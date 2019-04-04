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В ФНС назвали самые популярные сферы деятельности среди самозанятых

08:03, 04.04.2019
В ФНС назвали самые популярные сферы деятельности среди самозанятых
Фото: pixabay.com

Самой распространенной сферы деятельности среди самозанятых стала перевозка пассажиров (20%). Статистику приводит Федеральная налоговая служба (ФНС).

Согласно данным приложения «Мой налог», где регистрируются самозанятые, среди других популярных видов деятельности — сдача квартир в аренду (7%), консультирование (5%), репетиторство (4%) и программирование (2%).

Примечательно, что указание вида деятельности самозанятых при регистрации не обязательно, передает RT.

Напомним, ранее в ФНС сообщили, что в России зарегистрировано 40 тысяч самозанятых.

Общество
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