«Налог на прибыль всегда можно спрятать. А нам надо найти!»

Президент РТ предупредил бизнесменов не увлекаться оптимизацией прибыли, а прокурор Илдус Нафиков тянет налоговиков на стройку

Несмотря на 100-процентные сборы по налогу на прибыль, треть предприятий Татарстана показали приличные убытки, — с явной тревогой заявил вчера министр финансов РТ Радик Гайзатуллин на республиканском совещании по итогам исполнения консолидированного бюджета РТ за l квартал этого года. Оптимизационные налоговые схемы уже перестали шокировать президента РТ, поэтому он сухо предупредил «обнальщиков»: «не сегодня — завтра придут!». Кого прокуратура РТ заподозрила в серых схемах, когда проведут ревизию налоговых льгот и зачем муниципалитетам запретили «красиво жить» — в материале «Реального времени».

Налоговый диспаритет

Вчера на традиционном совещании налоговых, финансовых и казначейских органов под председательством Рустама Минниханова были подведены первые результаты динамики собираемости налоговых платежей, перекроенных в прошлом году в пользу федеральной казны. Как и ожидалось, новая диспропорция между Москвой и Казанью после реформ Минфина окончательно «перекосилась» в пользу центра. Из собранных на территории РТ 256 млрд рублей почти 70%, или 134,8 млрд рублей, было перечислено в федеральную казну, а 31%, или 61,5 млрд рублей, осталось на «месте» и было аккумулировано на счетах консолидированного бюджета РТ, сообщил глава УФНС РФ по РТ Марат Сафиуллин.

Но есть и чисто татарстанский парадокс. Оказалось, что темпы роста налоговых перечислений в l квартале обогнали индекс промышленного производства: сборы по разным видам налогов выросли от 5,6 до 14,9%, тогда как индекс промышленного производства «приподнялся» на микроскопические 0,2%. Остается лишь гадать: откуда же деньги взялись?

Быстрее ВРП

Открывая заседание, президент РТ привел скромные макроэкономические показатели, которыми трудно похвастаться. Как бы оправдываясь, он проговорил, что «индекс промпроизводства и ВРП всего 100,2 процента». Но, как заметил президент, «мы ждем запуска «6-миллионника», мы ждем комплекса глубокой переработки тяжелых остатков», что должно дать «более позитивные результаты».





Открывая заседание, президент РТ привел скромные макроэкономические показатели



Нагонять придется и строительному комплексу, который идет со снижением темпов производства работ. «Нагоним-нагоним», — пообещал из зала министр строительства Ирек Файзуллин. Единственное, что порадовало президента, так это рост розничного оборота продуктов питания (действительно, цены-то растут, — прим. ред.). По словам президента, республика получила собственные доходы в 66 млрд рублей с ростом в 14%.

«Но это не говорит, что все хорошо», — укоризненно заметил он. По его словам, в этом году большие расходы предстоят по дорожным программам, поэтому неизбежен дефицит. Чтобы бюджет исполнялся равномерно и без кассовых разрывов, президент попросил главу Минфина РТ держать расходы под контролем и «не допустить нецелевого использования». Покончив с общими наставлениями, президент, наконец, передал слово основным спикерам.

Игра в прятки: кто занижает прибыль

Глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин назвал итоговые цифры сборов, уточнив, что прогнозные показатели выполнены на 100%. По его словам, в консолидированный бюджет РТ поступило 61,5 млрд рублей, что на 11,3 млрд рублей больше, чем в прошлом году. В федеральный бюджет — 134,8 млрд рублей с ростом 23,2 млрд рублей. По уровню собранных налоговых и неналоговых платежей РТ оказалась на первом месте в ПФО (196,3 млрд, а всего в ПФО мытари получили 848,5 млрд рублей). Справедливости ради, нужно добавить, что в этом году республика получила 5 млрд рублей трансфертов, не включая субсидии. В целом, в этом году республика получит 29 млрд рублей. Кроме того, Москва даст 15 млрд рублей на выполнение программ по нацпроектам.

Препарируя собранный налоговый урожай, Марат Сафиуллин напомнил, что половину республиканских доходов по-прежнему обеспечивает налог на прибыль. «В фокусе внимания — налог на прибыль. Собрано 27,8 млрд с ростом 14,9% (в прошлом году собрали 24,3 млрд рублей, — прим. ред.).

По его словам, с плюсом в 2 млрд рублей к плану заплатила «Татнефть». При этом главный мытарь вернулся к давней проблеме оптимизации налоговых схем, в чем продолжают упражняться налогоплательщики. По его словам, в начале года налоговики столкнулись не только со старыми схемами минимизации прибыли, а превращением ее в убытки. «В этом году налогоплательщики хотели показать и вовсе убытки, — посетовал он на изворотливость налогоплательщиков. — За l квартал доначисления по уменьшенным сумм заявленных убытков составили 0,5 млрд рублей».

Марат Сафиуллин напомнил, что половину республиканских доходов по-прежнему обеспечивает налог на прибыль



Министр финансов РТ Радик Гайзатуллин согласился, что «оптимизаторы» находят более изощренные схемы ухода от налогообложения. Несмотря на радужную картину высоких сборов — 44%, или почти каждое второе предприятие снизили выплаты по налогу на 4,6 млрд рублей, — треть предприятий показали приличные убытки, и лишь 621 предприятие увеличило отчисления на 7,5 млрд рублей. Иначе говоря, кто-то везет, а кто-то едет в телеге.

«Динамика по налогу на прибыль хорошая, но 27 процентов предприятий сработали с убытком, — недовольно буркнул президент. — Надо внимательно вникнуть, посмотреть, что там творится, — грозно поручил он. И немного сбросив назидательную тональность, президент слегка пошутил: «налог на прибыль — это такой налог, всегда можно спрятать. А нам надо найти и заставить платить», — кинул он камешек в огород налоговиков.

И все-таки он призвал не баловаться обнальными схемами, потому что налоговая служба обладает передовыми IT-системами, которые все равно вас вычислять, уверял президент. «Сейчас в ресторане покушали — уже в центральной базе есть ваш чек. Все транзакции фиксируются. Не сегодня — завтра придут!», — предупреждал он.

Прокурор РТ: много денег в стройке прячется

В разговор включился и прокурор РТ Ильдус Нафиков. «Много денег, к сожалению, в стройке прячется, — подсказал он. — Тут мы видели, что «незавершенка» растет (объемы незавершенного строительства — прим. ред.)».

«Да-да, — как будто вспомнил президент. — По «незавершенке» надо проанализировать, но вообще-то по плановым объектам ее не допускаем. Он поручил провести ревизию недостроенных объектов, чтобы определится — либо продать, либо «взять в программу и идти к завершению». Правда, тут президент встал на сторону строителей. «Конечно, их надо приучать к порядку, но мы сами заставляем искать разные пути оптимизации, — начал рассуждать президент. — При формировании проектно-сметной документации закладываем зарплату в 30 тысяч рублей. Это, конечно, «конверт».

При анализе расходов президент РТ обратил внимание на чрезмерный рост кредиторской задолженности муниципалитетов



Серые зарплаты или как жить по средствам

Действительно, отчисления с заработной платы — НДФЛ — начали беспокоить и Минфин РТ. По словам Радика Гайзатуллина, здесь также положительная динамика сборов — 5,4%, собрано 17,7 млрд рублей, но все-таки она ниже, чем в предыдущие годы и ниже, чем по стране. «Средний темп роста по ПФО — 106,3 процента, по России — 108,4 процента, а также хочу отметить, что темп роста НДФЛ в l квартале текущего года ниже темпов роста за предыдущие 2 года». Прокурор РТ полагает, что начинается откат к «серой» зарплате и призвал действовать сейчас, чтобы не оказаться в ситуации 90-х годов.…

При анализе расходов президент РТ обратил внимание на чрезмерный рост кредиторской задолженности муниципалитетов. К примеру, долг по кредитам у Кукмора оказался почти такой же как у Казани, но возможности погашения разные. «Привыкайте жить по средствам! Все эти замашки ничем хорошим не кончаются», предупредил он главу Кукмора Сергея Димитриева. А прежде напомнил, что в этом году предстоит провести ревизию налоговых льгот.