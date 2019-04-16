Партер закрыт, публика — на балкон!

В ГБКЗ им. С. Сайдашева проходит второй тур конкурса им. М. Глинки

Вчера 47 счастливцев, прошедших на второй тур Международного конкурса им. М. Глинки, исполняли свои программы перед членами жюри. Корреспондент «Реального времени» оценила атмосферу соревнования.

Во время исполнения не входить!

В фойе ГБКЗ РТ им. С. Сайдашева непривычно тихо, кажется, что даже здесь все ходят на цыпочках, чтобы, не дай Бог, не помешать прослушиванию, которое идет в Большом зале. И хотя вход на первый и второй туры свободный, попасть в партер невозможно — публику препровождают на балкон.

Входить и выходить там можно свободно, но только не во время исполнения программы конкурсантами. Нельзя сказать, что казанцы стройными рядами пошли слушать участников конкурса, на небольшом балконе достаточно много свободных мест.

В основном это студенты и преподаватели консерватории и музыкального училища, ну и немножко меломанов. Первый и второй туры — это все-таки сито, через которое просеивают будущих звезд, а вот третий тур — это уже практически победители. Но вход для публики на него будет платный.

Первый и второй тур проходят под рояль



Место над органом занимает огромный портрет Глинки. На сцене только рояль, все аскетично. Партер непривычно пуст, центральный проход занимает длинный стол, за которым разместилось жюри под председательством Альбины Шагимуратовой. В жюри судьбу конкурсантов решают оперные звезды Ирина Богачева, Ольга Бородина, руководитель Академии молодых певцов Мариинского театра Лариса Гергиева и другие.

Первый и второй тур проходит под рояль, в третьем конкурсанты будут выступать с ГСО РТ и Александром Сладковским, он славится строгим, но очень доброжелательным отношением к певцам, что оценили уже многие оперные звезды, которые с ним выступают. И работа на конкурсах вокалистов маэстро хорошо известна, так что можно сказать, что конкурсантам с оркестром и дирижером повезло.

Кажется, что в процедуре прослушивания нет ничего лишнего: объявления имени конкурсанта, страны, которую он представляет, и его программы. Ну и, конечно, аккомпаниатора. Многие участники не могли позволить себе привезти с собой аккомпаниаторов, и вся тяжесть легла на казанских пианистов. У Алсу Барышниковой, например, 70 конкурсантов.

Жюри слушает выступления участников конкурса с невозмутимыми лицами, явно не демонстрируя эмоции. Делают пометки в своих листочках, не переговариваются. Зато зрителей сдержать трудно — аплодируют, даже «браво» кричат. Во втором туре конкурсанты должны исполнить романс Михаила Глинки и одну арию из оперы русского или зарубежного композитора. Как правило, все выходят на сцену в концертных костюмах — смокингах и платьях в пол. На сцене царит атмосфера сдержанной торжественности.

Как правило, все выходят на сцену в концертных костюмах — смокингах и платьях в пол



Сорок семь из двухсот сорока

Первый тур, который проходил с 12 по 14 апреля, был самым напряженным для жюри. По точным подсчетам на конкурс им. М. Глинки было прислано 240 заявок, на сцену вышли 218 участников, так что в течение трех дней жюри работало с небольшими перерывами с 11.00 до 22.00 часов. Решение о том, что на третий тур прошло 47 вокалистов, стало известно поздно вечером 14 апреля.

Вначале планировалось пропустить во второй тур 40 человек, но потом, очевидно, все же решили дать шанс еще нескольким талантливым ребятам. В первом туре конкурсанты исполняли по одной арии из опер русского или зарубежного композитора.

Среди прошедших во второй тур больше всего представителей России, что говорит о том, что у нас все-таки одна из самых сильных в мире вокальных школ, затем идут представители Монголии, Узбекистана, Китая, Украины и Казахстана. В числе прошедших во второй тур солисты ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля Эльза Исламова, Сервер Кадиров и Ирек Фаттахов.

Как сложится их конкурсная судьба, пока трудно сказать, хотя лауреаты конкурса им. М. Глинки в театре есть. Гран-при, например, в свое время получил солист казанской оперы и Большого театра Михаил Казаков, лауреатом является и Владимир Васильев, который поет на сцене казанского театра. Да и сама Альбина Шагимуратова, которая до этого сезона была солисткой ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля, тоже лауреат этого конкурса.

Первый тур был самым напряженным для жюри. На конкурс им. М. Глинки было прислано 240 заявок, на сцену вышли 218 участников



Сегодня конкурсные прослушивания второго тура продолжатся, и поздно вечером мы узнаем имена тех, кто продолжит бороться за победу дальше. Завтра день, когда для прошедших на третий тур запланированы репетиции с оркестром. По предварительной информации, из 47 участников второго тура в третий должны допустить 10—12 человек.

Конечно, жюри очень компетентное и отбор очень суровый, но и конкурс им. М. Глинки — старейший в России, стать его лауреатом — это, по сути, уже начать выстраивать оперную карьеру. Тем более что впереди — конкурс им. Чайковского, куда наши лауреаты попадут без предварительного прослушивания.