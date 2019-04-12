«Каждый должен нести свой рюкзак»: Ильшат Гафуров рассказал, как в КФУ готовят татарскую элиту

Учителя-билингвы после получения диплома уедут работать в районы. Но парламентарии сомневаются, что они будут там востребованы

Институт татарской энциклопедии и регионоведения готовит онлайн-энциклопедию Tatarica 2.0. Предполагается, что она будет похожа, например, на Оксфордскую онлайн-энциклопедию. Правда, татарстанский институт испытывает проблемы с кадрами и не может широко распространять свои труды в массы. На заседании комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам вновь обсудили, кроме того, подготовку учителей-билингвов. Как выяснилось, на эту специальность идут выпускники школ, получившие на ЕГЭ меньше баллов, чем дети, поступающие на общих основаниях. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Почему в ИТЭР стало меньше ученых

Заседание Госсовета началось с обсуждения достижений и проблем Института татарской энциклопедии и регионоведения, который в этом году отмечает свое 25-летие. О них подробно рассказал директор Института Искандер Гилязов. Надо отметить, что болевых точек он не скрывал.

К примеру, из слайда «Кадровый потенциал Института» следовало, что сотрудников с каждым годом становилось меньше. К примеру, в 2012 году в Институте трудились 109 ученых, в 2015-м — 74, а в 2018-м — всего 50. То есть за последние шесть лет штат сократился более чем вдвое. Правда, следующие слайды показывали, что, несмотря на это сокращение, количество публикаций в Институте татарской энциклопедии и регионоведения только увеличивалось. Выросло и участие в конференциях и грантах.

Далее Гилязов рассказал об аспирантуре, которая существует в Институте с 1995 года. Если раньше она работала по трем специальностям, то на сегодняшний день осталась только одна — «Отечественная история». Из презентации следовало, что за все время в аспирантуру было принято 88 аспирантов, 29 из которых (43%) защитили кандидатские диссертации.

Перечислим наиболее свежие труды Института энциклопедии, которые был изданы в последние три года и которые были названы в презентации Искандера Гилязова. Это «Регионы компактного проживания татар в Российской Федерации», «Татары Казахстана», «Татарская деревня в местах компактного проживания татар в Среднем Поволжье: история и современность» (2017), а также отраслевые энциклопедии, например по природе и природным ресурсам Татарстана. Также планируется издать еще два научных труда — «Татары Узбекистана» и «Татары Финляндии». Кроме того, Институт Татарской энциклопедии и регионоведения трудится над созданием онлайн-энциклопедии Tatarica.2.0. Такую, например, создали в Оксфорде.

Заседание началось с обсуждения достижений и проблем Института татарской энциклопедии и регионоведения. Разиль Валеев поинтересовался, почему сократилось число сотрудников Института



Как только Гилязов закончил свой доклад, председатель комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев поинтересовался, почему же сократилось число сотрудников института.

— Если одним словом, то есть такое понятие как оптимизация. Я работаю в институте с 2015 года. За это время сокращения были. В рамках работы в Академии наук некоторые единицы переходили в другие институты, мы делились. И вот такая ситуация сложилась на сегодняшний день, — ответил Искандер Гилязов.

Отвечая на вопрос, почему труды ученых Института татарской энциклопедии и регионоведения выпускаются не слишком большими тиражами, он пояснил, что тираж привязан к финансированию. Но есть и другая проблема, не связанная с деньгами, — книги продавать нельзя, так как они изданы на государственные деньги. Несмотря на то что есть много желающих купить их, издания можно распространять только на конференциях или отдавать в библиотеки. Вот и получается, что книг не так много, но и их распространить на широкую аудиторию не получается.

Ректор КФУ Ильшат Гафуров заступился за коллегу и предложил продавать хотя бы часть изданий.

— Мы бы тоже покупали. Во время поездок и командировок мы бы их дарили. А сегодня получается, что тебе эти книги дают. Но ты берешь их на баланс и даже не можешь никому подарить, — заметил Гафуров.

«В деревнях переизбыток учителей»

Опустив несколько докладов, перейдем к выступлению замминистра образования и науки Татарстана Натальи Гречанниковой — пожалуй, именно оно вызвало больше всего дискуссий. В частности, наибольший интерес привлекла та часть ее доклада, которая была посвящена преподаванию татарского языка.

Как рассказала Гречанникова, проекты примерных программ по родному языку и родной литературе для 1—9 классов прошли процедуру экспертизы, а проекты программ для 10—11 классов на экспертизу направлены. По словам замминистра образования и науки Татарстана, в настоящее время 89 учебников по татарскому языку и литературе включены в федеральный перечень учебников, а 24 учебно-методических комплекта используются в качестве учебного пособия. В 1—6 классах продолжается внедрение учебно-методических комплектов «Сәлам», разработанных для русскоязычных школьников.

Интерес вызвала и тема, посвященная преподаванию татарского языка



Гречанникова напомнила, что в Высшей школе национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая КФУ уже набрали 125 будущих учителей, которые смогут преподавать физику, химию и другие предметы не только на русском, но и на татарском языке. Для подготовки этих специалистов из татарстанского бюджета выделено 11,5 млн рублей.



— Вы сказали, что 24 учебника все еще используются в качестве пособий. Это означает, что они незаконные. У нас остается проблема сертификации учебников, так? — поинтересовался генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов, когда Гречанникова закончила свой доклад.

— Письмо написали. Отправили этот перечень учебников, ждем ответа, — сообщила замминистра образования и науки.

— 24 учебника — это по каким предметам? По всем?

— Это татарский язык и литература. Они у нас сейчас используются в качестве пособий.

— По предметам вообще нет учебников? Москва не принимает?

— На это заседание по учебникам ездит лично министр образования. И положительные результаты есть, — сказала Гречанникова. Аминов предложил коллегам-депутатам подключиться к решению этого вопроса и тоже выступать с обращениями в федеральный центр.

Задать вопросы по подготовке учителей-билингвов в стенах КФУ никто не успел. Инициативу взял ректор вуза Ильшат Гафуров, который сообщил, что задача Высшей школы имени Тукая готовить не только учителей, но и татарскую элиту — поэтов и писателей. При этом, по словам Гафурова, 75 из 125-ти студентов, обучающихся по двуязычным программам — целевики. Их отбирает татарстанский Минобрнауки из муниципальных районов Татарстана, и после получения диплома учителя-билингвы должны будут отработать в этих районах. Приятный бонус для таких студентов — стипендия в 15 тысяч рублей.

На заседании Госсовета РТ также вновь обсудили подготовку учителей-билингвов



— Почему их не принимают на общих основаниях? Ведь их баллы по физике и математике ниже. Я спрашивал у руководителей институтов. На общих основаниях на мехмат поступают с 85 баллами, а главы дают выпускников с 70 баллами. Они же не могут быть конкурентнее. Почему не даете эту стипендию одаренным студентам? — спросил специалист по национальному образованию Марат Лотфуллин.

Но Гафуров попросил не переводить все стрелки на КФУ.

— Этот вопрос не ко мне, потому что это программа Министерства образования и науки РТ, и правила задаются не мной. Каждый должен нести свой рюкзак. На последнем заседании, посвященном полилингвальным школам, вопрос мной был задан, и мы внесли предложение, чтобы эта стипендия выплачивалась дифференцировано в зависимости от успеваемости, — сказал ректор КФУ.

Во-первых, программа может стать социальным лифтом для выпускников деревенских школ, начал перечислять Гафуров. А во-вторых, выпускников школ, поступающих на общих основаниях, нельзя закрепить за определенной территорией — отправить преподавать в районы можно только целевиков.

— Но в деревнях нет проблем с учителями. Там, наоборот, переизбыток учителей, — заметил Лотфуллин. Правда, этот вопрос так и остался без ответа, потому как разговор перешел на финансирование программы подготовки учителей-билингвов. Но надо сказать, что замечание было справедливым: ведь получается, что учителя, которые могут преподавать свой предмет на татарском языке, могли бы пригодиться, например, в тех же полилингвальных школах Казани. Но им придется уехать в родные районы, которые оплатили обучение.