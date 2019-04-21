Самый знаменитый «невозвращенец» СССР: 10 фактов о жизни Рудольфа Нуриева
В эти выходные в кинотеатрах в прокат выходит фильм «Нуреев. Белый ворон». Это биография легендарного танцора: в ленте показывается сложное детство, приезд во Францию и жизнь за границей. В рамках проекта «Театр #Реальноговремени», который реализуется совместно с банком «Аверс», «Реальное время» составило 10 фактов о жизни знаменитого танцора.
- Вечный странник
Рудольф Нуриев появился на свет в поезде, но его рождение было зафиксировано на железнодорожной станции возле Иркутска, поэтому в документах родным городом указан Иркутск. Танцору этот факт биографии нравился, и именно им он объяснял страсть к перемещениям по миру.
Фото Романа Хасаева
- Нищее детство будущего богача
Семья жила в нищете, и до школы Рудольф был вынужден носить вещи сестер. В первый класс его принесла на руках мама — обуви у мальчика не было, а одет он был в пальто сестры.
Маленький Рудольф со старшими сестрами. Фото nureyev.org
- Лучшие дуэты в ленинградском театре
После окончания Ленинградского хореографического училища Нуриев был принят в Театр оперы и балета имени С.М. Кирова (будущий Мариинский театр). Ему никогда не приходилось ждать партий, а знаменитые балерины сами просили Нуриева танцевать с ними.
Нинель Кургапкина и Рудольф Нуриев в Кировском театре. Фото liveinternet.ru
- За измену Родине — 7 лет заключения
В 1961 году он приехал с Кировским балетом на гастроли в Париж. Успех выступлений был ошеломляющий, но КГБ потребовало снять танцора со спектаклей и вернуть на Родину. По официальной версии он «нарушил режим нахождения за границей». Тогда он запросил во Франции политического убежища и стал одним из самых знаменитых «невозвращенцев» в истории СССР. Нуриев был осужден в СССР за измену Родине и приговорен заочно к 7 годам заключения.
Фото kino-teatr.ru
- Стремительный карьерный взлет на Западе
За границей Нуриев быстро превратился в звезду. Более пятнадцати лет Нуриев выступал в Королевском балете в Лондоне и был партнером знаменитой балерины Марго Фонтейн. Она была почти в два раза его старше, но пара была самым блистательным дуэтом 60-х годов прошлого века.
С Марго Фонтейн. Фото danceusa.org
- Рекорд «Лебединого озера»
В «Венской опере» в 1964 году Рудольф Нуриев в «Лебедином озере» исполнил главную партию в дуэте с Марго Фонтейн. Зрители устроили такие овации, что занавес поднимался более 80 раз. Это до сих пор является театральным рекордом.
В «Лебедином озере». Фото artsandculture.google.com
- Сенаторы США просили власти СССР разрешить матери танцора уехать
Рудольф Нуриев добивался, чтобы его матери дали разрешение на выезд к нему. В 1976 году был создан комитет из известных деятелей культуры, который собрал свыше десяти тысяч подписей под просьбой дать матери танцора разрешение на выезд из СССР. Сенаторы США обращались к руководителям страны, за Нуриева просила ООН, но все оказалось бесполезным.
Рудольф Нуриев с матерью. Фото nureyev.org
- Возвращение на Родину
Нуриев смог приехать на Родину только после прихода к власти Михаила Горбачева. В 1987 году ему разрешили приехать в Уфу, чтобы проститься с умирающей матерью. Через 2 года Нуриев выступил в Кировском театре. Но артист уже был серьезно болен, поэтому танцевал с трудом. Гастроли принесли лишь разочарование.
Рудольф Нуриев в Казани. Фото kazan-opera.ru
- Смертельная болезнь
В 1983 у танцора обнаружили ВИЧ и, как выяснилось, вирус в крови был уже несколько лет. Нуриев не сразу начал лечение и принимал экспериментальные лекарства. Он умер в 55 лет от осложнения болезни. Его похоронили на русском кладбище под Парижем, надгробие могилы оформлено в виде восточного ковра.
Могила Рудольфа Нуриева. Фото showbizdaily.ru
- Собственный личный остров
Рудольф Нуриев был одним из самых богатых людей в мире. У него были уникальные коллекции фарфора, скульптур и картин, квартира в Париже и Нью-Йорке и даже личный остров.
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