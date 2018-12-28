Агония КЗСК: план внешнего управления есть, а денег нет ни от Мантурова, ни от инвестора

Арбитраж аннулировал план внешнего управления КЗСК, подписанный Минпромторгом России

Казанский завод синтетического каучука отбил очередную атаку кредитора ВЭБа, которая на этот раз могла закончиться полным нокаутом — открытием конкурсного производства уже с 5 января 2019 года. Минпромторг РФ одобрил план внешнего управления КЗСК, который предполагает выделение субсидий, в том числе и на возобновление производства КЗСК в будущем году. Опираясь на него, арбитражный суд РТ предотвратил банкротство, признав, что голосование ВЭБа против принятия плана внешнего управления было неправомочным. Однако деньги на реанимацию, которые оцениваются в 1,3 млрд рублей, так и не поступили, а значит агония казанского предприятия продолжается. Подробности — в материале «Реального времени».

Переворот на КЗСК провалился

Очередной виток обострения борьбы вокруг многострадального Казанского завода синтетического каучука разрешился на этой неделе. Вчера арбитражный суд РТ опубликовал полный текст достаточно сенсационного определения, в котором раскрываются подробности неудавшегося переворота по переводу КЗСК из мягкой оздоровительной процедуры внешнего управления в конкурсное производство с распродажей имущества. Переворот мог бы случиться уже 5 января прямо «под носом» у татарстанских и федеральных властей.

Напомним, что КЗСК выступил поручителем по кредиту ВЭБа на 3,7 млрд рублей, который был выдан на строительство «КЗСК-Силикон». Всего ВЭБ направил на строительство «КЗСК-Силикон» свыше 7 млрд рублей. Таким образом, общие требования ВЭБа к КЗСК и «КЗСК-Силикон» составляют свыше 10 млрд рублей, пояснил «Реальному времени» представитель интересов ВЭБа.

Как следует из документа, переворот готовился 2 ноября этого года, когда собрание кредиторов КЗСК проголосовало против утверждения плана внешнего управления. «ВЭБу принадлежит 73,8% от общей кредиторской задолженности или 2,9 млрд рублей. Как рассказал источник, близкий к ВЭБу, к тому моменту план внешнего управления не был подписан Минпромторгом РФ, поэтому его нельзя было считать легитимным.

«Представители ВЭБа проголосовали за отклонение плана внешнего управления и обращения в суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства». Фото polit.info

По словам источника, в ВЭБе план считают несостоятельным по двум причинам: во-первых, он основан исключительно на получении субсидий от Минпромторга РФ, которые не подтверждены документально, во-вторых, он предусматривает повышение цен на клеи-герметики на 40 процентов, что «не пропустит ФАС РФ». Скептически план внешнего управления КЗСК оценивают и в налоговой службе, добавил источник, слышавший их суждение на совещании. И. о. внешнего управляющего КЗСК Павел Медведев отказался раскрывать его подробности. Пресс-служба Минпромторга РФ на запрос не ответила.

ВЭБ пошел на крайние меры

«Представители ВЭБа проголосовали за отклонение плана внешнего управления и обращении в суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства», — подтвердил «Реальному времени» исполняющий обязанности внешнего управляющего КЗСК Павел Медведев. Всего в собрании кредиторов КЗСК приняли участие представители, составляющие 83,045% от общего числа кредиторов с правом голоса. За утверждение плана внешнего управления проголосовало 0,615%, имеющих требования на 24,3 млн рублей, за отклонение плана внешнего управления в связи его доработкой и последующий созыв собрания проголосовали кредиторы с 7% голосов. Разумеется, что в итоге было принято решение, на котором настаивал ВЭБ.

С отклонением плана предприятие фактически снова было на грань между жизнью и смертью. Ведь согласно федеральному закону «О банкротстве», если в течение четырех месяцев кредиторы не утвердят план по восстановлению платежеспособности предприятия-должника, то суд вправе автоматически ввести конкурсное производство. Четырехмесячный срок для утверждения плана по восстановлению платежеспособности КЗСК истекает 5 января (внешнее управление было введено 5 сентября 2018 года, — прим. ред.). Провалив его в ноябре, кредиторы от ВЭБа подготовили правовую основу для беспрепятственного банкротства предприятия. Зачем? По мнению остальных конкурсных кредиторов, деньги от продажи КЗСК теоретически могут закрыть часть долга ВЭБ по финансированию «КЗСК-Силикон», в который банк вложил 7 млрд рублей.

9 ноября поступило заявление о признании недействительным решения собрания кредиторов от 2 ноября 2018 года от банка «Йошкар-Ола», а 14 ноября — от АКБ «Спурт». Фото палитра12.рф

Как противники ВЭБа отложили переворот на КЗСК

Против позиции ВЭБ выступили конкурсные кредиторы — Банк «Йошкар-Ола» и АКБ «Спурт». Именно они взялись оспаривать законность переворота на КЗСК. Как следует из определения суда, 9 ноября поступило заявление о признании недействительным решения собрания кредиторов от 2 ноября 2018 года от Банка «Йошкар-Ола», а 14 ноября — от АКБ «Спурт». Арбитраж объединил их в единое производство. Заявления кредиторов также поддержало ООО «Волго-Вятская химическая компания».

В обоснование требования Банк «Йошкар-Ола» указывал, что «ВЭБ является кредитором, требования которого обеспечены залогом. А значит, он не обладает правом голоса на собрании кредиторов (в силу п.1 ст.12 Закона о банкротстве), конкурсные кредиторы, требования которых обеспечены залогом имущества должника, имеют право голоса на собраниях кредиторов в ходе внешнего управления лишь в случае отказа от реализации предмета залога или вынесения арбитражным судом определения об отказе в удовлетворении ходатайства о реализации предмета залога в ходе соответствующей процедуры».

При разбирательстве обнаружилось, что поручительство КЗСК по кредиту ВЭБа на 3,7 млрд рублей обеспечено имуществом КЗСК «на сумму 789,5 млн рублей вместо 3,7 млрд рублей», — отмечается в определении суда. Суд установил, что ВЭБ принимал участие в собрании кредиторов не как залоговый кредитор, который не имеет права голоса, а «зарегистрирован в целях участия в собрании кредиторов с правом голоса на сумму 2,9 млрд рублей, «не обеспеченного залогом». В результате аргументация Банка «Йошкар-Ола» с треском «посыпалась», и суд отклонил их заявление.

Минпромторг одобрил план оздоровления КЗСК, но суду это уже неважно

Зато второй конкурсный кредитор — АКБ «Спурт» Банк — сумел доказать правоту, «выкатив» другие доводы. Он обосновал тем, что «и. о. внешнего управляющего не правомочен выносить на собрание кредиторов вопрос об утверждении плана внешнего управления». Как раз тут представитель и. о. внешнего управляющего сообщил суду, что план подписан Департаментом химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Министерства промышленности и торговли РФ. Документ был датирован 6 ноября 2018 года. Однако это не сыграло никакой роли в вынесении вердикта. Судья посчитала, что «составление плана было выполнено «неуполномоченным лицом» и передача его на голосование противоречит требованиям Закона о банкротстве». Таким образом, кредиторам КЗСК предстоит выбрать внешнего управляющего и представить уже новый план финансового оздоровления. Одним словом, внешнее управление КЗСК полностью «обнулилось» и пойдет по второму кругу.

Денис Мантуров во время пребывания в Казани заявил, что инструменты для спасения завода ищут. Фото tatarstan.ru



И. о внешнего управляющего Павел Медведев не смог сообщить «Реальному времени», когда будет снова выноситься план внешнего управления. «Для этого мы должны понять, погасило ли юрлицо (речь идет о СК «Балкыш», — прим. ред.) долг по «Силикону» (КЗСК-Силикон): если произошло, то один вариант развития события, если нет — другой. Но в любом случае, появился свет в конце тоннеля, который позволит продуктивно работать КЗСК», — отметил он. По его словам, пока никаких госконтрактов не подписано, субсидий нет. Значит, на скорое восстановление производства рассчитывать не приходится? «Может, весной, если ничего не случится и сверху ничего не упадет. Вы можете написать, что над этим бьются все, чтобы предприятие начало свою деятельность. Она может начаться через день, а может в январе — кто его знает», — рассуждает он.

Сам Денис Мантуров во время пребывания в Казани заявил, что инструменты для спасения завода ищут. «Мы всегда являлись сторонниками того, чтобы оказывать поддержку предприятиям. Что касается «КЗСК-Силикон», то это давняя история, когда, к сожалению, та финансовая модель, которая изначально с Внешэкономбанком отрабатывалась, не сработала. Поэтому сегодня для нас это предприятие важно, по номенклатуре еще важнее. Будем продолжать искать те инструменты, которые позволят в первую очередь сохранить предприятие и ту номенклатуру, которая производится там сегодня в части химической продукции. И мы рассчитываем на будущее», — сказал он журналистам.

Но причем здесь «КЗСК-Силикон»? Дело в том, что долги перед кредиторами «КЗСК-Силикон», за которое поручился КЗСК, должен был погасить таинственный инвестор СК «Балкыш». Отсюда деньги пойдут на возобновление производства КЗСК. Арбитраж установил сумму — 5,7 млрд рублей. В последний момент налоговая служба обосновала в суде включение в состав кредиторской задолженности еще 700 млн рублей долга перед бюджетом. 24 декабря «Балкыш» должен был доложить суду о перечислении. Конкурсный управляющий «КЗСК-Силикон» Андрей Черкасов сообщил, что ни рубля на счет не поступило. А значит, заводы по прежнему находятся в подвешенном состоянии, и судебные бои в судах продолжатся.