Верховный суд РТ не разрешил прогулки подозреваемой чиновнице БТИ

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Оставил под домашним арестом действующую сотрудницу АО «Бюро технической инвентаризации РТ» Марию Чинахову сегодня Верховный суд РТ. Она подозревается в трех эпизодах афер с недвижимостью путем подмены правоустанавливающих документов в инвентарных делах.

Как передает журналист «Реального времени», на заседании Чинахова не сказала ни слова по подозрениям в свой адрес. Она и ее назначенный государством защитник просили смягчить меру пресечения — заменить домашний арест запретом определенных действий. Ссылались на то, что на содержании фигурантки дела находятся престарелые родители. «Хотя бы разрешить прогулки по несколько часов в день», — просила сама Чинахова.

Представитель прокуратуры просил оставить решение Советского райсуда об избрании меры пресечения чиновнице в силе. Верховный суд РТ с этим согласился.

Напомним, данное уголовное дело было возбуждено 18 февраля 2019 года во втором отделе Следкома по РТ в отношении Мазитовой, Акчурина, Васильевой и неустановленных лиц, в том числе сотрудников АО «БТИ РТ». 21 февраля Советский суд Казани отправил под домашний арест Марину Мазитову и Альберта Акчурина, а на следующий день поступило ходатайство в отношении ведущего юрисконсульта БТИ 32-летней Марии Чинаховой. Ее также заподозрили по трем эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).