штраф не писал. Поэтому они должны заплатить по 2 500 рублей каждая. За простой трамвая 4-го маршрута, по времени где-то 46 минут простой был. Мы не просто так пишем претензии, на каждое дело имеется постановление ГИБДД или решение суда, — прокомментировала ситуацию ведущий юрист «Метроэлектротранса» Альфия Айтуганова.

Опрошенные «Реальным временем» независимые эксперты искренне посочувствовали жертвам ДТП, но с сожалением признали, что перевозчик прав. В Гражданском кодексе есть так называемая статья «Об упущенной выгоде» (ст.15 ГК РФ), на основании нее «Метроэлектротранс» и действует. Причем практика достаточно распространенная, в год выписываются десятки подобных штрафов виновникам ДТП.

— Действительно, есть такой способ защиты прав, как взыскание упущенной выгоды. Есть методика, которой уже десятки лет, она утверждена всеми судами, что в случае остановки подвижного состава собственник организации, а у него есть статистические данные и все утверждено сотнями судов, может потребовать упущенную выгоду. Кто возмещает? Конечно, возмещает виновник ДТП. Неважно, что вы еле выжили, вашему здоровью причинил ущерб источник повышенной опасности — автомобиль. Но если вас признали нарушившим правила, если вы стали причиной ДТП и обратное вы не доказали, вы должны будете заплатить штраф. По-человечески мы не просто сочувствуем — это глубочайшая трагедия, но юридически это не имеет никакого значения, и все суммы до копейки будут взысканы, — заключил руководитель фирмы «Татюринформ» Марат Камалов.

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