03 апр. 2019

Онлайн-конференция с Наталией Орловой, главным экономистом Альфа-Банка

Онлайн-конференция с Наталией Орловой, главным экономистом Альфа-Банка

3 апреля на вопросы читателей «Реального времени» ответит главный экономист, руководитель центра макроэкономического анализа одного из ведущих российских банков Наталия Орлова.

Задать свои вопросы спикеру можно в соцсетях или кликнув по ссылке и оставив комментарий к публикации.

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