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«Главная цель здесь — удивить и запомниться»: в Казани прошли финалы Combonation

11:00, 29.04.2019 2

Видеорепортаж с турнира по новому олимпийскому виду — брейк-дансу

«Главная цель здесь — удивить и запомниться»: в Казани прошли финалы Combonation Фото: elitat.ru

Брейк-данс — тот вид спорта и культуры, который начинался на улицах и в подворотнях и дорос до турниров в фешенебельных залах и признания (в этом году) олимпийским движением. Однако Казань, как и положено спортивной столице, была лидером брейк-данс-движения страны задолго до олимпийских амбиций — здесь уже 11 лет проводится престижный международный турнир Combonation, собирающий лучших брейкеров России и мира. Спортивная редакция «Реального времени» подготовила видеорепортаж с финальной части фестиваля, отобрав лучшие баттлы и снабдив их комментариями организаторов.

Видео - Камиль Исмаилов и Эрик Добролюбов
СпортОбществоКультура БашкортостанКировская областьУдмуртияТатарстан
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