В ФНС назвали самые популярные сферы деятельности среди самозанятых
Самой распространенной сферы деятельности среди самозанятых стала перевозка пассажиров (20%). Статистику приводит Федеральная налоговая служба (ФНС).
Согласно данным приложения «Мой налог», где регистрируются самозанятые, среди других популярных видов деятельности — сдача квартир в аренду (7%), консультирование (5%), репетиторство (4%) и программирование (2%).
Примечательно, что указание вида деятельности самозанятых при регистрации не обязательно, передает RT.
Напомним, ранее в ФНС сообщили, что в России зарегистрировано 40 тысяч самозанятых.Общество
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