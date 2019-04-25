В МИД РФ в июне состоится презентация Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир»

В Министерстве иностранных дел (МИД) России в июне этого года пройдет презентация Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании KazanSummit 2019.



Минниханов отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина он возглавляет эту группу и уже проделана большая работа.

Также президент Татарстана сообщил, что Организация исламского сотрудничества (ОИС) в этом году отмечает 50-летие. Он напомнил, что Россия является наблюдателем в ОИС.

Минниханов отметил, что Россия уделяет огромное внимание развитию отношений со странами исламского мира. В частности, Россия заинтересована в экспорте халяль-продукции на новые рынки, передает с пленарного заседания корреспондент «Реального времени».



Напомним, что в прошлом году участники заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» поддержали предложение Минниханова о создании совместной российско-мусульманской «Академии будущих лидеров».

