Рецепт главврача-коммерсанта: полпорции мяса по цене порции

В 2018 году ущерб от коррупции в Татарстане составил 800 млн рублей

О чиновничьем «волшебстве», с помощью которого будущая новая детская больница мгновенно превращается в офисный центр, елабужских коровах о двух выменах и действительных причинах увольнения в прошлом году «по собственному желанию» главврачей двух крупных татарстанских ЦРБ рассказали вчера в казанском Кремле на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Татарстане под председательством президента РТ Рустама Минниханова. За обнародованием коррупционных схем наблюдала корреспондент «Реального времени».

«Каждый украденный рубль влечет еще большие потери»



— За прошедший год правоохранительными органами раскрыто более 800 преступлений коррупционной направленности, 300 из них связаны с посягательством на бюджет, — сообщил Рустам Минниханов. — Причиненный ущерб составляет порядка 800 миллионов рублей. Надо понимать, что каждый украденный рубль влечет за собой еще большие потери, связанные с устранением недостатков, переделкой некачественной работы и возмещением ущерба. Мы должны выработать превентивные меры по минимизации коррупционных рисков.

Президент констатировал, что в республике удалось снизить коррупционные риски, но само количество коррупционных нарушений не снижается:

— Государственными органами, наделенными контрольно-надзорными функциями, в прошлом году было выявлено почти 200 тысяч нарушений. В целях исправления ситуации было внесено почти 55 тысяч актов реагирования, привлечено к административной ответственности 23 человека, наложено штрафов на сумму свыше 200 млн рублей.

По словам Рустама Минниханова, наибольшее число коррупционных нарушений было допущено татарстанскими чиновниками при предоставлении сведений о доходах, в связи с конфликтом интересов, с закупочной деятельностью, промышленной и энергетической безопасностью, пользованием недрами, градостроительной деятельностью, оказанием образовательных и медицинских услуг.

Президент констатировал, что в республике удалось снизить коррупционные риски, но само количество коррупционных нарушений не снижается. Фото tatarstan.ru



Земля особого назначения



Заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции было посвящено «разбору полетов» коррупционеров районного масштаба из трех районов республики — Бугульминского, Елабужского и Новошешминского, однако попутно прозвучало много интересных подробностей об их соседях.

Проверяющие констатировали: в сфере распределения земельных участков ущерб от коррупции, причиненный бюджетам всех уровней, в Татарстане в 2018 году составил более 233,2 млн рублей. А в Бугульминском районе для передачи земли «кому надо» чиновники разработали специальную схему: выделяли участок для одних целей, а потом меняли сроки и условия аренды.

Как минимум два аппетитных земельных надела утекли из казны под прикрытием святой цели — строительства учреждений здравоохранения. В качестве пробы чиновники выделили в Бугульме небольшой участок «под объект здравоохранения», а потом поменяли разрешенный вид использования на «строительство здания офисного назначения». Прокатило — и тогда пошел в ход второй участок, уже площадью 13 222 квадратных метра на центральной улице Ленина. Эту землю, согласно объявлению в местной газете, выделяли под строительство детской больницы, но в итоге отдали под коммерческую недвижимость — позже в издании вышло новое объявление, об опечатке.

Буренки о двух выменах

Руководитель елабужского сельхозуправления погорел на приписках: согласно отчетности, суточные надои у коров выросли в среднем до 50 кг молока, сообщили на заседании антикоррупционной комиссии. Приписки более чем в два раза превысили фактические надои — 70 процентов молока оказалось «бумажным».

В Атнинском, Балтасинском, Ютазинском и Кукморском районах чиновники имитировали молочное изобилие другим способом. Они занизили в отчетах поголовье дойных коров — «слив» молоко от двух буренок в один подойник. В результате вполне заурядные коровы стали рекордсменками.

Приписки более чем в два раза превысили фактические надои — 70 процентов молока оказалось «бумажным». Фото primorsky.ru



Ударили служебным BMV по бюджету

Обнаружилась коррупция в Елабуге и в образовательных учреждениях. В центре инфраструктурного развития учреждений образования Елабужского муниципального района к 2016 году умудрились принять на работу четырех фиктивных сотрудников. Зарплату трудившихся лишь на бумаге работников руководство учреждения обналичивало и расходовало по своему усмотрению. В частности, центром был заключен договор на приобретение автошин для школьных автобусов, но в реальности по нему автоцентр поставил резину на принадлежащий центру служебный автомобиль. И не на какую-нибудь там приличествующую сельскому бездорожью «Ниву», а на BMW X5!

А директор елабужского МБУ «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий «Юлдаш» Камиль Рахматуллин разместил в помещениях центра магазин, принадлежащий его супруге. По договору ИП Рахматуллина использовала площадь в 47,7 квадратного метра, а в реальности — в два раза большую. Упущенная выгода центра только по аренде площадей с 2014 года составила порядка полутора миллионов рублей. В феврале 2019-го ущерб был возмещен в полном объеме.

По собственному желанию, по коррупционному хотению

Антикоррупционные проверки-2018 показали, что в бугульминской ЦРБ более 6 тысяч квадратных метров площадей в течение нескольких лет хорошо отапливались, но никак не использовались, являя собой яркий пример стабильно неэффективного расходования бюджетных средств. Но это, как оказалось, были цветочки!

Питание пациентов в Бугульминской ЦРБ было организовано собственными силами, и организовано отвратительно. В детском стационаре проверяющие нашли опасную просрочку — коробки с детским питанием. Закупленные же для больницы 487 кг говяжьего мяса весили почти полтонны лишь по документам, а на деле потянули всего на 193 кило. А 58 кг «наборов для борща» оказались набором костей без всяких признаков мяса. Напомним, что возглавлявшего с 2014 года Бугульминскую ЦРБ и получавшего среди коллег одну из самых высоких зарплат Владимира Гурова как раз в 2018 году тихо сменил на посту Ильдар Вильданов.

А причиной ухода в сентябре 2018-го «по собственному желанию» главврача Елабужской ЦРБ Шафката Ахметзянова стал, как выяснилось, конфликт интересов Ахметзянова — руководителя ЦРБ и коммерсанта, организовавшего в стенах руководимого им госучреждения частную медицинскую лавочку… простите, клинику.

Причиной ухода в сентябре 2018-го «по собственному желанию» главврача Елабужской ЦРБ Шафката Ахметзянова стал, как выяснилось, конфликт интересов. Фото городелабуга.рф

Согласно документам, обнаруженным проверяющими, доктора ЦРБ одновременно (в прямом смысле — в одни и те же часы) вели прием пациентов и в госучреждении, и в расположенной прямо в здании государственной клиники частной медицинской компании — АО «Камский диагностический центр «Медикам», совет директоров которой возглавлял теперь уже бывший главврач. При этом частная клиника занимала целых два этажа в здании ЦРБ, а зарабатывала, в частности, тем, что проводила обследования пациентов на государственном оборудовании, не платя за это госклинике ни копейки. А пациентов ЦРБ, которым должны были предоставлять услуги бесплатно — по полису ОМС — вынуждали за них платить.

Проверяющие также отметили, что сборы денежных средств от проведения профосмотров в Елабужской ЦРБ оказались значительно ниже, чем в других госклиниках с сопоставимым количеством прикрепленного населения. Не сумевший обеспечить достойный доход ЦРБ главврач, однако, организовал при ней успешный бизнес. По данным ресурса rusprofile.ru, выручка АО «КДЦ «Медикам» в 2017 году достигла 45 млн рублей, а крупнейшим госзаказчиком этой компании выступало — кто бы сомневался — ГАУЗ «ЕЦРБ».

Инна Серова, фото tatarstan.ru