«С одного оврага на другой на самодельных лыжах»

Стать чемпионкой мира «вопреки Брежневу»: история лыжницы Ании Галимуллиной

Спортивную судьбу Ании Галимуллиной, одной из лучших лыжниц Татарстана XX века, простой не назовешь. Скорее наоборот — многое в ее спортивной карьере происходило не благодаря, а вопреки. В интервью «Реальному времени» Ания Нурулловна рассказала, как сумела добраться до резервного состава сборной СССР из глухой деревни, с самодельными лыжами и транзитом через молочную ферму и швейную фабрику.

«Первые лыжи купила на деньги, заработанные в колхозе»



— Как вы делали свои первые шаги в спорте?

— Я родилась в 1958 году в деревне Большой Сардек Кукморского района. Но до восьмого класса даже не выбиралась в районный центр, который находился в 25 километрах. Наша деревня располагалась между двумя оврагами, у одного из них стоял наш родимый дом. Вот со склонов этих оврагов в детстве я и съезжала, благодаря этому научившись стоять на лыжах. Надо добавить, что они были самодельные, их смастерил мой дядя по материнской линии. Он стесал две доски, загнул их на концах, чтобы в снег не втыкались, и вперед.

А в остальном, я жила обычной деревенской жизнью, полной житейских хлопот, когда делу было отведено время, а потехе час. Лыжи, самой собой, относились к «потехе», это было больше средство передвижения по зимней деревне, чем спорт. Да еще на уроках физкультуры мы на них вставали. Физкультуру я очень любила, сама занималась, следила по радио, телевизоров-то не было, за спортивными соревнованиями в стране, в мире. Помню, прямо ждала эти спортивные выпуски по радио. Плюс ходила в библиотеку читать «Советский спорт», следила за тем, что происходит в «большом» мире.

— А профессиональных лыж у вас в пору детства не было?

— Настоящие лыжи купила сама, не помню, в каком классе, но надо сказать, что покупала их на собственные деньги, которые заработала в колхозе. Лыжи были жесткие, великоватые для меня, школьницы, но и они радовали, поскольку в те годы капризничать не приходилось. На них я и стартовала на своих первых детских соревнованиях в Кукморе на призы какой-то газеты, возможно, «Пионерской правды». Плюс еще брали на легкоатлетические соревнования, где я бегала. Правда, и там и там я стартовала среди детей, которые были старше меня на три-четыре года, поэтому о победах тогда можно было не мечтать.

Можно было не мечтать и вообще о карьере спортсменки, поскольку мои родители понятия не имели о том, что это такое, я и сама с трудом это представляла. Год после окончания школы отработала дояркой на колхозной ферме, но потом засобиралась в город, в Казань, и устроилась работать на первую швейную фабрику.

«Год после окончания школы отработала дояркой на колхозной ферме, но потом засобиралась в город, в Казань, и устроилась работать на первую швейную фабрику». Фото vomstyore.ru



«Хотела заниматься лыжным спортом, но как, где, с кем?»

— Там и делали первые шаги в профессиональный спорт?

— Я хотела заниматься спортом, но долгое время не знала — как, где, с кем? Надо еще понимать, что я плохо говорила по-русски, поэтому тормошила секретаря нашей комсомольской организации, чтобы узнать про местные спортклубы. Но он был настолько далекий от спорта человек, что отвечал мне: «В Казани никакого спорта нет, а лыжами тем более никто здесь не занимается». Хотя, может, он переживал за то, что я начну заниматься спортом и уйду с фабрики. Наконец, после очередного моего приставания, он подсказал, что в Казани есть спортклуб имени Воровского, и объяснил, как туда добраться. Это был спортклуб от седьмого завода, входящего в оборонпром.

Добралась я до тренера, он интересуется: какой у тебя спортивный разряд? Разряда нет, отвечаю, есть желание. В итоге определили меня в группу подростков, детей местных заводчан, а мне было уже 20 лет. Я спросила: «А у вас взрослые спортсмены есть?» — «Есть, — говорят, — только они уехали на вкатывание, на предсезонную подготовку то есть».

— Они на вкатывание, а вы?

— А я начала тренироваться с детьми, и поначалу, с непривычки, мне даже их нагрузка казалась сложной. К этому времени сильнейшие спортсмены СК Воровского вернулись со вкатывания, и меня поставили вместе с ними на контрольную тренировку. По итогам которой я финишировала второй. Наш тренер тут же пригласил меня, сказал, что выставит на городские соревнования, и побегу я на лыжах, которые он никому не давал, берег.

На соревнованиях по нашему обществу «Зенит» меня увидел Сабирзян Нафиков, который стал для меня тренером и наставником на всю жизнь. Он предложил мне перейти в его тренировочную группу и помог с поступлением на учебу, на юридический факультет КГУ. Туда я поступала через рабфак.

На тот момент у Сабирзяна Рахимзяновича была сильнейшая группа лыжников, поскольку он занимал должность тренера Спорткомитета СССР по Татарии (1978 — 1982 годы). Танзиля Давлетшина, Ольга Иванова, Альфия Мулюкова. Давлетшина по детям выигрывала первенство СССР, все они были уже мастерами спорта. Я весь летний период тянулась за ними, и мои результаты выросли настолько, что я составила с ними эстафетную четверку, обойдя многих кандидатов в мастера спорта. В итоге я сама за десять месяцев выполнила норму мастера спорта, будучи человеком, который ранее вообще не тренировался.

Команда КИСИ — чемпион вузов 1972 года. Стоят (слева направо): Корягин В., Ефремов Л.Н., Богатов А., Нафиков С.А., Зайниев Н., Файзрахманов Р., Иванов А., Чумрин И., Васильев Н., Герасимов Н. Сидят: Гильмутдинов Ф., Кадыров Р., Александров П., Адгамов Р., Юманов В. Фото museum.kgasu.ru

«Путь в большой спорт преградил указ, подписанный Брежневым»

— И вот вы на пороге сборной Татарии. Сбылась мечта?

— Но мне уже было 23 года, а к этому времени вышел указ Спорткомитета СССР, подписанный Брежневым. В нем было сказано, что люди, которые к 24 годам не достигли уровня мастера спорта международного класса, не могут быть допущены до всесоюзных соревнований. Сам Брежнев вскоре умер, да и я умом понимала, что не Леонид Ильич инициировал этот запретительный указ, но насолил он мне крепко. Стать мастером спорта международного класса можно было только успешно выступая на международных соревнованиях, а как это сделать, если меня до всесоюзных соревнований не допускали? Поэтому я очень благодарна Сабирзяну Рахимзяновичу, который умудрялся возить меня на сборы, заявлять на соревнования, не отказался от возрастной, по тем меркам, лыжницы, видя, как быстро я прогрессирую.

Вкалывали мы на тренировках, в том числе и летом. В сухую погоду бегали в парке Горького, в случае осадков перебирались в Боровое Матюшино, и там тренировались дважды в день на лыжероллерах. Даже по осени на лыжах умудрялись бегать без снега, по специально разложенным на дороге влажным иголкам от елок.

К тому времени я уже ушла со швейной фабрики, была студенткой КГУ, жила на студенческую стипендию. Учитывая, что на сборах у нас все было бесплатно, то мне этих 40 рублей хватало с лихвой. Когда же я не попадала на сборы во время летних каникул, то ходила мыть полы в 14-ю аптеку.

«К тому времени я уже ушла со швейной фабрики, была студенткой КГУ, жила на студенческую стипендию. Учитывая, что на сборах у нас все было бесплатно, то мне этих сорока рублей хватало с лихвой. Когда же я не попадала на сборы во время летних каникул, то ходила мыть полы в 14-ю аптеку». Фото wikipedia.org



— Хватало времени и сил, чтобы интересоваться международными соревнованиями?

— Да, я следила за ними, переживала за Галину Кулакову, потом Раису Сметанину. Я же запомнила их еще с детства, когда деревенской девчушкой слушала радиотрансляции, а потом, чувствовала в них «своих», поскольку это такие же деревенские, добившиеся своим трудом мирового признания. А что касается остальных лыжниц того времени, то я постепенно всех их узнавала.

Вот, к примеру, итоги Кубка СССР 1984 года. Определялись она тогда по итогам многих соревнований, на которых можно было набирать очки. Тогда я была восьмой по всему Союзу. Или же Кубок СССР 1989 года, который выиграла легендарная Елена Вяльбе, опередившая Ларису Лазутину и Юлию Шамшурину. Кстати, я их еще помнила по девичьим фамилиям: Елена Трубицына, Лариса Птицына, Юлия Степанова. Четвертая Тамара Тихонова, пятая легендарная Раиса Сметанина, далее олимпийская чемпионка Калгари-1988 Вида Венцене (Могените), впоследствии лучшая лыжница Литвы, будущие олимпийские чемпионки Любовь Егорова, Нина Гаврылюк. В этом списке сильнейших Светлана Нагейкина и Антонина Ордина. Сборная СССР была настолько мощной, что Нагейкина и Ордина после развала СССР выступали за сборные Белоруссии и Швеции.

Многих можно перечислять, вспоминать, пока дойдешь до 16-й позиции, которую занимала я, на тот момент лучшая лыжница Татарии. К этому моменту другая наша легендарная спортсменка Анфиса Романова уже успела уйти из лыж в биатлон, где стала олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой. Я же тоже пробовала свои силы в новой для нас тогда спортивной дисциплине — женском биатлоне, став чемпионкой Поволжья и серебряным призером чемпионата СССР среди студентов.

«Предлагали сменить гражданство»

— Вернемся к лыжному спорту.

— Что касается лыж, то в окружении перечисленных мною звезд и суперзвезд я трижды выигрывала чемпионат СССР среди студентов, занимала второе место на чемпионате ДФСО профсоюзов, занимала третьи места на этапах Кубка России в Костроме и Перми.

Стоит отметить, что к тому времени все уже бегали коньковым стилем, который пришел в лыжи в середине восьмидесятых и стал причиной завершения спортивных карьер многих наших звезд прошлого. Что касается меня, то мне он дался достаточно легко, поскольку я не была очень хорошо готова в классическом стиле и мне не пришлось особо переучиваться. Правда, поначалу возникали сложности из-за недостатка специализированного инвентаря, поскольку «конек» бегают на других лыжах, укороченных, с другими ботинками и палками. Какое-то время мне приходилось выступать на всех соревнованиях на одних и тех же лыжах, причем купленных мною за собственные деньги у Светланы Камоцкой.

В эстафетной гонке 1989 года в Апатитах я выиграла золото в составе команды ДФСО профсоюзов вместе с той самой Камоцкой, которая затем выступала за сборную Белоруссии. Кстати, мне также предлагали выступать за иностранное государство, правда, уже на ветеранском уровне. Мы стартовали на чемпионате мира Мастерс, когда к нам подошли с предложением выступать за канадский спортклуб на ветеранском уровне. Но мой тренер отнесся к предложению с опаской.

«В 1993 году достигла возраста 35 лет, что позволило мне перейти в ранг Мастерс и начать выступления на ветеранских соревнованиях. Вот тут уже я развернулась!» Фото kgasu.ru



— И правильно сделал. Ведь у вас же, в конце концов, сложилась вполне серьезная карьера в ветеранском спорте.

— Возвращаясь к профессиональной карьере, именно в 1989 году меня впервые пригласили в расширенный состав сборной СССР, но к тому времени я уже перешагнула 30-летие, а в советских лыжах тогда подросло поколение великих.

В 1993 году достигла возраста 35 лет, что позволило мне перейти в ранг Мастерс и начать выступления по ветеранским соревнованиям. Вот тут уже я развернулась! 13 побед на ветеранских чемпионатах мира, 26 побед на чемпионатах России, 10 серебряных и семь бронзовых медалей на чемпионатах мира. К сожалению, не всегда удается выезжать, поскольку зачастую приходится делать это на собственные средства. В этом плане полегче моей подруге по сборной СССР Татьяне Есиповой, воспитавшей сына-хоккеиста Андрея Есипова, который сейчас материально помогает маме, оплачивая ее поездки. Я же в это время работала последовательно в КИСИ, в Казанском железнодорожном депо, снова в КИСИ, ныне КГАСУ, попутно выступая за них на соревнованиях по обществу «Буревестник» или «Локомотив».

Отмечу, что на ветеранских соревнованиях бывшие профессионалы выступают, по большому счету, нечасто, поскольку отмечают, что организм износился во время спортивной карьеры. Бегут любители, люди, которые сейчас имеют возможность реализовать свои возможности. Но и для подобных стартов необходимо готовиться, режимить, с кондачка на ветеранских соревнованиях не то что не победишь — даже не финишируешь. Во всем мире чувствуется очень большая заинтересованность в проведении и популяризации ветеранских соревнований.