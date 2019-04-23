И экскаватор в пляс пустился: шоу танцующих тракторов на Казанской ярмарке
Сегодня на Казанской ярмарке открылись сразу две выставки: 24-я Международная специализированная выставка «ВолгаСтройЭкспо» и 23-я специализированная выставка «Безопасность. Связь. Интернет». Участниками выставок станут 97 компаний из 24 городов и 14 регионов РФ, представляющих продукцию 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Для посетителей выставок компании «Гидроремсервис» (Казань) и «Интехкрансервис» (Казань) организовали демошоу танцующих тракторов и демонстрацию новых моделей спецтехники.
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