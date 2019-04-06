Рецепт главврача-коммерсанта: полпорции мяса по цене порции
В 2018 году ущерб от коррупции в Татарстане составил 800 млн рублей
О чиновничьем «волшебстве», с помощью которого будущая новая детская больница мгновенно превращается в офисный центр, елабужских коровах о двух выменах и действительных причинах увольнения в прошлом году «по собственному желанию» главврачей двух крупных татарстанских ЦРБ рассказали вчера в казанском Кремле на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Татарстане под председательством президента РТ Рустама Минниханова. За обнародованием коррупционных схем наблюдала корреспондент «Реального времени».
«Каждый украденный рубль влечет еще большие потери»
— За прошедший год правоохранительными органами раскрыто более 800 преступлений коррупционной направленности, 300 из них связаны с посягательством на бюджет, — сообщил Рустам Минниханов. — Причиненный ущерб составляет порядка 800 миллионов рублей. Надо понимать, что каждый украденный рубль влечет за собой еще большие потери, связанные с устранением недостатков, переделкой некачественной работы и возмещением ущерба. Мы должны выработать превентивные меры по минимизации коррупционных рисков.
Президент констатировал, что в республике удалось снизить коррупционные риски, но само количество коррупционных нарушений не снижается:
— Государственными органами, наделенными контрольно-надзорными функциями, в прошлом году было выявлено почти 200 тысяч нарушений. В целях исправления ситуации было внесено почти 55 тысяч актов реагирования, привлечено к административной ответственности 23 человека, наложено штрафов на сумму свыше 200 млн рублей.
По словам Рустама Минниханова, наибольшее число коррупционных нарушений было допущено татарстанскими чиновниками при предоставлении сведений о доходах, в связи с конфликтом интересов, с закупочной деятельностью, промышленной и энергетической безопасностью, пользованием недрами, градостроительной деятельностью, оказанием образовательных и медицинских услуг.
Земля особого назначения
Заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции было посвящено «разбору полетов» коррупционеров районного масштаба из трех районов республики — Бугульминского, Елабужского и Новошешминского, однако попутно прозвучало много интересных подробностей об их соседях.
Проверяющие констатировали: в сфере распределения земельных участков ущерб от коррупции, причиненный бюджетам всех уровней, в Татарстане в 2018 году составил более 233,2 млн рублей. А в Бугульминском районе для передачи земли «кому надо» чиновники разработали специальную схему: выделяли участок для одних целей, а потом меняли сроки и условия аренды.
Как минимум два аппетитных земельных надела утекли из казны под прикрытием святой цели — строительства учреждений здравоохранения. В качестве пробы чиновники выделили в Бугульме небольшой участок «под объект здравоохранения», а потом поменяли разрешенный вид использования на «строительство здания офисного назначения». Прокатило — и тогда пошел в ход второй участок, уже площадью 13 222 квадратных метра на центральной улице Ленина. Эту землю, согласно объявлению в местной газете, выделяли под строительство детской больницы, но в итоге отдали под коммерческую недвижимость — позже в издании вышло новое объявление, об опечатке.
Буренки о двух выменах
Руководитель елабужского сельхозуправления погорел на приписках: согласно отчетности, суточные надои у коров выросли в среднем до 50 кг молока, сообщили на заседании антикоррупционной комиссии. Приписки более чем в два раза превысили фактические надои — 70 процентов молока оказалось «бумажным».
В Атнинском, Балтасинском, Ютазинском и Кукморском районах чиновники имитировали молочное изобилие другим способом. Они занизили в отчетах поголовье дойных коров — «слив» молоко от двух буренок в один подойник. В результате вполне заурядные коровы стали рекордсменками.
Ударили служебным BMV по бюджету
Обнаружилась коррупция в Елабуге и в образовательных учреждениях. В центре инфраструктурного развития учреждений образования Елабужского муниципального района к 2016 году умудрились принять на работу четырех фиктивных сотрудников. Зарплату трудившихся лишь на бумаге работников руководство учреждения обналичивало и расходовало по своему усмотрению. В частности, центром был заключен договор на приобретение автошин для школьных автобусов, но в реальности по нему автоцентр поставил резину на принадлежащий центру служебный автомобиль. И не на какую-нибудь там приличествующую сельскому бездорожью «Ниву», а на BMW X5!
А директор елабужского МБУ «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий «Юлдаш» Камиль Рахматуллин разместил в помещениях центра магазин, принадлежащий его супруге. По договору ИП Рахматуллина использовала площадь в 47,7 квадратного метра, а в реальности — в два раза большую. Упущенная выгода центра только по аренде площадей с 2014 года составила порядка полутора миллионов рублей. В феврале 2019-го ущерб был возмещен в полном объеме.
По собственному желанию, по коррупционному хотению
Антикоррупционные проверки-2018 показали, что в бугульминской ЦРБ более 6 тысяч квадратных метров площадей в течение нескольких лет хорошо отапливались, но никак не использовались, являя собой яркий пример стабильно неэффективного расходования бюджетных средств. Но это, как оказалось, были цветочки!
Питание пациентов в Бугульминской ЦРБ было организовано собственными силами, и организовано отвратительно. В детском стационаре проверяющие нашли опасную просрочку — коробки с детским питанием. Закупленные же для больницы 487 кг говяжьего мяса весили почти полтонны лишь по документам, а на деле потянули всего на 193 кило. А 58 кг «наборов для борща» оказались набором костей без всяких признаков мяса. Напомним, что возглавлявшего с 2014 года Бугульминскую ЦРБ и получавшего среди коллег одну из самых высоких зарплат Владимира Гурова как раз в 2018 году тихо сменил на посту Ильдар Вильданов.
А причиной ухода в сентябре 2018-го «по собственному желанию» главврача Елабужской ЦРБ Шафката Ахметзянова стал, как выяснилось, конфликт интересов Ахметзянова — руководителя ЦРБ и коммерсанта, организовавшего в стенах руководимого им госучреждения частную медицинскую лавочку… простите, клинику.
Согласно документам, обнаруженным проверяющими, доктора ЦРБ одновременно (в прямом смысле — в одни и те же часы) вели прием пациентов и в госучреждении, и в расположенной прямо в здании государственной клиники частной медицинской компании — АО «Камский диагностический центр «Медикам», совет директоров которой возглавлял теперь уже бывший главврач. При этом частная клиника занимала целых два этажа в здании ЦРБ, а зарабатывала, в частности, тем, что проводила обследования пациентов на государственном оборудовании, не платя за это госклинике ни копейки. А пациентов ЦРБ, которым должны были предоставлять услуги бесплатно — по полису ОМС — вынуждали за них платить.
Проверяющие также отметили, что сборы денежных средств от проведения профосмотров в Елабужской ЦРБ оказались значительно ниже, чем в других госклиниках с сопоставимым количеством прикрепленного населения. Не сумевший обеспечить достойный доход ЦРБ главврач, однако, организовал при ней успешный бизнес. По данным ресурса rusprofile.ru, выручка АО «КДЦ «Медикам» в 2017 году достигла 45 млн рублей, а крупнейшим госзаказчиком этой компании выступало — кто бы сомневался — ГАУЗ «ЕЦРБ».
Справка
Коррупция в цифрах
Согласно отчету Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РТ, в 2018 году в Татарстане было проведено 55 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, представленных государственными гражданскими служащими, и 936 проверок в отношении муниципальных служащих. Выявлено 264 нарушения (55 — у государственных гражданских служащих, 209 — у муниципальных служащих), привлечены к дисциплинарной ответственности 185 человек (38 и 147 соответственно).
Также было проведено 10 проверок соблюдения государственными гражданскими служащими и 120 проверок соблюдения муниципальными служащими установленных ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов. В результате выявлено 20 нарушений требований к служебному поведению и 16 нарушений, касающихся требований об урегулировании конфликта интересов. К ответственности привлечены 26 должностных лиц.
Органами прокуратуры Татарстана в 2018 году выявлено 46 115 нарушений федерального законодательства, из которых в сфере противодействия коррупции — 2 807. С целью устранения нарушений антикоррупционного законодательства принесено 425 протестов, в суды направлено 47 заявлений, внесено 1 443 представления. А по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 51 лицо.
Правоохранительными органами выявлено 832 преступления коррупционной направленности, в том числе в области распоряжения недвижимым госимуществом — 154 преступления; образования — 127 преступлений; строительства и ЖКХ — 29 преступлений; здравоохранения и социального обеспечения — 23 преступления, в агропромышленном комплексе — 7 преступлений.
Полицейскими выявлено 183 факта взяточничества (в 2017 году — 149), в том числе 51 факт в крупном размере. Из них 67 фактов получения взятки и 116 фактов дачи взятки и посредничества во взяточничестве. Плюс 103 факта мелкого взяточничества. А общая сумма денежных вознаграждений потянула на 64,1 млн рублей.
Преступлениями коррупционной направленности, совершенными в Татарстане в 2018 году, причинен ущерб в размере 789,02 млн рублей. По результатам расследования преступлений коррупционной направленности добровольно погашен материальный ущерб на сумму 83,2 млн рублей, изъято имущества, денег, ценностей почти на 44,72 млн. В ходе предварительного расследования уголовных дел коррупционной направленности в обеспечительных мерах наложен арест на имущество общей стоимостью 548,7 млн рублей.
Органами внутренних дел по РТ выявлено 58 преступлений по линии незаконного освоения бюджетных средств, 226 фактов хищения бюджетных средств и 154 факта незаконного отчуждения земельных участков из государственной и муниципальной собственности.
В сфере размещения и исполнения государственных (муниципальных) заказов выявлено 25 преступлений. В сфере закупок для государственных (муниципальных) нужд в ходе антикоррупционных проверок выявлены: нецелевое использование бюджетных средств свыше 18,2 млн рублей (восстановлено в бюджетную систему 17, 38 млн), нарушения в сфере государственных и муниципальных закупок на общую сумму 684, 83 млн рублей, завышение стоимости и объемов выполненных работ на 860,3 млн рублей (восстановлено в бюджет 53,7 млн). За эти нарушения к административной ответственности привлечено 6 юридических и 170 физических лиц, наложено 1,84 млн рублей административных штрафов, к дисциплинарной ответственности привлечено 159 должностных лиц.
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