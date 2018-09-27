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Главврач Елабужской ЦРБ покинул свой пост

11:35, 27.09.2018
Главврач Елабужской ЦРБ покинул свой пост
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Главный врач елабужской Центральной республиканской больницы Шафкать Ахметзянов покинул пост по собственному желанию. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в Министерстве здравоохранения РТ.

О новом месте работы Ахметзянова сообщить не смогли.

«Неизвестно, будет ли он работать в дальнейшем», — добавили в Минздраве РТ.

В настоящее время обязанности главного врача исполняет бывший заместитель главврача Марина Мелихова.

Ранее прокуратура Набережных Челнов уличила 17 руководителей государственных автономных учреждений здравоохранения города в сокрытии банковских счетов.

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