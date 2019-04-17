Группа компаний ТАИФ наметила перспективы сотрудничества с Алтайским краем

Делегация региона посетила Татарстан с рабочей поездкой

Фото: Роман Хасаев

Казань с рабочим визитом посетила делегация Алтайского края во главе с министром промышленности и энергетики региона Александром Климиным. Одной из точек на маршруте делегации стал головной офис Группы компаний ТАИФ. Стороны обсудили точки пересечения интересов и возможности дальнейшего сотрудничества в нескольких промышленных отраслях. Подробности — в репортаже «Реального времени».



Давние партнеры

Алтайский край и Республику Татарстан связывает давнее и плодотворное сотрудничество. Соглашение между правительствами о контактах в разных направлениях было заключено еще в 2005 году. В последующие годы оно постоянно обновлялось. Так, в прошлом году в рамках туристического сотрудничества из Казани был запущен авиарейс в Барнаул, а под занавес года реализован совместный проект алтайской компании «Моквин» и Елабужского аккумуляторного завода. Компания поставляет свинец в Елабугу и является дистрибьютером Елабужского аккумуляторного завода на территории Алтайского края.

Однако на достигнутом ни та, ни другая сторона останавливаться не намерены, именно поэтому на днях делегация Алтайского края посетила с официальным визитом Казань. Одной из основных целей поездки стало посещение головного офиса Группы компаний ТАИФ, чтобы наметить дальнейшие варианты партнерства.

По словам Руслана Шигабутдинова, итоги 2018 года для Группы ТАИФ оказались значительно лучше, чем 2017-го



Татарстанскую делегацию на встрече возглавил заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по корпоративному управлению собственностью и инвестициям, председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов. Обращаясь к гостям, он коротко обозначил основные направления деятельности промышленной группы.

— Сейчас во всей Группе работает свыше 40 тысяччеловек, у нас самые современные продукты, востребованные на рынках, — отметил он.

По словам Руслана Шигабутдинова, итоги 2018 года для Группы ТАИФ оказались значительно лучше, чем 2017-го. Тем не менее год выдался трудный в связи с нестабильностью на сырьевых рынках.

— Если на рынке полимеров, пластиков и полиэтилена наблюдается некая стабильность, то рынок каучука просел. Мы получили нисходящий тренд по ценообразованию. При этом компании смогли сплотиться, проявить профессионализм, поэтому результат по чистой прибыли и по налогам не хуже, чем в прошлом году, — сказал Шигабутдинов. Также он обозначил, что ежегодно инвестиции по Группе составляют не менее миллиарда долларов США, а продукция остается конкурентоспособной и востребованной.

— Такой успех нашей продукции обусловлен долгосрочной инвестиционной стратегией, — пояснил Руслан Альбертович.

Промышленность и туристический потенциал

Далее слово взяла алтайская сторона. Ее делегацию составили представители крупнейших промышленных компаний региона и госструктур, а возглавил группу министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин. Он рассказал об общем состоянии экономики края, отметив, что большая часть ВВП приходится на сельское хозяйство.

— Помимо огромных рекреационных преимуществ, большое значение играет сельское хозяйство и промышленный потенциал. У нас есть много предприятий оборонного комплекса, машиностроения, — уточнил Климов. И в подтверждение слов представил компании, главы которых сидели рядом с ним.

Александр Климин рассказал об общем состоянии экономики края, отметив, что большая часть ВВП приходится на сельское хозяйство



Так, компания «Алттранс» предлагает масляные трансформаторы, «Межрегионсервис» сосредоточен на котельном производстве, ФНПЦ «Алтай» выпускает генераторы для различных нужд. Представители компании «Энергосберегающие технологии» проектируют и продают светодиодное оборудование, тракторный завод «Гранд» производит специальные тракторы для транспортировки нефти и газа, Барнаульский химический завод продает продукцию для ремонта шин и товарные смеси.

Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий работает в регионе с 2011 года, сейчас в него входит более 20 компаний, а производство продукции достигает 5 млрд рублей в год.

Отдельно о туристическом потенциале края рассказал начальник управления Алтайского края по развитию туризма Евгений Дешевых. Регион несколько лет подряд удостаивается звания «Лучший регион для путешествий по России». Это санаторная и курортная «житница» страны. Сегодня в крае работает 980 туристических предприятий, а ежегодный турпоток превышает 1,6 млн человек. По словам Дешевых, сейчас регион заинтересован в привлечении инвесторов в проект «Белокуриха-2» (строящийся новый туристический курорт).

«Отечественное оборудование конкурентоспособно»

— Работа с ТАИФом в ближайшие несколько лет, в том числе по долгосрочным программам, которые холдинг для себя ставит, послужит лакмусовой бумажкой перехода предприятий на другой уровень, позволит уйти от межрегиональной кооперации. Конечно, директора наших предприятий заинтересованы в этом. И мы, представители исполнительной власти Алтайского края, тоже. Будем создавать максимальные условия, чтобы эти планы были реализованы. Это и меры господдержки для наших предприятий, и предложения о создании совместных производств, возможно, на территории Татарстана. Нужно все предметно обсуждать, — отметил Александр Климин.

Руслан Шигабутдинов предложил каждому предприятию прислать свои предложения и предметно обсудить вопросы возможного сотрудничества



В ответ Руслан Шигабутдинов предложил каждому предприятию прислать свои предложения и предметно обсудить вопросы возможного сотрудничества. Он также заметил, что в дальнейшем компании смогут заявить предложения через электронную торговую площадку.

— Все предприятия у нас работают через ЭТП ONLINECONTRACT. Там все прозрачно, понятно, благодаря чему можно быстро принять управленческое решение, — отметил Руслан Шигабутдинов. Он также подчеркнул, что Алтайский край славится уникальной природой, поэтому у компании есть идеи организовать там отдых для своих сотрудников. «Попробуем проработать этот вопрос», — подчеркнул заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по корпоративному управлению собственностью и инвестициям.

Тему возможностей сотрудничества по поставкам оборудования затронул заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям Руслан Гиззатуллин:

— У нас есть несколько проектов «под ключ» с иностранными компаниями. Могу отметить, что по ряду позиций отечественное оборудование (локализованное или производящееся в России) сейчас конкурентоспособное. Зарубежные компании проводят аттестацию и поставляют это оборудование нам. Здесь есть огромная возможность для дальнейшего сотрудничества. И нам будет проще, потому что это российский партнер с хорошим качеством, — сказал Руслан Гиззатуллин.

«ТАИФ — не какое-то закрытое предприятие, куда невозможно попасть»

После встречи министр промышленности и энергетики Алтайского края подвел итоги в разговоре с журналистами.

— С крупными предприятиями легче всего взаимодействовать, потому что у них огромная потребность в самых различных сферах: от социальной до производственной. Это может быть машиностроение, энергетика, изготовление нестандартной продукции. Крупные компании Татарстана могут выступить якорем для развития потенциала наших предприятий.



ТАИФ — не какое-то закрытое предприятие, куда невозможно попасть. Руководство ТАИФа готово пояснять и консультировать, создавать все условия, чтобы любые предприятия, в том числе и алтайские, могли работать



40% тех предприятий, которые сегодня были на встрече от делегации Алтайского края, с ТАИФом уже понемногу работают. Это пока не очень большие объемы заказов и производства. Но здесь как раз непаханое поле деятельности для нас, чтобы мы доказали, что наша продукция сегодня лучше и качественнее, чем то, что предлагают другие предприятия. Половина предприятий, которые сегодня также присутствовали на встрече, пока с ТАИФом не работают. Сегодня они услышали, что предприятие открыто и готово работать. Это немаловажно. ТАИФ — не какое-то закрытое предприятие, куда невозможно попасть. Руководство ТАИФа готово пояснять и консультировать, создавать все условия, чтобы любые предприятия, в том числе и алтайские, могли работать, — резюмировал Александр Климин.