В «Метроэлектротрансе» пообещали отменить штраф сбитым пешеходам за простой трамваев

В «Метроэлектротрансе» пообещали отменить штраф казанским пешеходам за простой трамваев в тот день, когда их сбила машина на путях. Об этом сообщила «Реальному времени» одна из потерпевших Эльвира Гумерова.

По ее словам, в компании заявили, что обычно претензий к пешеходам не предъявляют, а этот случай просто вышел из под контроля.

Напомним, что инцидент произошел еще в 2016 году. Тогда Эльвиру Гумерову и Елену Шалангину во время перехода улицы в Казани сбила машина, которая двигалась по трамвайным путям. Женщин без сознания доставили в больницу. В этом году они получили от «Метроэлектротранса» штраф по 2 500 рублей каждой за простой трамвая 4-го маршрута.