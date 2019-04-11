Первые итоги самозанятости: пилотные регионы нашли 59 тыс человек за 1 квартал года

В целом по стране выручка одного самозанятого в месяц в среднем составляла в начале года около 24 тысяч рублей, то по Татарстану — менее 10 тысяч

Согласно нацпроекту по МСП, до конца 2019 года в России должно быть зарегистрировано 200 тысяч самозанятых. Учитывая суммарные показатели по пилотным регионам в первом квартале, такая цель вполне достижима. Другое дело — по Татарстану — ему поручено привлечь 60 тысяч самозанятых, По результатам первых трех месяцев их пока оказалось чуть менее 6,5 тысяч. Подробнее — в материале «Реального времени».

До конца года в стране прогнозируется не меньше 200 тысяч самозанятых

«Реальное время» изучило первые промежуточные результаты эксперимента по установлению налогового режима «Налог на профессиональный доход» (НПД) или, проще говоря, самозанятости.

Согласно задачам нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в 2019 году в России должно быть зарегистрировано 200 тысяч самозанятых. Пока речь идет о четырех пилотных регионах — Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан.

1 апреля министр экономического развития России Максим Орешкин озвучил результаты первого квартала: самозанятыми в стране стали 57 тысяч человек. Тогда же глава МЭР озвучил следующие данные: «Больше 3 млн операций проведено, средний размер чека — 800 рублей, объём полученного дохода уже приближается к 3 млрд рублей».

1 апреля Максим Орешкин озвучил результаты первого квартала: самозанятыми в стране стали 57 тысяч человек. Фото kremlin.ru



«Реальное время» связалось с подразделениями ФНС и получило некоторые цифры. По состоянию на 31 марта, то есть за первый квартал, в Татарстане зарегистрирован 6 481 самозанятый (по данным на 10 апреля уже около 7,5 тысяч), в Калужской области — 1 696 человек. Налоговики Московской области затруднились предоставить необходимую информацию в отведенные законом о СМИ 7 дней. Однако из опубликованных накануне данных министерства экономики и финансов Подмосковья следует, что в области в первом квартале зарегистрировались самозанятыми 12 625 человек.

В ответе от УФНС по Москве обозначено, что на 31 января в столице зарегистрировано 6 546 самозанятых, на 28 февраля — 12 352, на 31 марта — 19 206 человек. Вероятно, речь все же идет не об общем количестве нарастающим итогом, а о результатах каждого конкретного месяца (только в таком случае суммарное квартальное значение по всем четырем регионам будет соотноситься с озвученными Орешкиным данными, хотя и не совпадать с ними с разницей в пару тысяч).

Таким образом, суммарное число самозанятых по четырем регионам в первом квартале составило 58 906. И цель в 200 тысяч до конца года представляется более чем реальной.



Кто они — самозанятые?



В целом по пилотным регионам порядка 85% зарегистрировавшихся самозанятых ранее не имели статуса ИП. Если быть точнее и опираться на представленные отдельными региональными подразделениями ФНС данные, например, по Татарстану таковых чуть более 86%, в Калужской области – около 88%.

Порядка половины самозанятых указали вид деятельности. В частности, 20% выбрали перевозку пассажиров, 7% — сдачу квартир в аренду, 5% — консультирование, 4% — репетиторство, 2% — программирование, также в числе популярных сфер бизнеса – маркетинг и реклама.

В основном, чтобы встать на учет, самозанятые используют мобильное приложение ФНС «Мой налог» (также это можно сделать на сайте налоговой службы либо через приложения банков). Более 75% процентов используют в своей работе мобильные устройства на Android.

Более половины операций самозанятыми совершено с физлицами.

Порядка половины самозанятых указали вид деятельности. Фото newsnn.ru

Самозанятым начислено за 1 квартал 31 млн налогов

Оценить первые «денежные» результаты от введения нового налогового режима можно на основе данных по начисленным либо уплаченным налогам. Первый срок его уплаты приходился на 25 марта, требование распространялось на самозанятых, зарегистрировавшихся в январе, за деятельность в январе-феврале.

Всего же по пилотным регионам, по данным ФНС, к уплате в этот период была начислена сумма более 31 млн рублей – обязательство распространялось на 13 тысяч человек. Учитывая размер ставки, по которой облагается доход плательщика НПД, можно рассчитать примерный объем выручки в среднем за месяц на одного самозанятого — около 24 тысяч рублей.

Согласно данным УФНС по РТ, сумма поступивших до 25 марта платежей составила 1,888 млн рублей (правда, размер начисленной суммы остался неизвестным, как и собираемость по региону). Если вернуться к статистике, на 31 января в Татарстане зарегистрировано 2042 самозанятых. Таким образом, можно предположить, за январь-февраль «новой жизни» в среднем у одного местного самозанятого (зарегистрированного в январе) выручка составила порядка 9 тысяч рублей в месяц — в 2,7 раза ниже общероссийского значения.

Полагать, что именно такую реальную выручку получили самозанятые, нельзя. Представьте кондитера, выпекающего торты на дому, или маникюриста. Действительно ли они станут «выбивать» подряд все чеки, фиксируя свои операции, или все-таки постоянные клиенты не будут этого требовать и пройдут «мимо кассы»?

Как в республике найдут 60 тысяч самозанятых



По предположения экспертов, 200 тысяч самозанятых в России — достижимый показатель. Однако нет такой уверенности по целевому значению, заданному для Татарстана. Ранее «Реальное время» уже рассказывало о том, что министерство экономического развития РФ установило для республики индикатор – 60 тысяч регистраций самозанятых до конца года.

Если в январе в Татарстане встали на учет 2042 плательщика НПД, на конец февраля их было 3975 а по итогам первого квартала — 6481. При сохранении текущей скорости достичь целевого показателя в указанный срок не удастся, — она должны быть как минимум в два раза выше.

На совместной коллегии Татарстанстата и комитета по социально-экономическому мониторингу главам городов и районов республики дали понять, что руководители на местах должны быть крайне заинтересованы в выведении «мамочек с тортиками» из тени. Фото monitoring.tatarstan.ru

Очевидно, республика заинтересована в выведении самозанятых из тени — как следует из статьи 146 Бюджетного кодекса РФ, 37 процентов доходов от уплаты налога зачисляется в фонд обязательного медицинского страхования, 63 процента – в бюджет региона. В Татарстане принято решение направлять поступления в бюджеты муниципалитетов. Правда, пока не решен вопрос о том, каким образом средства будут до них доведены. В приложении «Мой налог», которым пользуются самозанятые, в ОКТМО указан бюджет республики, поэтому возможность напрямую платить в муниципалитеты отсутствует. Однако в марте глава комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета РТ Леонид Якунин заверил, что вопрос будет решен: «Кто как отработал, они получат свои налоги – через субсидии или как-то по-другому».

А ранее, в январе, на совместной коллегии Татарстанстата и комитета по социально-экономическому мониторингу главам городов и районов республики дали понять, что раз поступления будут направлены в бюджеты муниципалитетов, то руководители на местах должны быть крайне заинтересованы в выведении «мамочек с тортиками» из тени и регистрации их в качестве самозанятых. Мотивировал глав Валерий Кандилов, глава комитета по социально-экономическому мониторингу.

Не факт, что агитация и уговоры помогут в необходимых объемах, но на местах могут задействовать другой ресурс. Согласно части 2 статьи 6 422-ФЗ государственные и муниципальные служащие также вправе зарегистрироваться в качестве самозанятых. Единственно возможный способ получения дохода для такой категории при данном налоговом режиме – сдача в аренду (наем) жилых помещений. Для человека, зарегистрировавшегося в качестве самозанятого, но не получающего доход, нет обязательств по платежам и сдаче отчетности – зарегистрировался и забыл. Если учитывать, что в республике только чиновников более 15 тысяч, то цель, поставленная минэкономразвития, вполне достижима, и запасные варианты решения вопроса у властей на местах есть.

С другой стороны, возникает вопрос о целесообразности таких целевых показателей. Зарегистрировать 60 тысяч, в том числе за счет админресурса, вполне реально.

Другой вопрос, сколько из них будут реально вести деятельность и уплачивать налоги, а сколько станут по сути «мертвыми душами».

Ильшат Галявин