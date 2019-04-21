Успенский собор Свияжска готов принять паломников и туристов

Уже на Пасху он будет открыт для доступа

Фото: Максим Платонов

Через неделю в знаменитый Успенский собор Богородице-Успенского мужского монастыря Свияжска смогут попасть и паломники, и туристы. Храм, известный на весь мир уникальными фресками XVI века и занесенный в число памятников ЮНЕСКО, практически готов, многолетняя реставрация в нем закончилась. Первыми из представителей СМИ в отреставрированном соборе побывали корреспонденты «Реального времени».

«Леса вот-вот снимут»

Солнечный, яркий день на Свияжске незадолго до Лазаревой субботы — белоснежные храмы и купола, сверкающие на солнце, идеально чистый монастырский двор Богородице-Успенского монастыря, приготовленные к посадке цветов газоны. На Успенском соборе, который много лет был закрыт на реставрацию, еще видны леса.

«Из реставрационных работ в Свияжском монастыре нам осталось установить иконы на «кокошниках» (архитектурные элементы, — прим. ред.). Видите, в «кокошниках» есть ниши, там были иконы, в советские годы они были утрачены, но, к счастью, сохранились дореволюционные фотографии и описания», — поясняет наместник Свято-Успенского монастыря игумен Симеон (Кулагин).

По его словам, новые иконы для собора написали московские мастера. На будущей неделе иконы разместят на «кокошниках» и сразу же разберут леса, они сейчас нужны только для установки икон. «Мы надеемся, что на Светлое Христово Воскресенье собор уже будет открыт для посещения», — говорит наместник и уточняет, что богослужения в нем пока не будут совершаться, храм еще не освящен.

Летом планируют совершить освящение, дату назначит митрополит Казанский и Татарстанский владыка Феофан. Вообще, учитывая особый статус памятника, богослужения в нем будут совершаться нечасто и только летом. В теплый период он будет открыт и для посещений. В свое время Успенский храм строился как летний собор и в нем нет отопления.

«Мы надеемся, что на Светлое Христово Воскресенье собор уже будет открыт для посещения», — говорит игумен Симеон



Статус Успенского собора как памятника ЮНЕСКО диктует некоторые ограничения при посещении — это необходимо для сохранности фресок, регламент посещения сейчас согласовывается с комитетом по охране памятников. Предварительно можно сказать, что будет запускаться одна группа раз в полчаса.

«Перед тем, как паломники или туристы попадут в собор, они должны будут посетить наш церковный музей, где им расскажут об уникальности фресок, отреставрированных благодаря Фонду «Возрождение», об основах православной веры и монашеской жизни. После этого подготовленными люди заходят в собор, где у них будет достаточно времени рассмотреть этот уникальный памятник всемирного значения», — рассказывает игумен Симеон.

Фотографировать в соборе будет разрешено, но только без вспышки, — она тоже может повредить фрескам. Посещение и музея, и собора будут бесплатными — такова позиция монастыря. Собор, построенный в XVI веке, давно уже нуждался в реставрации, и она началась еще в XIX веке, продолжилась в веке XX. Но наиболее полноценная, исторически обоснованная реставрация Успенского собора началась только с приходом на остров Фонда «Возрождение». Шла она почти 10 лет. Фресками занимались лучшие московские реставраторы, один из них — крупнейший специалист Валерий Косушкин.

«Очевидно, фрески писали два мастера»

Успенский собор Богородице-Успенского мужского монастыря был построен в 1561 году и давно уже признан шедевром русского зодчества. Его предполагаемые зодчие — Постник Яковлев и Иван Ширяй, храм создан в стиле псковско-новгородской школы. Одна из основных ценностей этого храма — фрески, занимающие площадь 1080 кв. метров. Успенский собор — один из двух российских храмов, где сохранился полный цикл стенной живописи времен Ивана Грозного.

Одна из основных ценностей этого храма – фрески, занимающие площадь 1080 кв. метров



Свияжские фрески — всемирный раритет. К наиболее известным композициям можно отнести «Новозаветную Троицу» в куполе собора, «Успение Богородицы» в алтаре, «Распятый Христос на груди Бога Саваофа», «Шествие праведных в Рай». Есть фреска, сюжет которой можно увидеть только на Свияжске, — это «Святой Христофор».

На ней святой Христофор изображен по апокрифической версии с лошадиной головой. Нигде в мире нет фрески именно с таким изображением этого святого. По легенде, святой был очень красив и, чтобы избежать соблазнов, попросил Бога обезобразить его.

В Успенском соборе, кроме фресок, к счастью, многое сохранилось. Есть часть плит — «родной» пол, уцелело основание иконостаса, иконы из него сейчас хранятся в ГМИИ РТ в отделе древнерусского искусства, а для отреставрированного написаны копии. Храм поражает и объемом, и масштабами росписи. Есть фрагменты внизу, которые утрачены, но они так деликатно включены реставраторами в поверхность стен, что это неким образом создает дополнительный эффект старины, подлинности.

Храм поражает и объемом, и масштабами росписи



«Самое главное в Успенском соборе, из-за чего он и признан памятником всемирного значения, — это фрески. Они написаны неизвестными авторами, но реставраторы выделяют две руки, очевидно, работали два мастера. Фрески и концепция ансамбля удивительны, здесь впервые в русских храмах богато использованы сюжеты Ветхого завета и евангельские сюжеты, практически все сюжеты Священного Писания здесь разворачиваются. Многие специалисты даже полагают, что автором концепции фресок был московский митрополит Макарий, очень образованный для своего времени человек. Он был духовником Ивана Грозного. Основание Свияжска было важным для царя, с этого времени начинается становление многонационального российского государства. Собор строился на деньги Ивана Грозного и явно не только под присмотром местных монахов. Идеология росписи Успенского собора говорит о том, что ей занимался человек явно неординарный», — рассказывает игумен Симеон.



Можно обратить внимание, что реставрация проведена очень деликатно. Ощущение новодела, как это иногда бывает, отсутствует. Мастера применяли темперные минеральные краски, они держатся на протяжении многих столетий и сохраняют насыщенные цвета.

Естественно, после открытия доступа в Успенский собор поток туристов увеличится. «Нам придется его сдерживать, хотя мы хотим поделиться этой и художественной, и духовной красотой. Но мы должны сохранить ее для будущих поколений», — говорит отец Симеон.

1 / 24 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов





