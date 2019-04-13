Опрос предпринимателей: как на ваш бизнес повлияла мусорная реформа?

Раньше у каждого торгового или бизнес-центра была четко выстроенная схема взаимодействия со своим оператором, который вывозит мусор. Он привозил свои контейнеры, затем выгребал мусор и увозил его. У нас не было головной боли, как содержать контейнеры, обслуживать их и тем более где покупать. Теперь законодательство обязанность по хранению и закупкам контейнеров возложило на потребителей. Это большой минус. На рынке контейнеры предлагают по каким-то безумным ценам, причем под эгидой «только здесь и сейчас», в контексте, что с «завтрашнего дня ценники вырастут в пять раз, берите сегодня». Нагнетают обстановку. Еще добавилась проблема с местом для хранения контейнеров. Наш ТЦ находится в центре города, и я физически не могу расшириться, сделать пристрой. При этом нужно выделить специальное место. Плюс контейнеры нужно элементарно мыть, а за это никто не берется.

Сейчас тариф на мусор стали считать со среднего количества сотрудников. Это какая-то неадекватная вещь, которую сложно понять. У нас порядка 100 арендаторов. И это только юридические лица. Сколько у них сотрудников, я не знаю. Получается, что с меня, как с владельца здания, будут брать какую-то часть денег, а кто заплатит за остальное? Они что будут отдельные договоры с арендаторами заключать? Как понять, какая часть мусора в баке моя, а какая арендаторов? Никто не может ответить. У меня лично количество сотрудников небольшое. И вроде как должны брать с меня меньше, но это же не будет работать.

Приняли закон, который никто не знает, как комментировать, а самое главное, как направлять людей, у которых раньше была нормально выстроенная схема вывоза мусора. Головной боли добавилось.