«Рахлинские сезоны — 2019»: начинаем с Малера

В Казани открылся фестиваль памяти маэстро Натана Рахлина

Вчера в ГБКЗ им. С. Сайдашева открылся Международный фестиваль «Рахлинские сезоны», который проводится в девятый раз. Он посвящен памяти основателя татарстанского симфонического оркестра Натана Григорьевича Рахлина. Подробности — в материале «Реального времени».

В честь основателя оркестра

Одна из отличительных черт маэстро Сладковского — уважение к памяти предшественников. Главный дирижер и художественный руководитель ГСО РТ не из тех, кто считает, что до него было выжженное поле. Поэтому, приехав в Казань 9 лет назад и начав выстраивать работу с ГСО РТ, маэстро среди прочих громких музыкальных проектов учредил фестиваль «Рахлинские сезоны» в честь основателя оркестра, народного артиста СССР Натана Рахлина, таким образом, продолжив рахлинские традиции.

А одна из традиций, заложенных Рахлиным, была просветительской. И сейчас в ГСО РТ огромный процент от исполняемых произведений составляют премьеры, плюс к этому — каждый сезон казанцы знакомятся с новыми исполнителями, о приезде которых в прежние годы наши меломаны не могли и мечтать. Не станут исключением и нынешние «Рахлинские сезоны», открывшиеся вчера.

Маэстро Сладковский учредил фестиваль «Рахлинские сезоны» в честь основателя оркестра народного артиста СССР Натана Рахлина, таким образом продолжив рахлинские традиции



В течение фестиваля, который продлится с перерывами до конца апреля, публика познакомится с музыкантами нового поколения — скрипачом Сергеем Крыловым, скрипачом и альтистом Юлианом Рахлиным и альтистом Максимом Рысановым. Фишка нынешних «Рахлинских сезонов» — эти исполнители выступят и в качестве дирижеров. Вот такой парад дирижеров и одновременно исполнителей предстоит услышать казанцам. ГСО РТ не перестает удивлять.

«Люблю концерт Мендельсона»

«Я в нее абсолютно верю», — сказал однажды в интервью о юной пианистке Александре Довгань Денис Мацуев, когда девочка в десятилетнем возрасте получила Гран-при на одном из престижных музыкальных конкурсов. Сейчас Александре 12 лет, и она активно концертирует, работая с известными оркестрами и музыкантами. Так что, похоже, Денис Мацуев, активно опекающий юные таланты, не ошибся.

Кстати, на том конкурсе, где Саша победила, — она была самой юной участницей, а оркестром, с которым на одном из туров выступали участники, дирижировал Александр Сладковский. Теперь же маэстро пригласил Александру Довгань принять участие в «Рахлинских сезонах».

Саша — победительница множества международных конкурсов, в том числе телевизионного конкурса «Щелкунчик» и конкурса им. Владимира Крайнева. Она — стипендиат фондов Владимира Спивакова, Мстислава Ростроповича и фонда «Новые имена». Концерт Феликса Мендельсона, в котором она вчера солировала, Саша назвала одним из своих любимых. Кстати, Мендельсон тоже был вундеркиндом, его первое выступление перед публикой состоялось, когда ему было девять лет.

Солировала юная пианистка Александра Довгань, победительница множества международных конкурсов



Юная пианистка предстала перед публикой в длинном, в пол, белом платье, вышла на сцену еще детской, слегка размашистой походкой. Пожала руку первой скрипке, поклонилась оркестру, села за рояль и очень уверенно взяла первый аккорд. Концерт Мендельсона прозвучал искренне и нежно, он словно переливался радостью, искрился очарованием юности. Александра Довгань чувствовала себя уверенно с оркестром, тем более что рядом находился маэстро Сладковский, который вселял в солистку эту уверенность. Когда исполнение завершилось, зал долго аплодировал, и Саше пришлось бисировать.

Наверное, маэстро рисковал, пригласив для участия в серьезном концерте такое юное дарование, но интуиция его в очередной раз не подвела — Саша Довгань, у которой, несомненно, большое будущее, стала украшением первого фестивального вечера. И в этом тоже было продолжение рахлинских традиций: как известно, Натан Григорьевич пестовал талантливую молодежь.

«Как горный поток»

Александр Сладковский любит Малера — это уже аксиома. Не просто любит — тонко чувствует романтическую стихию его музыки. Поэтому появление в программе концерта, открывающего «Рахлинские сезоны» этого года, Первой симфонии Малера неудивительно. Пожалуй, никогда в Казани не звучало так много музыки Густава Малера, как с того момента, когда ГСО РТ возглавил Сладковский, передавший казанцам свою любовь к этому композитору.

В течение фестиваля публика познакомится с музыкантами нового поколения — скрипачом Сергеем Крыловым, скрипачом и альтистом Юлианом Рахлиным и альтистом Максимом Рысановым



Малер, создавший Первую симфонию под влиянием сильного безответного чувства любви, писал позже о том, что эта музыка приходила к нему в душу неудержимо, подобно «горному потоку». И эту безудержную стихию дирижер, как всегда, хорошо почувствовал и сумел передать в своей трактовке.

Лирический герой симфонии проходит множество этапов духовного становления — от безудержного, почти ребячьего чувства радости бытия, до ироничного восприятия жизни, разочарования и, наконец, некоего слияния с природой, с Божьим миром, находя в этом утешение.

И опять романтический герой оказался близок беспокойной натуре маэстро, для которого каждое выступление — это поиск смыслов, это возможность через музыку познать себя и мир, это удивительное проникновение в замысел композитора и это всегда, даже в самом трагическом произведении, — горящая свеча надежды в финале. Так было и в первый вечер «Рахлинских сезонов».