Опрос предпринимателей: как работать с поколением Z

Скорее всего, поколение X (люди, родившиеся после 1965 года) так думает о поколении Z просто потому что не понимает их.

У нас работают все три поколения: Х, Y и Z. Разница, конечно, существенная. Если для первых двух категорий важно зарабатывать деньги, то третьему типу нужны интересные задачи. Они просто не будут выполнять неинтересную работу. Причем я сам становлюсь таким же, глядя на них.

К каждому поколению нужно подходить индивидуально. Для старших работают бонусы, карьерные перспективы, постоянные встречи с руководителем. А молодым, кроме интереса, нужно еще показать, какую пользу несет их труд миру. Мы даже специально ролики снимаем, чтобы показать, какой эффект приносим. Польза для поколения Z важнее денег.

Молодым нужен фан. Ежемесячно мы устраиваем для них разные акции наподобие «помой машину в апреле и получи вознаграждение» или «постригись в мае за подарок». Им важен комфорт. Сейчас снимаем новый офис, где будут специальные игровые зоны, массажный кабинет, зона для сна. Еще постмиллениалы любят ходить к психологам, поэтому мы наняли двух специалистов на внештат. Если старшее поколение зажатое, нам стыдно задавать вопросы о себе стороннему человеку, то молодым важно сразу получить ответ.