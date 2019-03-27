ВЭБ разошелся с «Ростехом»: банк грозит продать КЗСК с молотка

Гендиректор КЗСК известил кредиторов о необходимости выделить 45 млн рублей на консервацию радиационных установок, которые могут угрожать безопасности Казани

Фото: tatarstan.ru (на фото слева гендиректор КЗСК Алексей Контуров)

Внешэкономбанк вновь пошел на обострение противостояния с Минпромторгом РФ в борьбе за контроль над Казанским заводом синтетического каучука, находящимся в процедуре внешнего управления. Госкорпорация развития РФ созвала вчера альтернативное собрание кредиторов КЗСК, на котором большинством голосов было принято решение о введении конкурсного производства с последующей распродажей активов завода. Тем самым ВЭБ, похоже, дает понять, что намерен бойкотировать утверждение плана внешнего управления стратегического предприятия, который будет вынесен 4 апреля на одобрение «традиционного» собрания кредиторов завода. Между тем, «Ростех», считающийся будущим инвестором КЗСК, занял выжидательную позицию. Подробности — в материале «Реального времени».

ВЭБ созвал альтернативное собрание

Внешэкономбанк продолжает блокировать возобновление производства на Казанском заводе синтетического каучука, получившего статус стратегического предприятия РФ накануне его неминуемого банкротства. Вчера представители ВЭБа провели по собственной инициативе внеочередное собрание кредиторов КЗСК, направленное на повторное совершение переворота. Как стало известно «Реальному времени», банк вынес на голосование вопрос о введении конкурсного производства вместо нынешнего внешнего управления и выдвинули новую кандидатуру арбитражного управляющего вместо и.о. внешнего управляющего Павла Медведева, назначенного на эту должность судом 29 августа 2018 года. Информацию об этом нам подтвердил гендиректор завода Алексей Контуров. Главная цель рокировки понятна — вывести активы КЗСК на торги, чтобы ВЭБ смог «закрыть» кредитную историю провала силиконового проекта на КЗСК.

Уведомление о созыве альтернативного собрания кредиторы КЗСК получили от ВЭБа по личной почте за несколько дней, так что о нем знали лишь в узком кругу заинтересованных участников. Банку принадлежит 73,8% от общей кредиторской задолженности КЗСК, или 2,9 млрд рублей. Поэтому он вправе собирать собрания кредиторов самостоятельно. Правда, в открытом доступе Единого реестра сведений о банкротстве www. bankrot.fedresurs это собрание не значится, и даже теоретически не могло быть в нем отражено. Ведь в реестре фиксируются исключительно те мероприятия, которые проводятся арбитражным управляющим, назначенным судом.

Иначе говоря, кредиторы КЗСК могли бы проигнорировать инициативу ВЭБа, но они, как стало известно «Реальному времени», наоборот, в полном составе прибыли для обсуждения «коварной» повестки дня — на собрание приехали представители всех компаний-кредиторов, всего около 10 человек. Интересы правительства Татарстана представляли заместитель министра промышленности и торговли РТ Ильдар Мингалеев и Алексей Контуров. То есть кворум был 100-процентный. Интересно, что Павел Медведев отсутствовал. Похоже, что ВЭБ не счел нужным приглашать управляющего, которого он намерен сменить на другого арбитражника.

Само заседание проходило на территории КЗСК, его проведению ничто не препятствовало, все прошло цивилизованно и без эксцессов. Хотя буквально два месяца назад ВЭБ вынужден был проводить альтернативное собрание кредиторов в специально подогнанном автобусе, ссылаясь на то, что их не пускали в здание заводоуправления.

Интересы правительства Татарстана представлял заместитель министра промышленности и торговли РТ Ильдар Мингалеев. Фото tatarstan.ru



Пора заканчивать «тянуть резину»

На этот раз интересы ВЭБа представлял Андрей Белоглазов, не Юлия Шевела. По словам участников заседания, он сходу заявил, что пора заканчивать «тянуть резину» и нужно подходить к финалу истории. Без лишних объяснений Белоглазов предложил кредиторам проголосовать за введение конкурсного производства, так как внешний план по финансовому оздоровлению предприятия не принят, а сам завод работает вполсилы.

Итоги голосования оказались вполне предсказуемыми: за введение конкурсного производства проголосовали представители ВЭБ, остальные — против. Но поскольку банк является основным кредитором, решение было автоматически принято. Кроме того, ВЭБ выдвинул предложение сменить управляющего на представителя СРО «Развитие», а также перенести место проведения собраний кредиторов в Москву. Протокол с решением собрания кредиторов представитель ВЭБа вчера же направил в арбитраж для рассмотрения. Пресс-служба ВЭБа оставила запрос «Реального времени» без комментариев.

По мнению Алексея Контурова, нынешний арбитражный управляющий и остальные кредиторы будут оспаривать в суде это решение. По его словам, это не первая попытка ВЭБа вытащить активы завода на публичные торги — всякий раз их удалось вывести «из-под удара». Ранее он говорил, что КЗСК — жертва ситуации, в которой он оказался, поручившись перед Внешэкономбанком за дочернюю компанию «КЗСК-Силикон» на 3,7 млрд рублей, хотя сам прямых долгов перед банком не имеет.

«Главная задача для нас сейчас — чтобы мы не скатились в конкурсное производство. Из внешнего управления мы как-нибудь да выплывем. Внешнее управление ввели на 1,5 года, то есть до февраля 2020 года. До этого срока мы должны погасить или реструктуризировать долг в 3,7 миллиарда рублей, — объяснял Алексей Контуров журналистам в ноябре после заседания совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». — Если решится вопрос по «КЗСК-Силикону», у нас крупных проблем больше не будет, КЗСК дальше живет и работает».

Почему ВЭБ бойкотирует КЗСК?

Демарш ВЭБ, похоже, показывает, что банк намерен и дальше бойкотировать утверждение плана внешнего управления стратегическим предприятием, пока не договорится с потенциальным инвестором завода ГК «Ростех» по цене выкупа. И похоже, федеральные корпорации так и не пришли к единодушию. Ведь буквально через неделю, 4 апреля, пройдет «традиционное» собрание кредиторов КЗСК, на одобрение которого будет вынесен план внешнего управления. Об этом не раз говорили представители Минпромторга РТ, уговаривая ВЭБ успокоиться и не делать резких движений. Они всячески убеждали ВЭБ отказаться от планов продать имущественный комплекс КЗСК, но увещевания татарстанских чиновников на банк не подействовали.

Как сообщил позднее и.о. внешнего управляющего Павел Медведев, в случае его утверждения завод может заработать. Правда, он отказался раскрывать подробности, ссылаясь на режим секретности. Добавим, что в начале марта этого года министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов уверял журналистов, что в марте будут запущены отдельные производства КЗСК.

В начале марта Альберт Каримов уверял журналистов, что в марте будут запущены отдельные производства КЗСК. Фото Максима Платонова



Правда, до вынесения программы финансового оздоровления на публичное обсуждение кредиторов ее снова должны «обкатать» в рабочей группе Минпромторга РФ. В нее, помимо чиновников, входят и представители «РТ-Капитал», дочерней компании «Ростеха». В «РТ-Капитал» «Реальному времени» заявили, что сами ждут итогов этого апрельского совещания, а пока не получали поручения «Ростеха» заняться финансовым оздоровление КЗСК. «Мы занимаемся финансовым оздоровлением лишь тех предприятий, которые входят в «Ростех». КЗСК среди них нет», — сообщил представитель «РТ-Капитал».

В Минпромторге РФ поясняли ранее, что «внешним управляющим ОАО «КЗСК» Медведевым П.А. в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» разработан проект Плана внешнего управления ОАО «КЗСК», который согласован с Минпромторгом России. Данный план предусматривает меры по восстановлению платежеспособности должника, в том числе возврат дебиторской задолженности и продажу непрофильных активов, а также получение субсидии на предупреждение банкротства стратегического предприятия. С целью утверждения указанного плана внешний управляющий ОАО «КЗСК» планирует проведение заседания собрания кредиторов в первой декаде февраля 2019 года».

КЗСК может угрожать Казани незаконсервированной радиационной установкой

В чем камень преткновения ВЭБа и «Ростеха», неизвестно. Представители обеих госкорпораций предпочитают не раскрывать причину разногласий. Но прежде источники в ВЭБе считали план несостоятельным по двум причинам: во-первых, он основан исключительно на получении субсидий от Минпромторга РФ, которые не подтверждены документально, во-вторых, он предусматривает повышение цен на клеи-герметики на 40%, что «не пропустит ФАС РФ».

Между тем гендиректор КЗСК Алексей Контуров поднял на вчерашнем собрании кредиторов проблему технологической безопасности КЗСК, которая может угрожать Казани. Он сообщил, что в составе предприятия действует радиоактивная установка, которую нужно либо поддерживать, либо утилизировать. «Это радиационная вулканизация. Просто так ее закрыть нельзя, — сказал он в разговоре с корреспондентом «Реального времени». — И таких моментов не один на заводе. На это требуются деньги. Если уж они не работают, то надо привести в порядок». На заседании он уточнил, что на обеспечение промышленной безопасности предприятия требуется 45 млн рублей. Напомним, что министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время своего пребывания в Казани заявил, что поиск инструментов для спасения завода ведется.

Денис Мантуров во время пребывания в Казани заявил, что поиск инструментов для спасения завода ведется. Фото minpromtorg.gov.ru



«Мы всегда являлись сторонниками того, чтобы оказывать поддержку предприятиям. Что касается «КЗСК-Силикон», то это давняя история, когда, к сожалению, та финансовая модель, которая изначально с Внешэкономбанком отрабатывалась, не сработала. Поэтому сегодня для нас это предприятие важно, по номенклатуре еще важнее. Будем продолжать искать те инструменты, которые позволят в первую очередь сохранить предприятие и ту номенклатуру, которая производится там сегодня в части химической продукции. И мы рассчитываем на будущее», — сказал он журналистам. Остается дождаться решений 4 апреля.