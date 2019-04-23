Детское кафе «Сказка» отбивается от крыс и тараканов в одиночку

Кто возьмет на себя расходы на ликвидацию свалки из советского быта

Фото: Ринат Назметдинов

Главная пешеходная улица Казани не может избавиться от антисанитарной мусорной свалки, «сбегая» с которой крысы и тараканы по ночам «атакуют» элитные кафе и рестораны вдоль прогулочного маршрута туристов. Один из совладельцев детского кафе «Сказка» Максим Шарипов вместе с коллегами добивается ликвидации грязного места за фасадом титульной улицы, но безрезультатно: руки «не доходят» ни у районной администрации Казани, ни у регионального оператора УК ПЖХК, которая начинает входить в курс дела.

Здесь складируют все, что попало

«На этом месте мусор складывают все, кому не лень: свозят со всей улицы Баумана, — открыл глаза на преисподнюю туристической улицы совладелец кафе «Сказка» Максим Шарипов. По иронии обстоятельств, именно во дворе детского кафе мягкого мороженого еще с советских времен сложилась стихийная свалка. Ее не уничтожили ни при Исхакове, ни при Метшине и похоже, ей не грозит мусорная реформа. В одиночку ее убирает рантье известного кафе, но остановить нелегальный своз отходов в центр Казани им не удается. «Свалка находится на придомовой территории к кафе на Баумана, 58, — пояснил Максим Шарипов. — Она сложилась более 10 лет, но никто, кроме нас, ее не убирает. Здесь складируют строительные материалы, пищевые отходы, соответственно, здесь всегда бомжи, крысы, тараканы, — поделился он своей бедой с журналистами. — Хочется навести здесь чистоту и порядок раз и навсегда». Ради этого он приезжал на встречу с региональными операторами на заседание Совета по предпринимательству при президенте РТ.

«Улица Баумана — это главная пешеходная улица Казани, являющая началом туристических маршрутов», - говорил Метшин на деловом совещании в мэрии. Фото Максима Платонова

Чистим своими силами

«Я хотел пролоббировать свои интересы по поводу участка по улице Баумана, на котором стоит незаконно сформированная «мусорка», — сообщил перед началом заседания с регоператорами Максим Шарипов. «Своими силами навести порядок не можем. Точнее можем, но это бесполезно», — посетовал он.

По его словам, мусор с окрестностей центральной улицы продолжают свозить во двор домов №56 и №54, располагающихся за фасадом улицы Баумана, а сами рантье устали с этим бороться. Мусор просто сваливается во двор. Эта точка была и остается рассадником антисанитарии с незапамятных времен и создает риски для многих заведений общепита. «Официально мы (владельцы кафе и ресторанов на улице Баумана, — прим. ред.) неоднократно совещались с местными властями по этому вопросу, но пока дело с мертвой точки не сдвигается, — отчаялся он. — За улицу Баумана раньше отвечала управляющая компания «Казанский посад» (ныне она ликвидирована, — прим. ред.). По его словам, те ни разу не ответили на запросы рестораторов. «Они все понимают, что ничего поделать не могут, — развел он руками. — Мы чистили и чистим территорию своими силами».

Напомним, что несколько лет назад мэр Казани Ильсур Метшин выделил 30 млн рублей для приведения в порядок двух центральных улиц города — Баумана и Петербургской. Мэр Казани призывал к тому, чтобы на этих улицах был особенный порядок. «Улица Баумана — это главная пешеходная улица Казани, являющая началом туристических маршрутов», — говорил он не деловом совещании в мэрии. Тогда бюджетное финансирование было увеличено на 63 процента.

Общая протяженность улиц Баумана и Петербургской составляет около 2 км, здесь расположено 77 зданий, в том числе 12 строящихся и реконструируемых объектов, 6 многоквартирных жилых домов, 59 объектов административно-торгового назначения. Подавляющее большинство зданий на этих улицах являются частными. Аренда помещений свыше 600 рублей за 1 кв. м и считается высокой. По этой причине здесь высокая ротация арендаторов.

В администрации считают, что добросовестным собственникам зданий нужно заключить договор с регоператором, установить площадки с контейнерами для сбора мусора, а за их пределами будет отвечать регоператор. Фото Олега Тихонова

Кто разобьет цветник возле «Сказки»?

Может быть с приходом регионального оператора мусорную язву получится ликвидировать? В УК ПЖКХ вчера не смогли ответить на запрос «Реального времени». Связаться с пресс-секретарем компании не удалось — ее телефон на отвечал. Зато в администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани пояснили, что видят решение в том, чтобы сам региональный оператор утилизировал площадку и обустроил с разбивкой цветника.

«Эта свалка, действительно, древняя, — признают в райадминистрации. — Еще в советское время здесь находились жилые дома: во время ликвидации ветхого жилья их снесли, а свалка осталась», — отметил чиновник. По его мнению, за счет тарифа на вывоз мусора региональный оператор обязан не только собирать мусор с точек сбора по улице Баумана, но и ликвидировать несанкционированные свалки.

В администрации считают, что добросовестным собственникам зданий нужно заключить договор с регоператором, установить площадки с контейнерами для сбора мусора, а за его пределами будет отвечать регоператор. «По сути, наведение порядка на этой территории входит в стоимость тарифа услуг ТКО, а значит, средства на ликвидацию должны быть у регионального оператора», — полагает он. При этом он не исключает, что в этом году эти расходы могли быть исключены из тарифа, поскольку в РТ они оказались на низком уровне по сравнению с другими субъектами РФ. «Теоретически, это возможно», — добавил он. Одним словом, свалка в историческом центре Казани остается открытой.