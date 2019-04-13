Опрос предпринимателей: как на ваш бизнес повлияла мусорная реформа?
Предприниматели о росте цен на вывоз мусора и недобросовестных мусорных операторах
На дискуссионной площадке Совета по предпринимательству при президенте РТ представители МСБ выразили недовольство новыми тарифами на вывоз мусора. По словам бизнесменов, принятая схема привела к фантастическому росту платежей — минимум в 3 раза. «Реальное время» решило выяснить с решением каких еще вопросов пришлось столкнуться предпринимателям в условиях нового законодательства. Подробнее — в субботнем бизнес-задачнике.
Вы ощутили какое-либо влияние мусорной реформы? Какие бизнес-решения вам пришлось принимать в этой связи?
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Роман Котенков директор ТЦ «Республика»
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Раньше у каждого торгового или бизнес-центра была четко выстроенная схема взаимодействия со своим оператором, который вывозит мусор. Он привозил свои контейнеры, затем выгребал мусор и увозил его. У нас не было головной боли, как содержать контейнеры, обслуживать их и тем более где покупать. Теперь законодательство обязанность по хранению и закупкам контейнеров возложило на потребителей. Это большой минус. На рынке контейнеры предлагают по каким-то безумным ценам, причем под эгидой «только здесь и сейчас», в контексте, что с «завтрашнего дня ценники вырастут в пять раз, берите сегодня». Нагнетают обстановку. Еще добавилась проблема с местом для хранения контейнеров. Наш ТЦ находится в центре города, и я физически не могу расшириться, сделать пристрой. При этом нужно выделить специальное место. Плюс контейнеры нужно элементарно мыть, а за это никто не берется.
Сейчас тариф на мусор стали считать со среднего количества сотрудников. Это какая-то неадекватная вещь, которую сложно понять. У нас порядка 100 арендаторов. И это только юридические лица. Сколько у них сотрудников, я не знаю. Получается, что с меня, как с владельца здания, будут брать какую-то часть денег, а кто заплатит за остальное? Они что будут отдельные договоры с арендаторами заключать? Как понять, какая часть мусора в баке моя, а какая арендаторов? Никто не может ответить. У меня лично количество сотрудников небольшое. И вроде как должны брать с меня меньше, но это же не будет работать.
Приняли закон, который никто не знает, как комментировать, а самое главное, как направлять людей, у которых раньше была нормально выстроенная схема вывоза мусора. Головной боли добавилось.
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Сергей Акульчев генеральный директор кондитерской компании «Акульчев»
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Пока мы это не ощутили. Видимо, платежи не такие большие в общей массе. По поводу договора, я не решаю такие мелкие вопросы. У нас этим занимаются специальные сотрудники, поэтому я не особенно в курсе этой темы.
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Нурислам Шарифуллин основатель сети ресторанов P.Love
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У меня есть два варианта: принять эту данность и подстроиться либо высказывать недовольство. Но мусор копиться не может — я все равно должен его вывозить. А куда, в лес? Поэтому мы подписали договор с регоператором. Другой вопрос, нравится ли нам это? Нет, не нравится. В Европе цены на вывоз мусора дешевле, чем у нас. За исключением Швейцарии, где один мусорный пакет стоит 2 евро, а выкидывать мусор в обычном пакете нельзя.
Мусорная реформа нужна городу, но при этом должна быть более глубоко проработана. Нельзя отдавать все в одни руки, иначе возникает монополия. А когда возникает монополия на государственном уровне и ты не можешь от нее отказаться, то поставщик диктует цену. Вот он и продиктовал цену в четыре раза выше. Хотели как лучше, получилось, как всегда.
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Фарид Хамидуллин владелец Green dog, Port bar
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Плата за мусор выросла в несколько раз, при этом доходы у нас не поменялись. Поэтому мы намерены организовать площадку раздельного сбора мусора, чтобы попытаться снизить тарифы. В Port bar территория позволяет. Сложность лишь в том, что, если раньше мы на кухнях держали три мусорных ведра, сейчас придется держать 6—8 штук, а кухни у нас небольшие.
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Роман Попроцкий основатель ресторана VanGogh
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Наши тарифы выросли в 2,5 раза, что влияет на доходность ресторана. Сейчас в городе сложилась монополия на вывоз мусора. В результате компании позволяют себе нарушать условия договора: не вывозить мусор в срок или не забирать его вообще. Безответственно относятся к своей работе. А кроме как с двумя организациями работать больше не с кем. При этом внушительные беседы с ними действуют только в течение месяца — дальше все начинается по новой.
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Михаил Шарипов генеральный директор кафе «Сказка»
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В три раза у нас вырос тариф в зимний период. Летом ожидается повышение в 4—5 раз. Я не могу сказать, что нас это радует. Мы не против платить больше, всегда с пониманием относимся к инициативам города. Но хотелось бы, чтобы в массовом порядке разъяснили, почему повышение произошло так резко.
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Азат Ислаев директор «Гурмэ групп»
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Конечно, мы почувствовали — тарифы выросли. Окончательную позицию по этому вопросу еще не сформировали, думаем, что делать. Возможно, будем предпринимать активные действия.
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Марат Камалов ООО «УРС-Торговый Дом» генеральный директор
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У нас никаких изменений нет. Магазин «Перекресток» сам заключает договор на вывоз мусора, но я не знаю, по какой тарификации. Остальные арендаторы работают через нас, но роста цен я не увидел. У магазинов в Бугульме, Азнакаево, Джалиле тоже цены не изменились.
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Айдар Исмагилов владелец сети автомоек «Мойдодыр»
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У нас производство не особо связано с мусором, поэтому нас это никак не коснулось. Я в расходах не увидел новую статью. В целом, думаю, тариф возрос только на мусорном производстве, в этом ничего хорошего.
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