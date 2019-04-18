В Татарстане определили даты начала Рамадана и Ураза-байрама

Фото: Олег Тихонов

В Духовном управлении мусульман Республики Татарстан определили дни Рамадана и денежные суммы, которые мусульмане должны выплатить в этот период. Вопросы проведения священного месяца сегодня обсудили члены президиума ДУМ РТ. Встреча прошла под руководством муфтия республики Камиля Самигуллина.

Согласно решению мусульманских священнослужителей, первый день Рамадана начнется 6 мая. Первый таравих-намаз, который рекомендуется выполнять в 20 ракаатов, будет совершен 5 мая после ночной молитвы (иша).

В этом году продолжительность Рамадана составляет 29 дней. Ураза-байрам приходится на 4 июня 2019 года, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе татарстанского муфтията.

Время проведения праздничного намаза по случаю Ураза-байрама назначено на 07.00 в больших городах. В сельских мечетях праздничные молитвы начнутся через 30 минут после восхода солнца или в то время, которое было выбрано решением прихода (махалли).

Минимальный размер фитр-садаки (очистительная милостыня в Рамадан) в этом году составляет в 100 рублей, как и годом ранее. Для тех, кто выплачивает закят, рекомендуемая сумма — 600 рублей. В качестве искупления за невозможность держать пост по состоянию здоровья и при невозможности восполнить его в другой день установлена фидия: за каждый пропущенный день по 200 рублей. Нисаб (минимальный достаток, с которого идет выплата закята) составляет 230 тыс. рублей.

Как сообщало «Реальное время», VII Республиканский ифтар в этом году пройдет 25 мая на стадионе «Казань Арена».

Напомним, в 2018 году Рамадан пришелся на период с 16 мая по 14 июня.