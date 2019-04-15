ГК ТАИФ — ни года без открытий: на «Нижнекамскнефтехиме» запущена установка экстракции бензола

Прощание с Василием Лихачевым, развитие ТОСЭР в Татарстане и расставание Билла с «Ак Барсом» — обзор программы «7 дней» на ТНВ

Прощание с первым и единственным вице-президентом республики Василием Лихачевым, успехи ТОСЭР в Татарстане, уход Зинэтулы Билялетдинова из «Ак Барса», результаты 2018 года для «Нижнекамскнефтехима» и кооперативная коллизия в Балтасинском районе — об этом в обзоре очередного выпуска программы «7 дней» от «Реального времени».

Василий Лихачев — политик, дипломат и человек

На минувшей неделе сначала в Москве, а затем в Казани прощались с Василием Лихачевым — первым и единственным вице-президентом Татарстана, одним из самых ярких федеральных политиков нашего времени.

Василий Николаевич Лихачев — один из соавторов Конституции Татарстана и первого договора между Татарстаном и Россией, депутат Государственной думы РФ VI созыва, экс-председатель Госсовета РТ, экс-зампредседателя Совета федерации РФ, член Центризбиркома России.

В Москве прощание с Василием Лихачевым состоялось в ритуальном зале Центральной клинической больницы управления делами президента РФ. О том, насколько велико признание заслуг Василия Николаевича, говорит уже количество людей, пришедших с ним попрощаться. Политические противники на время забыли о разногласиях. Общее горе — объединяет.

— Он был очень добрым, чутким человеком. Был глубоко русским советским человеком, который очень много сделал во благо нашей страны, за что был награжден высшими наградами нашей Родины. Великий дипломат, политик, ученый, — отметил член президиума ЦК КПРФ Казбек Тайсаев.

— Василий Николаевич был человеком радости и доброты. Даже когда вступал в напряженный разговор с кем-то из оппонентов. Я не завидовал этим оппонентам — жесткость, основанная на знании закона, делала Лихачева достойным лидером. Когда он поехал на дипломатическую службу, я порадовался за Россию, — вторил ему заместитель председателя Госдумы РФ II и IV созывов Сергей Бабурин.

За те несколько часов, что длилась церемония, попрощаться с Василием Лихачевым пришли тысячи людей. Фото Максима Платонова

— Ушел из жизни замечательный человек. Человек, который останется в истории Татарстана, России, человек который внес большой вклад в развитие страны. Пусть земля ему будет пухом. Я думаю, его земляки в Казани будут чтить его память так же, как и мы будем здесь, в Москве, почитать этого человека, — выразил уверенность председатель ЦИК РФ в 2007—2016 годов Владимир Чуров.

Безусловно, он оказался прав. 10 апреля в Казани на церемонию прощания с Василием Лихачевым в Татарскую государственную филармонию им. Габдуллы Тукая людей пришло едва ли не больше, чем в Москве: друзья, сослуживцы, университетские однокурсники, те, кому Василий Николаевич помог разрешить различные проблемы.

— Очень неожиданно, на мой взгляд, незаслуженно рано ушел Василий Николаевич. Человек для Татарстана, безусловно, выдающийся. Его имя уж точно вписано золотыми буквами в историю нашей республики, — отметил член Совета федерации от Татарстана Олег Морозов. Он был знаком с Лихачевым со студенческой скамьи.

— 90-е годы — это принятие декларации о суверенитете, проведение референдума и переговоры с Москвой. Во всех этих мероприятиях Василий Николаевич принимал активнейшее участие. На всех документах есть его собственная печать. Он был руководителем делегации, я заместителем. Все, что там происходило, было доказательством того, что он подготовленнейший ответственный дипломат и человек, преданный республике, — рассказал академик Академии наук РТ Индус Тагиров.

Василий Николаевич Лихачев — один из соавторов Конституции Татарстана и первого договора между Татарстаном и Россией. Фото Максима Платонова



За те несколько часов, что продолжалась церемония, попрощаться с Василием Лихачевым пришли тысячи людей. Наверное, это — самый яркий показатель огромного уважения к этому человеку, заслуженного теми важными и нужными делами, которыми был насыщен каждый день его жизни. О том, как проходили церемонии прощания — в материале программы «7 дней» на телеканале «Новый век».

ТОСЭР Татарстана

Из сотни территорий опережающего социально-экономического развития, что созданы в России за последние три года, пять татарстанских ТОСЭР (в Набережных Челнах, Нижнекамске, Чистополе, Зеленодольске и Менделеевске) демонстрируют, пожалуй, наиболее яркие результаты. Безусловный лидер что в республике, что в целом в стране — ТОСЭР «Набережные Челны». Журналист программы «7 дней» Тимур Бикмурзин отправился в путешествие по республике, чтобы узнать, чем сегодня живут и какие планы строят территории опережающего развития.

На площадке индустриального парка «Развитие», что в Набережных Челнах, в течение ближайших двух лет появится очередной резидент. В строительство и развитие картонно-бумажной фабрики с объемом производства 200 тонн бумаги в сутки, причем из макулатуры, которая будет собираться здесь же, в Татарстане, планируется инвестировать 600 млн рублей. Фабрика еще только в проекте, а вопрос сбыта будущей продукции уже практически решен.

В Нижнекамске всерьез настроены если не догнать сегодняшнего лидера в области развития ТОСЭР, то максимально приблизиться к нему по эффективности использования особой экономической территории. На прошлой неделе на нижнекамской ТОСЭР запущено новое производство, в которое китайские партнеры вложили порядка 700 млн рублей. Предприятие выпускает сталь с тиснением и лакокрасочным покрытием.

Самая молодая ТОСЭР в Татарстане была создана в Менделеевске всего пару месяцев назад. Но планы и там строят весьма амбициозные. Точно так же, как в Зеленодольске и Чистополе.

На прошлой неделе в Нижнекамске запущено новое производство, предприятие выпускает сталь с тиснением и лакокрасочным покрытием. Фото Руслана Исламова (e-nkama.ru)

ПАО «Нижнекамскнефтехим»: итоги-2018 и очередное открытие

Президент Татарстана Рустам Минниханов как-то отмечал, что Группа компаний ТАИФ каждый год отмечает открытием новых производств. 2019-й исключением не стал. На прошлой неделе на территории крупнейшего в России нефтехимического производства состоялся торжественный запуск установки экстракции бензола. Цель создания нового производства — в повышении экономической эффективности работы комплекса в целом и возможности полностью отказаться от приобретения одного из важнейших компонентов технологической цепочки на стороне, а значит — максимально обезопасить себя от колебаний внешнего рынка.

— Сегодня мы с вами запускаем установку, которая позволит улучшить экономику, улучшить производство. Это яркий наглядный пример, как умеет работать «Нижнекамскнефтехим». Слажено, четко, в сроки, — подчеркнул во время церемонии запуска председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по корпоративному управлению собственностью и инвестициям Руслан Шигабутдинов.

— Данный пуск — это лишь один из этапов, который последовательно реализует группа компаний ТАИФ в модернизации производства, строительстве нового производства. Это позволит предприятию стать еще более устойчивым экономически, развиваться дальше, меньше завесить от внешних рынков, — отметил первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

Ввод в эксплуатацию новой установки позволит довести годовой объем производства бензола на предприятии до 265 тыс. тонн в год. Этого вполне достаточно для обеспечения всех потребностей ПАО «Нижнекамскнефтехим» в этом продукте. Еще один важный этап модернизации на заводе этилена был завершен несколько раньше. Две новые печи пиролиза должны заменить четыре устаревших. Обладая большей производительностью, в комплексе с остальными мощностями, они позволят увеличить производство этилена до 611 тыс. тонн в год.

Поступательно реализуемая Группой компаний программа развития производств позволяет повышать объемы и эффективность всех производств, в том числе ПАО «Нижнекамскнефтехим». Нефтехимический комплекс в минувшую пятницу подвел итоги работы в 2018 году. Гордиться есть чем.

— В минувшем году мы успешно выполнили инвестиционные проекты, трудились над повышением объемов производства, улучшением качества продукции. Рыночная капитализация ПАО выросла на 22,4 млрд рублей и составила на конец 2018 года почти 112 млрд рублей. Общая выручка достигла 180 млрд рублей, что выше показателей 2017 года на 16%, — привел цифры генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.

«В минувшем году мы успешно выполнили инвестиционные проекты, трудились над повышением объемов производства, улучшением качества продукции», — отметил Азат Бикмурзин. Фото Рината Назметдинова

Практически по всем направлениям производств предприятия НКНХ продемонстрировали рекордные результаты: так, пластиков было выработано 732 тыс. тонн, бутилового каучука — 221 тыс. тонн, бензола — 223 тыс. тонн, пропилена — 307 тыс. тонн, изопрена из изобутана — 201 тыс. тонн, изопрена из изопентана — 107 тыс. тонн. Общий прирост объемов производства к уровню 2017 года — 103,2%. И это в условиях роста цен на углеводородное сырье.

— Комбинат попал в такую вилку: на сырье цены — вверх, на каучук — вниз. Наши основные потребители каучука — серьезные компании мирового уровня, это долгосрочные контракты. Дирекция проявила максимум профессионализма в вопросах урегулирования всех этих моментов, чтобы экономически не пострадать, — подчеркнул Руслан Шигабутдинов.

Параллельно с наращиванием производства основной линейки продукции на НКНХ осваиваются новые, востребованные рынком направления. Так, в 2018 году, был налажен выпуск трех новых марок полиэтилена средней плотности, двух новых марок полистирола для пищевой упаковки, одной марки бимодального полипропилена и одной новой марки полиэфира.

Совместно с компанией «Линде» «Нижнекамскнефтехим» приступил к проектированию и разработке проектной документации нового этиленового комплекса мощностью 600 тыс. тонн этилена в год. Размещены первые заказы на оборудование длительного срока изготовления.

На 2019 год перед предприятием стоят не менее амбициозные задачи: «Нижнекамскнефтехим» планирует запустить собственное производство метанола. В январе соглашение о строительстве нового производства метанола мощностью 500 тыс. тонн в год было подписано с датской компанией Haldor Topsoe.

Как в Балтасинском районе совхоз делят

В Балтасинском районе делят… совхоз. Экс-руководитель сельхозпредприятия, расположенного в деревне Янгулово, потребовал у хозяйства ни много ни мало — 24 млн рублей. В такую сумму он оценил свою долю, равную 9 процентам. Дело уже находится в суде, и если требование бывшего председателя будет удовлетворено, то, как считают местные жители, на «Яна тормыш» — так называется совхоз — можно будет ставить крест. Таких денег на селе отродясь не видели.

В начале 2000 года сельхозкооператив переживал сложные времена. Перед налоговыми органами и Пенсионным фондом накопились долги в 12 млн рублей. Многие, кто работал в то время, в итоге теперь получают минимальную пенсию и вынуждены продолжать работать. О том, насколько тяжел труд в полях и на фермах, и говорить не стоит. Вставать на дойку, в посевную или уборочную страду в три утра, работать до позднего вечера…

Если требование бывшего председателя будет удовлетворено, то, как считают местные жители, на «Яна тормыш» можно будет ставить крест. Фото tormish.ru

Собственно, тогда и было принято решение: чтобы спасти совхоз от продажи с молотка, трудовой коллектив организовал ООО и выбрал учредителей. Всего 11 человек, в том числе и Равел Закиров — председатель обанкротившегося совхоза. Уставный капитал ООО «Яна тормыш» составил всего 14 тыс. рублей, то есть по тысяче рублей с небольшим с каждого из учредителей. Прошло 16 лет, и один из тех, кого люди выбрали сами и посчитали достойными того, чтобы управлять всем большим хозяйством, решит не просто выйти из состава учредителей, но и требует вернуть свою долю. И теперь уже не 1 273 рубля, а 24 миллиона. Причем с юридической точки зрения он имеет на это полное право.

Судебная тяжба длится уже несколько месяцев. Как выяснила журналист программы «7 дней» Ильзира Юзаева, в роли истца выступает даже не сам 73-летний экс-председатель, а третьи лица, которым он переуступил права. Работники сельхозпредприятия, а их 160 человек, надеются на справедливое решение суда. Если Фемида окажется не на их стороне, то, как считают сами сельчане, от «Яна тормыш» останутся одни лишь воспоминания. Такого экономического удара кооператив просто не выдержит.

10 достижений Зинэтулы Билялетдинова

Ровно 10 лет назад, 12 апреля, в День космонавтики хоккейный «Ак Барс» под руководством Зинэтулы Билялетдинова выиграл первый кубок Гагарина. А в самый канун юбилейной даты прославленный тренер заявил о том, что покидает команду.

Журналисты программы «7 дней» сформировали список из 10 самых значимых фактов за время его тренерской работы:

Зинэтула Билялетдинов входит в тройку самых титулованных тренеров Татарстана по игровым видам спорта наряду с Владимиром Алекно и Араиком Маргаряном. Кроме того, из действующих тренеров он самый успешный наставник в истории постсоветского периода отечественного хоккея. На его счету пять чемпионских кубков; с Билялетдиновым «Ак Барс» выиграл первый Кубок Гагарина в истории КХЛ, а также Кубок европейских чемпионов и Кубок континента; Билялетдинов сделал «Ак Барс» самым титулованным клубом КХЛ (три Кубка Гагарина); Билялетдинов собрал звено Морозов — Зиновьев — Зарипов, которое считается эталоном комбинационного хоккея постсоветской эпохи;. этот уход Билялетдинова — второй. Правда, первый раз его буквально «похитили» из татарстанской команды в интересах сборной России; бытует мнение о закрытости «человека в футляре» Билялетдинова. Но такой он только на публике — всегда подтянутый, немногословный и хладнокровный полковник пограничных войск в отставке. Очевидцы же говорят, что с командой и в неформальном общении этот человек преображается. Билла без «маски» мы увидели на Матче всех Звезд КХЛ. Там он в белоснежной рубашке выскочил на лед и пробил буллит, а еще постоянно шутил и даже… пел; Билялетдинов провел более тысячи матчей в чемпионатах России за свою карьеру. Больше — только у четырех тренеров; за всю карьеру Билялетдинов ни разу не позволил себе жестких публичных высказываний в адрес судей. Также он никогда публично не критиковал своих подопечных; Зинэтула Билялетдинов — не самое легкое сочетание имени и фамилии. Имя «Билл» он получил во время работы в НХЛ. Так его сегодня называют по обе стороны океана. Между прочим, значение имени «Bill» в переводе с английского — шлем или защита. Именно последним так славен тренерский талант нашего Билла; на Олимпиаде в Сочи сборная России под руководством Билла вылетела уже в четвертьфинале от финнов. Татарина нижегородского происхождения тогда ругала вся страна. Но уже на следующий день после отставки он работал в Казани — с «Ак Барсом». За доверие Билл отблагодарил сторицей: финалом плей-офф, а затем и самим трофеем весной 2018-го.

Прославленный тренер заявил о том, что покидает команду в канун юбилейной даты. Фото ak-bars.ru



Легендарный Билл дал эксклюзивное интервью программе «7 дней». Увидеть его можно в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» — 15 апреля в 13.00 в эфире телеканала «Новый Век» или на его сайте.