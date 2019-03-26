25 мая на «Казань Арене» пройдет Республиканский ифтар

VII Республиканский ифтар в этом году пройдет 25 мая на стадионе «Казань Арена».

Как сообщается на сайте ДУМ РТ, в ифтаре планируется участие 15 тыс. человек. Также для встречи гостей ифтара, организации чтения коллективного намаза и подачи блюд планируется привлечь до тысячи волонтеров.

Ранее стало известно, что организаторы Республиканского ифтара планировали в этом году увеличить количество участников до 40 тысяч человек — 20 тыс. мужчин и 20 тыс. женщин.

В прошлом году прошло сразу два главных ифтара РТ — мужчин собрали отдельно 26 мая, а женщин — 27-го.