«Наш чемпионат «кривой» с точки зрения конкуренции, а нам внушают, что СКА — ЦСКА — его украшение»

Александр Кузмак — о текущих делах в плей-офф и немного об «Ак Барсе»

Финалы конференций Кубка Гагарина закрутились в дивный и непредсказуемый сюжет, но совершенно очевидно при этом, что хоккей «восточный» и «западный» — это разные виды спорта. Веселая, быстрая и результативная игра в паре «Авангард» — «Салават Юлаев» контрастирует с вязким и напряженным армейским финалом. «Реальное время» побеседовало с хоккейным экспертом, комментатором Первого канала и Eurosport Александром Кузмаком о том, почему Омск выглядят предпочтительнее Уфы, по какой причине Николай Цулыгин пока не заслужил новый контракт, что делает финал Запада несмотрибельным и пора ли «Ак Барсу» менять вектор развития.

«Салават» стал открытием сезона, но в финале я хотел бы видеть «Авангард»

— Какие у вас ожидания от противостояния на Востоке? «Салават» сможет зацепить или даже переломить эту серию?

— В первую очередь я ожидаю борьбы. Потому что «Салават» в этом году — главное открытие на Востоке и едва ли не главное открытие всего плей-офф. Все остальные команды, которые должны были туда попасть — они туда попали. «Салават» же удивил больше всех. Прежде всего своей цельностью и управляемостью. Это то, чего нельзя было прогнозировать и ожидать до старта плей-офф. Сейчас команда играет в очень командный, сбалансированный и прежде всего умный хоккей.

Но, по моим ощущениям, возможности «Авангарда» выглядят пока предпочтительнее. Ресурсы у команды поинтереснее. Все-таки лидеры у «Авангарда» посильнее, чем у «Салавата». Это вовсе не означает, что «Салават» выиграет или проиграет четвертый матч (беседа проходила перед вчерашней игрой, в которой «СЮ» уступил — 2:4, — прим. ред.). Но вполне возможно, что эта игра станет ключевой — потому что если «Авангард» зацепит этот матч, то серию уже не отпустит.

Я хотел бы видеть «Авангард» в финале. Мне очень нравится, как эта команда играет — в нестандартной для нашего хоккея манере. Мне очень понравилось, как Омск играл с «Ак Барсом» — очень компактно, цельно, плотно и очень мощно в атаке. Их хоккей был очень агрессивный, и именно в серии с «Ак Барсом» это дало такой явственный результат. Именно против не до конца, по разным причинам, [отработанных] схем Билялетдинова. Как Казань ни старалась, сдержать «Авангард» не получилось.

Поэтому я бы сказал, что прогноз на серию — победа «Авангарда». А сегодняшний матч — 50 на 50.

«По моим ощущениям, возможности «Авангарда» выглядят пока предпочтительнее. Ресурсы у команды поинтереснее». Фото hawk.ru



— Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли постоянно говорил, что успех его команды в том, что она крайне дисциплинированна. Но в третьем матче эту дисциплинированность как рукой сняло — Омск всю игру удалялся, причем в непонятных ситуациях — из-за лишнего игрока на площадке и т. д. Что такого придумал Цулыгин, чтобы так «разобщить» гостей?

— Я думаю, что здесь прежде всего сыграл фактор третьего матча — когда «Салават» вернулся домой после двух упорных, но проигранных встреч в Балашихе, его мотивация (и Хартли об этом говорил) была намного выше. То есть «Авангард» на третью игру не вышел так, как он выходил на первые две. Поэтому в четвертой игре я жду от Омска более равной игры. А тут провальный первый период и потом, уже в равной игре, спасти матч не удалось.

Но здесь сыграла свою роль запредельная мотивация и безусловно удачная реализация моментов в первом периоде. А удаления — это прежде всего следствие недоконцентрированности.

«Цулыгин пока не заслужил новый контракт»

— Можем ли мы сказать, что 50% успеха Уфы в этом плей-офф — это заслуга Метсолы? Кажется, он тянет «Салават».

— Ну, как известно, кубки выигрывают вратари. Об этом неоднократно говорилось по другую сторону океана. Без хорошего вратаря выиграть плей-офф крайне сложно. Бывали, конечно, и такие случаи, но крайне редко. Поэтому да, конечно, можем.

— Александр Бурмистров был обменян из «Ак Барса» в «Салават» в декабре прошлого года. Он не особо результативен — на его счету всего две шайбы в «регулярке». В плей-офф — ноль. От этого обмена хоть кто-то выиграл?

— Для меня это сложный вопрос, потому что Бурмистров — замечательный парень и талантливейший хоккеист. Но, как это очень часто бывает, видимо, какие-то внутренние проблемы характера мешают ему играть на том уровне, на котором он может играть.

Бурмистров — это такой игрок, который может забить только одну шайбу, но этого будет достаточно, чтобы его команда выиграла матч или серию. Чем-то в этом смысле он мне напоминает Александра Семина — тоже гиперталантливого хоккеиста. Правда, Семин еще и в НХЛ сделал блестящую карьеру.

Дело в том, что уровень таланта и уровень отдачи этого игрока пока друг другу не соответствуют, а время идет. Не могу сказать, кто выиграл от этого обмена, но реализация потенциала очень низкая.

«Когда игрок с таким уровнем дриблинга, тонкости и понимания игры, как у Бурмистрова — здесь просто о полезности я бы говорить не стал. От этого игрока ждут большего». Фото vk.com/hcsalavat



— Александр мало забивает, но многие отмечают, что он очень полезен.

— Если бы речь шла об игроке третьего звена или глубины скамейки, тогда да, мы могли бы говорить о полезности. Но когда игрок с таким уровнем дриблинга, тонкости и понимания игры, как у Бурмистрова — здесь просто о полезности я бы говорить не стал. От этого игрока ждут большего.

— Цулыгин заслужил продление контракта?

— Не могу сказать. Здесь все будет зависеть от того, какой будет политика «Салавата Юлаева» в следующем сезоне. А какой она будет, зависит от результата. Вы представьте себе, если сейчас Уфа выиграет Кубок Гагарина — в этом случае, конечно же, да, заслужил. А вот если «Салават» вылетит от «Авангарда», проиграв все оставшиеся матчи, то это уже большой вопрос. Потому что надо отметить, что до данного конкретного матча «Салават» по большому счету сделал практически все, что он и должен был сделать. Перед всеми сериями он котировался ровно так, как и должен был.

Так что говорить об этом пока рано. Да и ни один человек в руководстве клуба не думает об этом. Надо просто подождать. Давайте сначала подождем, чем завершится хотя бы серия с «Авангардом», а потом уже будем отвечать на этот вопрос.

«Нам говорят, что противостояние СКА и ЦСКА — украшение плей-офф. Это извращенная логика»

— На Западе в финале между СКА и ЦСКА, похоже, идет противостояние админресурсов и влияния. В каждом матче мы видим неоднозначные судейские решения, причем как в одну, так и в другую сторону.

— Здесь противостояние не то чтобы админресурсов, а скорее двух гигантов финансовых потоков и двух огромных ставок, сделанных на этот сезон. Когда вы говорите про админресурс, вы вкладываете смысл — кто больше давит на судей, ЦСКА или СКА. Это очень сложно оценивать.

Но то, что судьям сложно, что они если не ломаются, то гнутся, что им трудно всякий раз во всех этих спорных решениях сохранять некий баланс, чтобы избежать обвинения в ангажированности, — это факт. И в этом смысле внимания к этой серии даже больше, чем к самой игре. Поэтому я бы больше говорил не о соревновании админресурсов, а о соревновании амбиций тех лиц, которые клубы возглавляют.

«Нам говорят, что мы сейчас наблюдаем противостояние-украшение плей-офф. Ну в таком случае надо как-то менять формат соревнований, чтобы оно действительно украшало соревнование». Фото vk.com/hccska



— Судьи нервничают под давлением и потому принимают непонятные решения?

— Судьи заложники этой ситуации. Тут столкнулись два очевидных фаворита Кубка Гагарина. То, что они допускают ошибки, говорит о том, что давление сейчас запредельное, ставки очень высоки!

Но, опять же, мы все время приходим к одному и тому же. Этот финал мы могли предсказывать в августе прошлого года с вероятностью 99%, и так оно и случилось. Вот эта ситуация отсутствия конкуренции напрягает гораздо больше.

Нам говорят, что мы сейчас наблюдаем противостояние-украшение плей-офф. Ну в таком случае надо как-то менять формат соревнований, чтобы оно действительно украшало соревнование. Проблема в данном случае в первую очередь в «кривом» с точки зрения конкуренции чемпионате. А судьи, болельщики и их ругань между собой, и тренеры сборной России, которые здесь задействованы, — это все частная история. Это все не имеет отношения к нашему чемпионату КХЛ.

Я вот встречался с мнением, что если бы, например, в финале играли «Спартак» и «Локомотив», то это было бы менее интересно, чем противостояние двух команд, нашпигованных звездами. На мой взгляд, это извращенная логика, и все это прекрасно понимают. Мы должны создать такие условия, чтобы выход в финал «Спартака» и «Локомотива» не был сенсацией.

Я надеюсь, что, может быть, этот сезон станет отправкой точкой. Что он подтолкнет к тому, чтобы повышать конкуренцию в чемпионате, а не свозить всех игроков в два клуба, которые потом к концу сезона — может быть — выдадут хоккейный триллер.

— Существует и обратное мнение — что этот финал Запада просто невозможно смотреть, настолько он скучный, вязкий.

— Разумеется. И это опять же из-за очень высоких ставок. Это напоминает игру сборной России в финале Олимпийских игр. Сборная до такой степени была скованна ответственностью, что только чудо позволило не проиграть заведомо более слабому сопернику. Но там повезло. А здесь мы видим, что играют хоккеисты очень высокого класса, и получается, что оборона решает даже больше, чем игра в нападении. Это, конечно, тяжело смотреть.

«Я очень симпатизирую Бобу Хартли, и мне очень нравится то новое, что он привносит в наш хоккей в принципе. Что он привносит в мотивацию игроков, изучение соперников». Фото hawk.ru



«Хотел бы увидеть финал «Авангард» — СКА. На ЦСКА будет слишком давить ответственность за результат»

— Есть ощущение, что без Дацюка атака СКА сильно потеряла в креативе и просто мучается в нападении против мощной обороны ЦСКА.

— Здесь трудно что-то добавить. Дацюк — гений, величайший хоккеист всех времен и народов, поэтому его отсутствие в составе, даже в его возрасте — это колоссальная потеря.

— Тренеры СКА на первые две игры оставили в запасе Прохоркина — и обе проиграли. Выпустили на две следующие — обе уже выиграли, а Николай набрал 2+2. Это говорит о тренерской ошибке?

— По факту, да. Если он не был травмирован и его состояние позволяло играть, то это ошибка тренеров, конечно. Игрока не было — команда проигрывала, игрок вышел — забил победный гол в овертайме и вообще был одним из лучших игроков в команде.

— От какого финала выиграет лига?

— Лично мне было бы интересно посмотреть финал «Авангард» — СКА. В первую очередь потому, что среди остающихся в розыгрыше команд игра «Авангарда» мне нравится больше всех. Я очень симпатизирую Бобу Хартли, и мне очень нравится то новое, что он привносит в наш хоккей в принципе. Что он привносит в мотивацию игроков, изучение соперников. Нравится его корректность на пресс-конференциях, его открытость для интервью. Он действительно тот образцово-показательный тренер, к чему надо стремиться, если мы хотим сделать из нашей лиги не просто соревнование сильных команд, но и шоу-бизнес.

Что касается ЦСКА или СКА, то здесь у меня нет предпочтений. Просто мне кажется, что противостояние «Авангард» — СКА будет более ярким для зрителей. Потому что в случае выхода в финал ЦСКА на москвичей будет опять же сильно давить ответственность за результат.

«Ак Барсу», конечно, не повезло с соперником по первой серии. Ему бы разогнаться на ком-то, почувствовать ауру плей-офф, подтянуть свои не только физические, но и психологические кондиции, чтобы выйти на некую проектную мощность. А они попали на крайне агрессивного соперника с хорошим тренером». Фото hawk.ru



«Ак Барс» и физически, и ментально оказался не готов играть с таким «Авангардом»

— Когда мы разговаривали с вами последний раз, вы говорили, что игра «Ак Барса» в «регулярке» не показатель. Но Кубок Гагарина показал, что команда оказалась неконкурентоспособной и в плей-офф. Что случилось?

— По горячим следам я бы сказал две вещи: во-первых, «Ак Барсу», конечно, не хватило вратаря. Очевидно, что у Казани не было элитного голкипера, который бы тащил и исправлял ошибки и который при схеме, используемой Билялетдиновым, давал бы возможность держать счет в ситуациях, когда на команду оказывается серьезное давление. Именно в матчах с таким соперником, как «Авангард» — который шел вперед, играл в форчекинг, прессинговал, обеспечивал результат уже в первом периоде и не давал казанцам возможности поднять голову.

Что касается самой игры, то «Ак Барсу», конечно, не повезло с соперником по первой серии. Ему бы разогнаться на ком-то, почувствовать ауру плей-офф, подтянуть свои не только физические, но и психологические кондиции, чтобы выйти на некую проектную мощность. А они попали на крайне агрессивного соперника с хорошим тренером. «Ак Барс» оказался и физически, и ментально не готов именно в этот момент времени играть именно с «Авангардом».

Тем более что это первая серия, которую «Авангард» выиграл у «барсов» — то есть мотивация у омичей была запредельная. Не говоря уже об уровне игроков, которые настолько все играли «один за всех и все за одного»…

Если бы «Ак Барсу» достался более слабый соперник, команда прошла бы дальше, и, возможно, и серия с «Авангардом» сложилась бы иначе. Может быть, у Билялетдинова было бы больше шансов подготовиться именно к такому «Авангарду».

— Но «Ак Барс» ведь сам виноват, что попал так рано на такого оппонента — закончил гладкий чемпионат на пятом месте.

— Конечно. Но Билялетдинова никогда особо не волновало турнирное место в таблице «регулярки» — он слишком опытный и никого не боящийся тренер. Просто в данном случае случилось так, как случилось. У «Авангарда» ведь перед плей-офф тоже была серия поражений — они ментально готовились к Кубку Гагарина.

Если вы намекаете, что тренерами казанцев были допущены ошибки, то, разумеется, они были допущены. Серия проиграна 0:4, причем по делу во всех четырех играх.

«Ак Барс» на протяжении больше чем десяти лет — это команда Билялетдинова. Это путь развития Билялетдинова, это философия Билялетдинова, если хотите — дорожная карта Билялетдинова». Фото ak-bars.ru



«Решение расстаться с Билялетдиновым означало бы, что «Ак Барс» решил пересмотреть вектор своего развития»

— После такого провала тренер должен покинуть свое место?

— Ответ на этот вопрос должен лежать в другой плоскости — нужно ли менять концепцию? То есть «Ак Барс» на протяжении больше чем десяти лет — это команда Билялетдинова. Это путь развития Билялетдинова, это философия Билялетдинова, если хотите — дорожная карта Билялетдинова, по которой команда живет год от года, начиная от сборов и заканчивая кадрами.

Если мы говорим, что клуб планирует заменить Билялетдинова, то делать это нужно не по итогам этого сезона. К сожалению, наш менеджмент не думает на два шага вперед. То есть если убирать Билялетдинова, то это решение должно было быть принято не сейчас — не по итогам плей-офф. Это решение означало бы, что «Ак Барс» решил пересмотреть вектор своего развития. То есть об этом нужно было думать раньше. Тогда можно было бы думать о приглашении специалиста с совершенно другой философией, о мощной ротации состава и адаптационным периоде в год-два.

— Говорят, что в клубе идет борьба за влияние между тренером и генменеджером. Такие истории никогда не влияют на команду благотворно. Что делать в такой ситуации?

— Здесь, опять же, ответ в том, готов ли клуб двигаться в том же направлении. Потому что очевидно, что «Ак Барсу» нужно усиливать состав. Очевидно, что есть слабости по позициям. То есть при усилении состава оставлять вектор развития. Или наоборот — прекращать с сотрудничество и идти дальше.

Что касается конфликта, то не мне, Боже упаси, рассуждать, кто главнее или ценнее. Очевидно, что роль Билялетдинова бесценна во всех смыслах. Но здесь должно было быть принято принципиальное решение. Либо мы продолжаем работать в этой парадигме, либо еще полгода назад принять решение: «Ребята, нам надо что-то менять, Зарипову очень много лет, да и другие хоккеисты тоже отработали свой ресурс в команде». Это, кстати, очень похоже на ситуацию футбольного «Локомотива», где был конфликт между Семиным и Геркусом, по итогам которого последний покинул клуб.

Сейчас уход Билялетдинова будет выглядеть так, будто это из-за него команда провалила плей-офф. А на мой взгляд, это просто вопрос тенденции, вопрос пути развития. И тогда это вопрос не конфликта между генменеджером и тренером, а глобального выбора пути на несколько лет вперед.