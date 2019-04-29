«Главная цель здесь — удивить и запомниться»: в Казани прошли финалы Combonation

Брейк-данс — тот вид спорта и культуры, который начинался на улицах и в подворотнях и дорос до турниров в фешенебельных залах и признания (в этом году) олимпийским движением. Однако Казань, как и положено спортивной столице, была лидером брейк-данс-движения страны задолго до олимпийских амбиций — здесь уже 11 лет проводится престижный международный турнир Combonation, собирающий лучших брейкеров России и мира. Спортивная редакция «Реального времени» подготовила видеорепортаж с финальной части фестиваля, отобрав лучшие баттлы и снабдив их комментариями организаторов.