Главврач Елабужской ЦРБ покинул свой пост
Главный врач елабужской Центральной республиканской больницы Шафкать Ахметзянов покинул пост по собственному желанию. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в Министерстве здравоохранения РТ.
О новом месте работы Ахметзянова сообщить не смогли.
«Неизвестно, будет ли он работать в дальнейшем», — добавили в Минздраве РТ.
В настоящее время обязанности главного врача исполняет бывший заместитель главврача Марина Мелихова.
Ранее прокуратура Набережных Челнов уличила 17 руководителей государственных автономных учреждений здравоохранения города в сокрытии банковских счетов.
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