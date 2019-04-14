Видео недели: арест Ассанжа, Козак в Татарстане и раздражительный полузащитник Гулиев

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

«Бобби» пришли за Ассанжем



Главным видеороликом недели стала запись RT, на которой британская полиция задерживает Джулиана Ассанжа. Основатель WikiLeaks провел в лондонском посольстве Эквадора около семи лет. Теперь английские власти решают, выдать ли автора «энциклопедии сливов» США или Швеции. Любопытно, что RT удалось заснять эксклюзив — журналисты других изданий и телеканалов перестали дежурить у посольства.

Козак и КАМАЗ



Вице-премьер РФ Дмитрий Козак посетил Татарстан с рабочим визитом в среду. Он провел совещание по подготовке к празднованию 50-летия ПАО «КАМАЗ». Мероприятие не продлилось и 6 минут. Кроме того, по предложению президента Татарстана Рустама Минниханова вице-премьер прокатился на гоночном грузовике команды «КАМАЗ-мастер».

Аяз Гулиев в роли нападающего

Одним из самых обсуждаемых видео стала запись камер наблюдения, запечатлевшая нападение полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева на пешехода, не давшего ему проехать на красный. Спортсмен проехал через толпу пешеходов, вышел из своего авто и нанес несколько ударов прохожему. Потом подошел было к машине, но решил вернуться и надавал пешеходу уже серьезных тумаков. Позже выяснилось, что пострадавший — студент из США, приехавший в Москву изучать русский язык. Гулиев уже принес извинения американцу, клубу и болельщикам.

Варламов в Чите

Топовый блогер Илья Варламов на этой неделе выложил видео из Читы. Он заявил, что в столице Забайкальского края происходит настоящая экологическая катастрофа. Варламов посетил один из районов города, в котором почти на каждом углу развернулись стихийные свалки, мусор с которых не вывозится годами.

Серебренников на свободе?

В понедельник суд решил освободить из-под домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова. Мера пресечения ему заменена на подписку о невыезде. Многие, следившие за делом известного театрального режиссера, обвиняемого в мошенничестве, восприняли это как освобождение. Однако процесс по «делу «Седьмой студии» еще продолжается.

Избиение подростка в Казани

В соцсетях появилось видео избиения группой подростков их сверстника. Нападение произошло еще 5 апреля, однако запись с камер наблюдения была опубликована только 11-го числа. По предварительным данным, 16-летний студент колледжа был избит под предлогом невозвращения долга одному из нападавших.

Президент Исландии о дружбе по-русски

В Санкт-Петербурге прошел V Международный арктический форум «Арктика — территория диалога». Выступая на нем, президент Исландии Гудни Йоханнессон заговорил по-русски.

«Ничего нет дороже на этой земле, чем настоящая дружба», — заявил, завершая свой спич на русском, президент.

Метеорит в Башкирии

Очевидцы в Башкирии заметили падающий метеорит. Успевшие записать это зрелище на видеорегистраторы стали рассылать ролики в СМИ и публиковать их в соцсетях. Некоторые высказывали предположение, что на кадрах запечатлен НЛО.

Трамп и попытка переворота

Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование ФБР о его возможных связях с Россией было попыткой переворота. Напомним, что расследование официально завершено и его результаты озвучены. Согласно им, будучи кандидатом в президенты Трамп не имел сговора с российскими властями. При этом в ФБР по-прежнему убеждены, что Москва вмешивалась в американские выборы.

«Игра престолов» в Лондоне

В Лондоне под стенами Тауэра оркестр королевской гвардии устроил совместную с актерами промо-акцию к выходу последнего сезона «Игры престолов». Музыканты удивили туристов, заиграв тему из известного сериала. После этого к стенам замка вышли актеры, изображавшие стражников Ночного дозора.