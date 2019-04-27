Опрос предпринимателей: как работать с поколением Z
Бизнесмены о том, как найти общий язык с «цифровым» поколением и нужно ли это
Директора некоторых компаний уже бьют тревогу: на рынок труда постепенно выходит поколение постмиллениалов — людей, рожденных в эпоху гаджетов, социальных сетей и периода расцвета сырьевой экономики. «Реальное время» выяснило у бизнесменов, как они находят общий язык с молодыми кадрами. Чем отличается поколение Z от миллениалов? Стоит ли искать к ним специфический подход и создавать комфортные условия? На эти и другие вопросы ответили управленцы в субботнем бизнес-задачнике.
Работодатели жалуются на поколение Z — людей, рожденных после 1995 года. По словам управленцев, они инфантильные, избалованные, просят только интересные задачи и хотят уже через год занять руководящую должность. Замечаете ли вы разницу поколений среди своих сотрудников и доставляет ли она вам неудобства? Как выстраиваете диалог с постмиллениалами?
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Фарид Хамадеев руководитель филиала компании ERGO в Казани
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Разницу, конечно, замечаю. Но неудобств она мне не доставляет, надо самому быть гибче. Пытаюсь использовать разные подходы: каждое поколение по-своему воспринимает задачи. Молодым нужно ставить цели, которые не требуют глубокой проработки. А задачи для зрелых людей предполагают больше анализа. Что касается каких-то дополнительных условий для молодежи, считаю, что везде должен быть комфорт, но офис предназначен для работы. Дом из него не делаю.
Для меня важно, чтобы разные поколения работали бок о бок. В компании должен быть смешанный коллектив. Если брать на работу только взрослых и опытных специалистов, команда перестанет обновляться. Поэтому новое поколение тоже очень значимо.
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Галина Шарафутдинова исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров РТ
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Разница однозначно есть, потому что эти дети воспитывались в другом измерении. Они техногенны, геймифицированы, идейны и поддерживают командный дух. Их задача — реализовать себя. И это хорошо, потому что каждый должен ставить цели и стремиться к их достижению. Если старшее поколение в большей степени мотивируют деньги, то к поколению Z нужен индивидуальный подход, важна вовлеченность.
Наша задача сегодня — понять желания нового поколения. Благодаря этому мы развиваемся еще больше. Ничего не делать с этим нельзя, иначе можно остаться без кадрового резерва.
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Руслан Кафиатуллин сооснователь компании Neti
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Скорее всего, поколение X (люди, родившиеся после 1965 года) так думает о поколении Z просто потому что не понимает их.
У нас работают все три поколения: Х, Y и Z. Разница, конечно, существенная. Если для первых двух категорий важно зарабатывать деньги, то третьему типу нужны интересные задачи. Они просто не будут выполнять неинтересную работу. Причем я сам становлюсь таким же, глядя на них.
К каждому поколению нужно подходить индивидуально. Для старших работают бонусы, карьерные перспективы, постоянные встречи с руководителем. А молодым, кроме интереса, нужно еще показать, какую пользу несет их труд миру. Мы даже специально ролики снимаем, чтобы показать, какой эффект приносим. Польза для поколения Z важнее денег.
Молодым нужен фан. Ежемесячно мы устраиваем для них разные акции наподобие «помой машину в апреле и получи вознаграждение» или «постригись в мае за подарок». Им важен комфорт. Сейчас снимаем новый офис, где будут специальные игровые зоны, массажный кабинет, зона для сна. Еще постмиллениалы любят ходить к психологам, поэтому мы наняли двух специалистов на внештат. Если старшее поколение зажатое, нам стыдно задавать вопросы о себе стороннему человеку, то молодым важно сразу получить ответ.
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Равиль Гибадуллин учредитель компании «Семь инженерных систем»
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Разницу поколений сразу видно — по гаджетам, которыми пользуются люди, по разговорам. Противоречий с поколением Z у нас нет. В нашей компании современные технологии, молодежи здесь интересно. По поводу самоуверенности могу сказать, что уже в первые недели работы молодые люди осознают, что от них требуется глубокий уровень знаний. Поэтому быстро понимают, что до профессионала нужно дорасти.
Конечно, если вы хотите удержать лучшую молодежь, нужно создавать лучшие условия. Сейчас мы меняем обычные офисные столы на дизайнерские, ищем ортопедические кресла, чтобы людям было комфортнее работать. У нас играет фоновая музыка, купили умный чайник. Я стараюсь, чтобы офис был современным, с учетом пожеланий молодых. Люстру из прошлого уже не повесишь.
Что касается управления, у меня единый подход ко всем поколениям. Не вижу разницы. Я никогда не кричу, уважительно ко всем отношусь. Это главное.
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Рустем Гарифов генеральный директор «Уютный офис»
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У меня не получилось выстроить отношений с миллениалами, поэтому я с ними не работаю. К ним нужен другой подход, нужно изучать их психологию, чего я пока делать не хочу. Есть более интересные занятия в жизни.
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Джаудат Латыпов управляющий партнер Казанского юридического центра
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Если честно, сейчас все поколения начинают вести себя, как Z. У людей в принципе изменился взгляд на жизнь, на работу. Раньше сотрудники по 20 лет работали в одной компании. Сегодня подобное редко встречается. Время такое — все стало проще, горизонты открылись. Просто у нового поколения эти черты чуть ярче выражены, чем у старшего возраста.
Сейчас, конечно, много советов о том, что к разным поколениям нужно искать индивидуальный подход. Не знаю правильно или нет, но мы так не делаем. Мы пока за устойчивую, регламентированную модель управления.
Я также сдаю офисы в аренду. И здесь я наблюдаю, что стали цениться комфорт и красота рабочего пространства. Причем цена отходит на второй план. Но опять-таки я не связываю это с молодежью, потому что у нас арендуют и крупные солидные корпорации.
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Артур Баширов генеральный директор ГК «Технократия»
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Разница есть, но неудобств она не доставляет. Это просто разные люди, с разным подходом к работе, разным мировоззрением. Поколение Z в каком-то смысле избаловано дефицитом хороших кадров. Поэтому они пытаются получить наиболее интересные для себя задачи. Зато уровень творчества у них гораздо выше. Если эти ребята загораются, то готовы сутками не спать, ничего не есть, только делать. Хотя иногда проблемы могут возникать с дисциплинарными вещами. Нужно просто доносить до них, почему это важно.
Еще новому поколению важно понимать смысл — для чего они все делают. Им важно видеть результат. Люди постарше чаще привыкли работать в понятном режиме и просто выполнять обязанности, что тоже неплохо.
У нас есть параметры внутреннего устройства офиса. Но это прежде всего связано с деятельностью компании. Атмосфера должна способствовать творчеству. Пытаемся обустроить рабочее пространство таким образом, чтобы чувствовать, будто приходишь домой. Сейчас, например, собираемся оборудовать спальные места.
Поколение наших родителей, скорее всего, тоже говорило, что мы какие-то не такие. При этом мы создаем сегодняшний мир, и вроде пока все хорошо.
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Рустем Гараев генеральный директор Bulgar Promo
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У нас не работают сотрудники младше 26 лет. Но если сравнивать их с более старшим поколением, то разницу чувствую. Люди, рожденные в начале 90-х, легче, живее, у них гибкий ум и широкий круг интересов. Мне с ними комфортнее работать, потому что они инициативные и осознанные. Поколение постарше обычно тяжелее раскачивается. Но это очень условно. Все-таки у наших сотрудников не настолько большая разница в возрасте.
Для меня большее значение имеет не то, когда родился человек, а то, где он родился. Казанские ребята обычно не слишком сильно мотивированы работать и развиваться. У них есть поддержка. Приезжие сотрудники, напротив, живые и гибкие. Потому что им некуда приткнуться, они крутятся как могут. И это характерно для любого поколения.
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Олег Курносов сооснователь Flatstack
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Я, наоборот, считаю, что это обязательные люди, которые всегда стремятся вперед. Самое главное, что отличает поколение Z — им важно ощущать свою нужность и важность. Нужно их чаще благодарить, а не ругать.
В нашей компании нет общения на «вы», у нас веселые рабочие места, в офисе есть качели, бесплатные кофе-чай и печенюшки. Мы делаем все для того, чтобы сотрудники ощущали, что они нужны нам.
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