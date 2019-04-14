Куда пойти в Казани: лекция от Велединского, концерт Розенбаума и новая серия «Игры престолов»

Афиша мероприятий с 15 по 21 апреля

Следующая неделя, так же, как и нынешняя, обещает быть достаточно насыщенной. Ее начало ознаменуется днем памяти татарского поэта Габдуллы Тукая, в этот же день можно будет на большом экране увидеть новую серию знаменитой «Игры престолов». Во вторник в «Пирамиде» споет шансонье Александр Розенбаум, в среду выступит с лекцией кинорежиссер Александр Велединский. Кроме этого, откроется издательская школа, съедутся именитые поэты, а жители выйдут на городской субботник. Что еще интересного — в обзоре «Реального времени».

Казанцы почтут память Габдуллы Тукая

15 апреля в Казани пройдет День памяти великого татарского поэта Габдуллы Тукая. На Ново-Татарском кладбище Казани состоится традиционное возложение цветов к могиле поэта, сообщает Минкульт РТ. Начало в 10.00, вход свободный.

Также в этот день в Литературном музее им. Г. Тукая состоится традиционный День подлинника. В 12.00 здесь пройдет экскурсия «В реликвиях душа Тукая» о мемориальных предметах поэта. В 13.00 для школьников будет организована исследовательская игра. Вход свободный.

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15 апреля в Казани пройдет День памяти великого татарского поэта Габдуллы Тукая. wikipedia.org



В «КАРО» покажут новую серию «Игры престолов»

15 апреля в кинотеатре «КАРО» на большом экране покажут первую серию 8-го сезона сериала «Игра престолов».

Первый сеанс начнется в 20.00, стоимость билетов — 400 рублей.

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В Hilton пройдет саммит недвижимости

16 апреля в казанском отеле DoubleTree by Hilton пройдет саммит недвижимости PRO Development.

Программа разделена на два блока, в рамках которых спикеры рассмотрят градостроительные приоритеты и направления для благоустройства территорий, источники финансирования проектов и инвестиционный потенциал региона, меры стимулирования девелоперской активности, тенденции развития жилищного строительства Татарстана, перспективные направления торговой недвижимости, стратегии продвижения и коммуникации с клиентами.

Начало в 11.00.

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16 апреля в КРК «Пирамида» даст концерт Александр Розенбаум. Фото vk.com/alexander_rozenbaum

В «Пирамиде» споет Александр Розенбаум

16 апреля в КРК «Пирамида» даст концерт Александр Розенбаум. Народный артист представит известные хиты и песни из нового альбома.

Начало в 19.00, стоимость билетов — от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей.

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В Казань и Елабугу приедут поэты

17 апреля в республике стартует VIII Международный Хлебниковский фестиваль «Ладомир». Поэтическое мероприятие пройдет в двух городах — Казани и Елабуге — и завершится 20 апреля. Проведет фестиваль известный российский поэт, преподаватель русской литературы в Эрджиэсском университете Турции Лилия Газизова.

Гостями праздника станут именитые поэты России и зарубежья. Программа фестиваля включает круглые столы и творческие встречи, а также презентацию новой литературной премии «Поэзия», которую откроет выставка Ирины Аксеновой «Друзей моих прекрасные черты».

В Казани фестиваль можно посетить в музее истории КФУ, центральной городской библиотеке, Доме-музее В. Аксенова. В Елабуге мероприятие пройдет в пединституте КФУ. Вход свободный.

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Имиджмейкер Альбина Камалова расскажет, что актуально в этом сезоне, как правильно сочетать принты, выглядеть дорого или статусно. vk.com/mayakovsky_kazan

В «Маяковском» расскажут, что модно этой весной

17 апреля в Маяковском пройдет лекция «Тренды весна-лето 2019». Имиджмейкер Альбина Камалова расскажет, что актуально в этом сезоне, как правильно сочетать принты, выглядеть дорого или статусно, об одноразовых и долгосрочных трендах в моде.

Лекция рассчитана на женскую аудиторию, сообщают организаторы.

Вход на мероприятие свободный, начало в 19.00.

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Режиссер Александр Велединский выступит с лекцией

17 апреля в арт-резиденции Константина Хабенского «Артхаб» пройдет мастер-класс российского кинорежиссера и сценариста Александра Велединского на тему «Режиссер начинается с выбора темы». Он автор работ: «Географ глобус пропил», «Бригада», «Ладога» и других кинокартин.

Мастер-класс пройдет в рамках образовательного сезона 2018—2019 для творческих людей. Проект включает серию мастер-классов от признанных деятелей искусств.

Мероприятие будет полезно операторам и режиссерам различных видео роликов, документальных фильмов и других аудио-визуальных произведений.

Начало в 19.00, стоимость билетов — 2 тыс. рублей.

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В арт-резиденции Константина Хабенского «Артхаб» пройдет мастер-класс российского кинорежиссера и сценариста Александра Велединского. Фото mn.ru



В Казани стартует программа Издательской школы «Смена»

С 17 по 21 апреля в Казани пройдет издательская школа «Смена». В рамках обучения начинающие издатели смогут перенять опыт профессионалов и к лету издать книгу, зин или графический роман.

Участие в школе — бесплатное, по предварительному отбору. Десяти иногородним участникам организаторы оплачивают проезд и проживание на период проведения школы.

Программа будет состоять из двух частей: тематических лекций для всех желающих и практических занятий — мастер-классов и семинаров для участников лаборатории. Их будут вести издатели, переводчики, редакторы, графические дизайнеры, организаторы и продюсеры ярмарок и книготорговцы. Вход на лекции — свободный, по предварительной регистрации.

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Казань ждет Первенство России по тхэквондо ГТФ

С 17 по 22 апреля в Казани на базе Дворца единоборств «Ак Барс» пройдет чемпионат и Первенство России по тхэквондо ГТФ. Мероприятие соберет более 700 спортсменов, прошедших соревновательный отбор в своих регионах.

На протяжении 4 дней в двух соревновательных залах на 8 площадках спортсмены будут выявлять сильнейших для участия в главном международном старте по тхэквондо ГТФ в 2019 году — чемпионате и первенстве Европы, который также пройдет в столице Республики Татарстан с 24 по 30 июня.

Открытие в 13.00, 18 апреля.

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С 17 по 22 апреля в Казани на базе Дворца единоборств «Ак Барс» пройдет чемпионат и Первенство России по тхэквондо ГТФ. Фото realnoevremya.ru



В КНИТУ поговорят о неразрешенных научных проблемах

18 апреля в КНИТУ (КХТИ) пройдет фестиваль популяризации науки Milmax Science. В рамках мероприятия выступит известный популяризатор Математики Алексей Савватеев, с лекцией про великие нерешенные математические задачи. Начало в 15.00, вход свободный.

Также в рамках фестиваля с публичными научно-популярными лекциями выступят другие известные деятели популяризации науки. На лекциях пойдет речь о вопросах космологии и астрофизики. Слушателям расскажут о неразрешенных научных проблемах, тайнах и загадках Вселенной.

Все мероприятия открытые.

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В Казани пройдет этап Мировой серии FINA по синхронному плаванию

С 19 по 21 апреля Казань примет третий этап Мировой серии FINA по синхронному плаванию. Соревнования пройдут во Дворце водных видов спорта. Одновременно здесь же пройдет чемпионат России по синхронному плаванию.

Казанский этап мировой серии станет третьим по счету в 2019 году. Всего их будет восемь. Трехдневная программа состязаний включит соревнования групп (техническая и произвольная программы), выступления соло (техническая и произвольная программы), соревнования дуэтов и смешанных дуэтов (техническая и произвольная программы), комбинированную программу, соревнования акробатических групп. Лучшие сборные по сумме этапов в каждой дисциплине выступят в суперфинале.

Начало в 10.00. Стоимость билетов — от 200 до 400 рублей.

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С 19 по 21 апреля Казань примет третий этап Мировой серии FINA по синхронному плаванию. Фото Максима Платонова

Казанцы выйдут на городской субботник

20 апреля в Казани пройдет общегородской субботник. В этом году в приоритете — очистка общественных пространств, прибрежных зон и лесополос. Особое внимание также планируется уделить территориям промышленных предприятий, гаражных кооперативов, зданий и сооружений объектов торговли, культуры, спорта, сети заправок.

Молодые дизайнеры одежды поборются за 100 тыс. рублей

С 20 по 22 апреля молодые дизайнеры одежды в возрасте от 18 до 35 лет сразятся за место в дизайнерском бюро и 100 тыс. рублей. Торговая марка SERGINNETTI организует Чемпионат по методике WorldSkills для молодых дизайнеров одежды со всей России Kazan Fashion Skills-2019.

Участников будут оценивать по умению создавать эскизы капсул на заданную тему, изготавливать ready-to-wear изделия и выполнять базовые задачи по конструированию и изготовлению вещей. В качестве жюри выступят международные и сертифицированные эксперты WorldSkills, руководитель дизайнерского бюро SERGINNETTI, сотрудники конструкторского бюро компании и гости из мира моды.

Завершится Чемпионат 22 апреля большим гала-вечером с участием известных представителей мира моды и дизайна.

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Торговая марка SERGINNETTI организует Чемпионат по методике WorldSkills для молодых дизайнеров одежды со всей России Kazan Fashion Skills-2019. Фото serginnetti.ru

Казанцев ждут на квест по городскому ориентированию

20 апреля казанцам предлагают присоединиться к приключенческой спортивно-интеллектуальной игре по городскому ориентированию и краеведению проекта Tat-Rus. Командная эстафета проходит в трех категориях, принять участие в соревнованиях могут все желающие, сообщают организаторы.

В рамках квеста участники должны будут решать карточки с заданиями и достигать определенные места в городе. Задача команды — взять наибольшее количество контрольных пунктов.

Игра пройдет в трех категориях: «Дервиш» (прогулочный маршрут команды от 1 до 4 человек, проходится пешком), «Шурале» (участники решают загадки, шифры, логические головоломки, помимо прохождения маршрута пешком могут бегать и пользоваться общественным транспортом) и «Кенгуру» (участвуют семьи с детьми).

Подать заявку на участие можно до 19 апреля. Игра начнется во внутреннем дворе музея им. Г. Тукая.

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Симфонический оркестр сыграет музыку из аниме

21 апреля в ДК Химиков прозвучит музыка из аниме в исполнении симфонического оркестра. В программе концерта прозвучит музыка из известных аниме и игр: «Наруто», «Блич», Boku no Hero Aсademia, «Темный дворецкий», One Piece, «Сейлор Мун», «Стальной алхимик» и других. Дирижировать будет Кеничи Симура, солирует Мария Бабанова.

Начало в 19.00, стоимость билетов — от 800 до 2,5 тыс. рублей.

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