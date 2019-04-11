Стремительный, как гоночный КАМАЗ: как Дмитрий Козак провел в Челнах рекордно короткое совещание

За 5 минут 55 секунд вице-премьер раздал задания челнинцам и прокатился за рулем в сопровождении Айрата Мардеева

Фото: Дарья Турцева

В Набережные Челны прилетел вице-премьер России Дмитрий Козак: в автограде он провел заседание по подготовке, как он выразился, к историческому для страны событию — празднованию 50-летия КАМАЗа. Совещание под председательством Козака тоже войдет в историю — как самое короткое. На все про все понадобилось 5 минут 55 секунд. «Хорошо подготовленные мероприятия проходят очень быстро», — объяснил он удивленным татарстанским чиновникам. Подробности экспресс-заседания в материале «Реального времени».

«На такой не гонял?»: Козак не поверил спортивным достижениям Минниханова



Совещание о готовности к празднованию юбилея КАМАЗа вице-премьер начал с посещения цехов. Сначала ему показали производство основных узлов, а потом предложили оценить готовый автомобиль. Правда, не серийный, а гоночный.

— Это летающая машина, разгон до сто километров за девять секунд, — нахваливал свою рабочую лошадку чемпион Дакара Владимир Чагин. — Рустам Нургалиевич много раз участвовал в соревнованиях, семь раз выигрывал гонку в пустыне, — продолжал Чагин.

— Он известный гонщик, — кивал Козак. — На такой не гонял? — спросил он у Минниханова и удивился, когда тот ему сказал, что семь раз был первым на этапе кубка именно на таком автомобиле.

— У меня точно такая же! — убеждал Минниханов, но Козак так до конца не мог этому поверить. И тогда стоявший рядом гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин подтвердил: «Я с Рустамом Нургалиевичем смеялся: «Хотя бы раз в год я у тебя начальник!»

— Да, да, да — посмеялся теперь уже над над словами Когогина Минниханов и крепко потрепал его по плечу.

Совещание о готовности к празднованию юбилея КАМАЗа вице-премьер начал с посещения цехов



Как Дмитрия Козака уговаривали и уговорили порулить КАМАЗом

Чагин предложил Козаку попробовать себя за рулем гоночного грузовика, тот взглянул на часы, давая понять, что времени нет.

— Ну несколько минут есть же? Владимир Владимирович [Путин] ездил — очень высокую оценку дал. Дмитрий Анатольевич [Медведев] ездил. Мы специально под вас сидение установили, — уговаривал Чагин.

После таких примеров, кажется, невозможно отказаться, но Дмитрий Козак сомневался.

— Вы за рулем грузовика ездили же? — подключился к диалогу Рустам Минниханов.

— В армии, 40 лет назад, — отнекивался Козак.

«Это по управляемости как джип», — сравнил Минниханов и совместными с Чагиным усилиями все-таки убедил Дмитрия Козака сесть за руль. Штурманом у него был Айрат Мардеев.

Минниханов с Чагиным убедили Дмитрия Козака сесть за руль, штурманом у него был Айрат Мардеев



«Хорошо подготовленные мероприятия проходят очень быстро»

Преодолев территорию завода и пару перекрестков в городе команда вице-премьера и чемпиона Дакара подъехала к офисному зданию автогиганта, где должно было пройти заседание оргкомитета по подготовке празднования 50-летия со дня основания КАМАЗа.

Было оно таким же быстрым, как гоночные грузовики, и длилось не больше, чем занял путь Козака от цеха до офиса предприятия — 5 минут 55 секунд.

— Хорошо подготовленные мероприятия проходят очень быстро, — объяснил Козак в заключении экспресс-совещания.

Это заявление для кабинета министров Татарстана, который прибыл в Челны почти в полном составе, рассчитывая заседать минимум час, а то и два, было неожиданным, но, судя по выражению лиц, очень приятным.

Затем команда вице-премьера и чемпиона Дакара подъехала к офисному зданию автогиганта, где прошло заседание оргкомитета по подготовке празднования 50-летия со дня основания КАМАЗа



Жителей Челнов мобилизуют на создание комфортной среды

Что же такого успел сообщить Дмитрий Козак за 5 минут? То, что город и предприятие готовятся к проведению праздника, и увиденное им «вселяет уверенность». Что юбилей КАМАЗа — важное событие в истории российской промышленности и страны в целом. Нужно достойно отметить праздник и «протранслировать это на всю страну и мир, ведь 50-летие — это не только гордость, но и способ продвижения предприятия на российском и мировом рынке». Совещание было для госслужащих, но большую часть Козак посвятил задачам для рядовых жителей автограда.

— Для Набережных Челнов это мероприятие исторически значимое. По сути это день основания нового города. Надо максимально мобилизовать жителей города на создание комфортной городской среды. Все частные домовладения, все территории должны быть приведены в порядок.

Необходимо провести инвентаризацию всех объектов федеральной собственности, республиканской, городской, частной и по тем объектам, которые требуют дополнительной работы по благоустройству, ограждениям, фасадам — чтобы они были до конца ноября в идеальном порядке, чтобы каждый уголок радовал глаза жителей и гостей города, — сказал вице-премьер.

Мэр Челнов Наиль Магдеев пообещал: «Те задачи, которые вы поставили, мы вместе с жителями, вместе с КАМАЗом выполним».



«Те задачи, которые вы поставили, мы вместе с жителями, вместе с КАМАЗом выполним»

Он посетовал, что пока еще не весь снег растаял и сложно понять, что к сегодняшнему дню представляет собой город, и оценить объем работ, но мэр Челнов Наиль Магдеев пообещал: «Те задачи, которые вы поставили, мы вместе с жителями, вместе с КАМАЗом выполним».

Праздновать собираются в декабре, так что лето и осень у челнинцев будут насыщенными заботами. План подготовки к празднику единогласно утвердили, как сообщил Рустам Минниханов журналистам, будет более 70 мероприятий и каждый житель должен это почувствовать.

— Это и дороги, и объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта. Ну и то, что КАМАЗ достойно готовится — новый модельный ряд, кабина К-5, двигатель, новый завод каркасов кабин — это все нас радует, — заключил президент Татарстана.