Наталия Орлова: «С введением санкций внешний долг банков сократился в два раза»

Главный экономист, руководитель центра макроэкономического анализа «Альфа-Банка» о долгосрочном влиянии санкций на Россию, росте ВВП и мировом рынке

Фото: Максим Платонов

Экономический рост в России был бы на 0,5% выше, если бы не санкции. При этом с 2016 года они получили статус закона, и для их отмены требуется одобрение сената и конгресса США. Впрочем, есть и положительный эффект: в краткосрочной перспективе от санкций выиграло сельское хозяйство и машиностроение. Они смогли перераспределить на себя большую долю внутреннего рынка. Об этом во время онлайн-конференции «Реального времени» рассказала главный экономист, руководитель центра макроэкономического анализа «Альфа-Банка» Наталия Орлова.

В долгосрочной перспективе экономика России не выиграет из-за санкций

Влияние санкций на Россию усилилось: в апреле прошлого года были инициированы конкретные санкционные действия против отечественных компаний. Главный экономист, руководитель центра макроэкономического анализа «Альфа-Банка» Наталия Орлова в редакционной студии «Реального времени» отметила, что это сигнал рынкам и экономике, что не стоит питать иллюзий по поводу отмены санкционного режима и нужно относиться к санкциям, как к новой реальности, в которой предстоит работать в ближайшие годы.

При этом если бы не было санкций, то экономический рост в России был бы на 0,5% выше. Санкции также влияют и на потенциальный рост экономики. Пока они носят финансовый характер. Хотя отдельные секторы экономики выиграли от влияния санкций. Например, быстрый рост в сельском хозяйстве связан с изменением режима открытости российской экономики.

В краткосрочной перспективе выиграли сельское хозяйство и машиностроение. Они смогли перераспределить на себя большую долю внутреннего рынка. С 2014 года с 35% до 20% сократилась доля импорта в продовольственном сегменте России. В непродовольственном сегменте изменений не произошло. Однако Наталия Орлова считает, что это не заслуга санкций, а влияние контрсанкций: российского ответа по ограничению импорта из европейских стран.





Тема искусственного интеллекта, технологических прорывов в последние годы ключевая в развитых экономиках. Мы пока этого не ощущаем, потому что технологический прорыв только ожидается



— В долгосрочном отношении я не уверена, что выиграет большее число отраслей, потому что экономика России встроена в международную экономическую архитектуру. А санкции блокируют встроенность. Если мы обратимся к истории санкций последних 50—60 лет, то, как правило, ограничения вводились на торговые потоки. Отношения США и России больше выстраиваются по принципу финансовых санкций. Поскольку российский финансовый рынок очень глубокий, то это имеет ограниченные последствия. Пока для нас это хорошая новость, — отметила Наталия Орлова.

Технологический прорыв и будущие санкции

Негативно санкции могут сказаться на научно-техническом потенциале России, когда западные компании перестанут поставлять последние разработки или российские компании не смогут по причине дорогого импорта или слабого курса рубля купить последние импортные технологии. Тогда мировая экономика будет работать на более продвинутых разработках, а России придется их создавать внутри. Это может касаться большого спектра областей, например технологий добычи нефти.

— Тема искусственного интеллекта, технологических прорывов в последние годы ключевая в развитых экономиках. Мы пока этого не ощущаем, потому что технологический прорыв только ожидается, но если в течение следующих пяти лет технологии действительно будут меняться, вполне возможно, что мы не получим к ним быстрого доступа, — рассказала Наталия Орлова.





За последние пять лет российские банки агрессивно сократили задолженнность за рубежом. С введением санкций внешний долг банков сократился в два раза: с 200 млрд долларов до 80—90 млрд долларов



На вопрос о будущих санкциях эксперт «Альфа-Банка» ответила, что с августа прошлого года в США появляется много дублирующих друг друга законопроектов. При этом санкции делятся на две группы. Одни масштабно влияют на всю экономику, например предложения по ограничению инвестиций в российский госдолг, по работе с российскими банками и возможные санкции на энергетические проекты, такие как «Северный поток — 2». Эти санкции пока только обсуждаются, но в случае введения будут иметь серьезное влияние на экономику.

Вторая группа санкций менее значимая и касается персональных ограничений, например из-за отравления Скрипалей в Солсбери. Также обсуждались ограничения на полеты «Аэрофлота» в США. Пока неизвестно, получат ли эти санкции статус законопроектов, но они обсуждаются. Поводы для ужесточения ограничений появляются постоянно.

С введением санкций внешний долг банков сократился в два раза

Санкции делают банковский сектор более самодостаточным. Они бьют по внешним транзакциям. В случае с Россией — это невозможность проводить долларовые транзакции. Поэтому в последние годы растет тенденция к меньшему использованию зарубежных капиталов и к большей опоре на внутренние рублевые потоки.

— За последние пять лет российские банки агрессивно сократили задолженность за рубежом. До 2014 года банки традиционно привлекали из-за рубежа длинное фондирование. С введением санкций внешний долг банков сократился в два раза: с 200 миллиардов долларов до 80—90 миллиардов долларов, — рассказала Наталия Орлова.





Мы были вынуждены создавать дублирующие платежные системы, и поскольку санкции — это истории надолго, то вполне возможно, что система «Мир» будет использоваться



Второе последствие ограничений: банки стали гораздо больше внимания уделять работе подразделений, которые изучают уязвимость клиентов перед санкционными рисками. В большей степени это касается юридических контрагентов банка.

— У нас появилась своя платежная система. Действительно была угроза, что «Визу» и «Мастеркард» могут отключить?

— Если смотреть на прецеденты в других странах, например в Иране, то такие исключения из системы расчетов случались. С 2014 года мы выстраивали стратегию с учетом таких рисков. Мы были вынуждены создавать дублирующие системы, и поскольку санкции — это истории надолго, то вполне возможно, что система «Мир» будет использоваться. Сейчас бюджетным организациям в директивном порядке выпускаются эти карты, — добавила эксперт «Альфа-Банка».

Для поддержания экономики государству лучше держаться в стороне, создавать правила игры и позволять в экономике проявляться тем компаниям, которые более конкурентоспособны. Санкционный режим заставляет рассматривать экономические меры как меры поддержки, нежели как меры для развития конкурентной экономики.

Рост ВВП на уровне 1,5% в год

Между тем в России экономика растет уже третий год. Экономическая политика перешла в новый режим — не только из-за санкций, но и поскольку с 2014 года был введен режим таргетирования инфляции. Если говорить о мировом опыте, в таких экономиках рост происходит за счет преобладания кредитования, поскольку процентные ставки становятся предсказуемыми. Компании комфортно себя чувствуют, заимствуя на длинный горизонт, и кредитный рычаг становится фактором роста.

Я бы укрепления курса евро не ждала. Год пройдет под эгидой крепкого доллара. Прогноз по паре рубль/доллар — 67



В долгосрочной перспективе российская экономика столкнулась с ограничением потенциальных темпов роста. Сказывается нехватка рабочих рук, усилилось демографическое ограничение. Один из способов решения демографической проблемы — пенсионная реформа.

— Какой реальный рост ВВП?

— Консенсус — на конец 2018 года начало 2019 года — 1,5% в год. Модели, которые я считала, достигают 0,7—1,3%. К моделям потенциального роста эксперты относятся неоднозначно, потому что они хорошо работают в странах с устоявшейся экономикой. Поскольку Россия недавно перешла в режим таргетирования инфляции, то непонятно, находится ли она в равновесии, — ответила Наталия Орлова.

Что касается инвестиционных прогнозов, то финансовые инвестиции не влияют напрямую на рост экономики. Инвестор покупает акции, продает, но росту это не помогает. За последний месяц отношение к России со стороны иностранных инвесторов улучшилось, поскольку были отменены санкции на «Русал».

Однако есть факторы, которые тормозят приход массового иностранного капитала. Один из них связан с Baring Vostok. Эта ситуация произвела негативный эффект на репутацию России.

Россия вышла из электорального цикла

Ситуацию с ценами на нефть Наталия Орлова оценивает оптимистично. На их рост влияют два фактора: история с Венесуэлой и санкции на Иран. К тому же со стороны Китая спрос на нефть остается сильным. Эксперт дала прогноз по изменениям курса доллара и евро. По ее словам, 2019 год тяжелый для еврозоны: меняется глава Еврокомиссии, Европейского ЦБ.

Населению не то что нужно готовиться затягивать пояса, но ситуация 2019 года с повышением НДС, отсутствием индексации зарплат это не очень позитивно



— Я бы укрепления курса евро не ждала. Год пройдет под эгидой крепкого доллара. Прогноз по паре рубль/доллар — 67. Я бы осторожно относилась к динамике курса, поскольку не сторонница укрепления рубля. Что касается сбережений, то их нужно хранить в той валюте, которая человеку комфортна, — отметила Наталия Орлова.

В плане потребительской активности Россия вышла из электорального цикла. Прошлый год для населения был удачным, поскольку произошли индексации зарплат в бюджетном секторе. 2019 год будет сложнее, и дополнительных индексаций не ожидается.

— Населению не то что нужно готовиться затягивать пояса, но ситуация 2019 года с повышением НДС, отсутствием индексации зарплат это не очень позитивно. Рост зарплат представляется вполне естественным, потому что нехватка рабочих ресурсов толкает зарплаты вверх. При этом мы видим, что часть населения в теневом секторе и там доходы не растут, а сокращаются. Официальная информация: зарплаты растут, а динамика доходов стагнируется, — сказала главный экономист «Альфа-Банка».

Она также сделала прогноз по ключевой ставке Центробанка. По итогам марта, она достигает 5,4—5,5%. Центробанк стал осторожно говорить о возможном снижении ставки. Однако она не советует забывать о ценах на бензин, которые могут быть разморожены. Также повлияет второй фактор — внешние ставки. В целом если говорить о мировой экономике, то она сейчас в стагнации и остается закредитованной.