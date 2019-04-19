В Башкирии определили суммы выплат в месяц Рамадан

Фото: Тимур Рахматуллин

В Духовном управлении мусульман Республики Башкортостана определили даты Рамадана и размеры выплат в священный месяц. Соответствующую фетву сегодня в Уфе подписали муфтий Нурмухамет Нигматуллин и первый заместитель председателя ДУМ РБ Аюп Бибарсов (документ имеется в распоряжении «Реального времени»).

Так, согласно решению муфтията, в Башкирии минимальный размер выплаты фитр-садака (очистительная милостыня) в этом году составляет 50 рублей с каждого члена семьи — для малообеспеченных мусульман. Для верующих среднего достатка — по 150 рублей с человека. Для состоятельных людей — по 300 рублей.

Для мусульман, кто по состоянию здоровья не могут поститься, фидия (откупительная выплата) составляет 180 рублей за каждый пропущенный день (5 220 рублей за весь месяц).

Нисаб (минимальный достаток или имущество, с которого необходимо выплачивать закят) составляет 224 000 рублей. С этой суммы закят получается 5 600 рублей.

Отметим, все суммы оказались такими же, что и в 2018 году.

Первый день Рамадана в 2019 году (1440 год Хиджры — по мусульманскому летоисчислению) начнется 6 мая (понедельник). Именно в этот день мусульмане начнут держать пост, а по вечерам проводить ифтары (разговения). По ночам в мечетях Башкортостана будут проходить коллективные дополнительные молитвы — таравих-намазы в 8 или 20 ракаатов. Ураза-байрам приходится на 4 июня (вторник).

Напомним, подобное решение накануне вынес президиум ДУМ РТ. В Татарстане минимальный размер фитр-садаки составляет 100 рублей, А для тех, кто выплачивает закят, рекомендуемая сумма — 600 рублей.