Самый знаменитый «невозвращенец» СССР: 10 фактов о жизни Рудольфа Нуриева

В эти выходные в кинотеатрах в прокат выходит фильм «Нуреев. Белый ворон». Это биография легендарного танцора: в ленте показывается сложное детство, приезд во Францию и жизнь за границей. В рамках проекта «Театр #Реальноговремени», который реализуется совместно с банком «Аверс», «Реальное время» составило 10 фактов о жизни знаменитого танцора.



