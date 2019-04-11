Рейтинг районов Татарстана: новый лидер — Азнакаево, Сабы пришли третьими

Самую высокую добавленную стоимость на человека показывают нефтяные территории

По итогам первого месяца 2019 года пятерка лучших территорий РТ обновилась почти полностью. Впервые лучшим стал Азнакаевский район, показавший, наконец, положительный темп роста производства. Лаишевский район удержал за собой второе место, но позиции его оставляют желать лучшего в первую очередь из-за худшего показателя по доле прибыльных предприятий в Татарстане. Последняя вновь снизилась в целом по РТ, а в Лаишево составила всего 48 процентов. Долгое время лидировавшие Сабы опустились на третье место из-за отрицательных темпов роста промышленного производства, плохой демографии и безработицы. В «золотую пятерку» вошли также актанышцы, которые почти вытащили себя из «красной зоны», в том числе благодаря АПК, и лениногорцы — большей частью за счет нефтянки. Аналитическая служба «Реального времени» также отметила, что в январе по объему отгруженных товаров лидировали нефтяной и нефтехимический районы РТ, а наибольшую добавленную стоимость на человека показывают только те районы, где добывают нефть.

В новый год с новым лидером — лучшим районом по итогам января стал Азнакаевский

Первый месяц года ознаменовался в Татарстане появлением сразу трех новичков в топ-5, в результате чего из него вылетели крепкие «старички». Главным сюрпризом стала смена лидера. Азнакаевский район, занявший в ноябре третье место (последний раз он забирался так высоко в июне прошлого года), а в декабре опустившийся на седьмое, в январе 2019 года не только вернулся в тройку лидеров, но и занял первое место, набрав 121,62 балла.

Напомним, причина неудач прошлого года состояла в том, что в районе Марселя Шайдуллина снижалась доля прибыльных предприятий, росла инфляция и преступность: в апреле — июне 2018 года доля прибыльных предприятий составляла 90%, осенью она опустилась до 84%. Среди положительных моментов мы отмечали «заморозку цен», которая, впрочем, завершилась тем, что в декабре потребительская корзина подорожала сразу на 55 рублей.

Итоговый рейтинг районов РТ, январь 2019 года

Место Наименование муниципального района (городского округа)

январь 2019 года Баллы 1 Азнакаевский 121,62 2 Лаишевский 120,79 3 Сабинский 118,85 4 Актанышский 117,21 5 Лениногорский 116,92 6 Альметьевский 113,34 7 Зеленодольский 112,06 8 Нижнекамский 110,50 9 Заинский 109,94

По объему отгруженных товаров лидируют нефтяной и нефтехимический районы РТ

Вперед район вывели относительно неплохие сельскохозяйственные показатели, в частности, по реализации скота и птицы Азнакаево заняло 15-е место, реализовав в первый месяц нового года 2,5 тыс. центнеров. Это, однако, далеко от показателей Пестречинского (28,7 тыс. центнеров), Актанышского (33,3 тыс.) и, особенно, Тукаевского района, который реализовал в январе 123,5 тыс. центнеров — он и по итогам прошлого года занимал первое место, реализовав 1,3 млн центнеров скота и птицы в живом весе.

Нарастил Азнакаевский район и объем отгруженных товаров собственного производства на душу населения, заняв 16-е место с показателем в 15,3 тыс. рублей. Лидерами стали, разумеется, нефтепромышленные районы — Альметьевский (408,9 тыс. рублей) и Нижнекамский (156,8 тыс.). Но, для сравнения, промышленно развитые Набережные Челны и Казань в «неполноценный месяц» с новогодними каникулами недалеко ушли от азнакаевских показателей, показав соответственно 27,4 тыс. рублей и 21,4 тыс. рублей отгруженных товаров в пересчете на одного жителя.

Азнакаево, наконец, показало положительный рост промышленного производства

Главным же драйвером роста для азнакаевцев стал индекс промышленного производства, который, напомним, в прошлом году у района был отрицательным (97,8%), а в январе вновь стал положительным, составив 102,8%. Таким образом, если в декабре 2018 года по ИПП район занимал в Татарстане лишь 32-е место, то в январе 2019-го поднялся на 19-е.

И если прошлый год РТ закрывала с 20 районами, показавшими отрицательные темпы роста, то новый 2019-й республика начала уже с 22 районами, показавшими отрицательный ИПП. В итоге среднереспубликанский ИПП снизился со 102 до 100,2%. Отчасти такое падение, конечно, можно списать на «неполноценность» рабочего месяца, тем не менее стоит упомянуть, что нижнекамский ИПП снизился со 104,1 до 93,5%, челнинский — со 101 до 72,4% (во многом из-за КАМАЗа), а лаишевский, вообще, сократился почти вдвое — с 88,3 до 47%. На этом фоне выгоднее выглядят позиции промышленно развитого Зеленодольска, который увеличил ИПП со 103,5 до 141,8%, т. е., почти в 1,5 раза. Хуже всего дела обстоят в Камско-Устьинском районе, индекс промпроизводства которого и в декабре составлял жалкие 58,3%, а в январе 2019-го рухнул до 16%. Одновременно Азнакаевский район показал и меньший рост безработицы, чем большинство остальных районов (с 0,46 до 0,51%). При том, что уровень официальной безработицы в Татарстане растет второй месяц подряд, достигнув к 1 февраля 2019 года уже 0,56%.

Второй главной причиной улучшения позиций в рейтинге районов Татарстана для Азнакаевского района стала очередная «заморозка цен»: корзина продуктов, подорожав в декабре с 1 094,9 до 1 149,9 рубля, в январе стоила так же. При том, что в среднем по Татарстану потребительская корзина подорожала на 8 рублей, составив 1 180,2 рубля.

Рейтинг районов РТ, январь 2019 года, показатели

Наименование муниципального района (городского округа) Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций (оценка) Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) по крупным и средним предприятиям Наличие крупного рогатого скота Производство (реализовано)

СКОТА И ПТИЦЫ В ЖИВОМ ВЕСЕ в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей Производство (реализовано) МОЛОКА в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей янв 2019 янв 2019 на конец января 2019 янв 2019 янв 2019 тыс.руб. человек голов центнеров центнеров Агрызский 246 365 7 264 10 536 2 008 16 865 Азнакаевский 951 120 14 413 25 121 2 571 37 425 Аксубаевский 1 195 691 4 140 17 129 1 016 23 407 Актанышский 356 567 5 565 34 699 33 368 50 174 Алексеевский 111 509 5 200 21 877 2 105 28 497 Алькеевский 59 134 3 637 32 922 1 684 52 224 Альметьевский 84 687 715 61 929 13 182 771 16 202

Доля прибыльных предприятий в Татарстане вновь снизилась — в Лаишево она составила лишь 48%

Шаткими позиции района выглядят из-за доли прибыльных предприятий, которая снизилась в январе с 89,5 до 70% — это самый низкий показатель с января 2018 года: впрочем, если верить прошлогодней тенденции, Азнакаевский район будет с каждым месяцем показывать рост числа прибыльных предприятий.

С другой стороны, за год и в целом по Татарстану доля прибыльных предприятий упала. Если в январе 2018 года она составляла почти 74%, то в январе 2019-го — 72,8%. Самый низкий показатель в Лаишевском районе (48%). В Набережных Челнах он рухнул с 81,4% (в декабре) до 67% (в январе), в Елабуге упал с 71,2 до 65,7%. Только в Казани, Альметьевске и Нижнекамске относительная стабильность — в том смысле, что доля снизилась ненамного, но и там треть предприятий убыточны.

Самую высокую добавленную стоимость на человека дают нефтяные районы

Наконец, отметим, что аналитическая служба «Реального времени» ввела в рейтинг дополнительный показатель — баллы по добавленной стоимости на душу населения, — по которому Азнакаевский район сразу занял шестое место: 756 тыс. рублей на жителя района при среднем показателе по Татарстану в 271,4 тыс. рублей в январе.

Немудрено, что первое место здесь занял Альметьевск, за который в одиночку отдувалась «Татнефть» (1,5 млн рублей на душу населения), но интересно, что второе и третье места заняли Черемшанский (1 млн рублей на человека) и Новошешминский (886,5 тыс. рублей) районы. В автограде этот показатель составил всего 128,6 тыс. рублей, в Казани 130 тыс. рублей.

Отметим, что Новошешминский район показал неплохой результат и по объему отгруженных товаров на человека, заняв третье место (105 тыс. рублей), Черемшанский же занял седьмое место (45 тыс. рублей). Объясняется это как небольшим числом жителей, в сравнении с крупными районами, так и нефтяной составляющей экономики: в Черемшане находятся производственные подразделения ОАО «Татнефть», ОАО «ГРИЦ», ООО УК «Шешмаойл», занимающиеся добычей и транспортировкой сырой нефти, валовый же территориальный продукт Новошешминского района в 2018 году на 90,1% зависел от добычи полезных ископаемых — было добыто более 729,2 тысяч тонн нефти.

Лаишевский район удержал второе место, но позиции его оставляют желать лучшего

Лаишевский район под руководством Михаила Афанасьева пока сохранил за собой второе место (набрав 120,8 балла), но удержать его будет нелегко. Как мы уже писали выше, индекс промышленного производства в районе в январе 2019 года сократился почти вдвое — с 88,3 до 47%, а по доле прибыльных предприятий район оказался на самом последнем месте. Более половины здешних компаний показали убыток.

По новому нашему показателю — добавленной стоимости на душу населения — Лаишево занимало в прошлом году 17-е место (170,2 тыс. рублей), уступая большинству промышленных районов РТ, но опережая все же Казань, автоград и Зеленодольск (75,14 тыс. рублей). В январе же 2019 года по объему отгруженных товаров собственного производства на душу населения район занял лишь 11-е место (30,8 тыс. рублей), опередив те же Челны и Казань с Лениногорском, но уступив нефтяным и нефтехимическим районам РТ и, например, Тукаевскому району (65,5 тыс. рублей).

В то же время в Лаишевском районе самый низкий уровень безработицы по РТ (0,16%) и одни из самых высоких средних зарплат на крупных и средних предприятиях — 43,7 тыс. рублей (третье место по РТ), по этому показателю он уступает лишь Верхнеуслонскому району (45 тыс. рублей) и Нижнекамску (48,2 тыс. рублей). И хотя январь не является самым «выдающимся» месяцем для строительной отрасли, лаишевские строители заняли пятое место по вводу жилья — 11 тыс. кв. м. Их опередили только высокогорские (14,3 тыс.), челнинские (17,1 тыс.), пестречинские (45,2 тыс.) и казанские (83,5 тыс.) строители.

Рейтинг районов РТ, январь 2019 года, баллы

МЕСТО Баллы по отгруженным товарам собственного производства Баллы по численности работников Баллы по количеству крупного рогатого скота Баллы по реализации скота и птицы 36 Агрызский 16 27 11 27 1 Азнакаевский 29 37 39 31 42 Аксубаевский 32 14 30 14 4 Актанышский 23 19 43 44 14 Алексеевский 10 18 35 28 15 Алькеевский 7 12 42 24 6 Альметьевский 45 42 20 9 29 Апастовский 5 9 32 23 43 Арский 14 24 45 34

Сабы потеряли лидерство из-за отрицательных темпов роста, плохой демографии и роста безработицы

Сабинский район, став под руководством Раиса Минниханова лучшим районом по итогам прошлого года, свои позиции сохранить не сумел, опустившись на третье место (набрав 118,8 баллов). Отчасти свою роль в этом сыграло введение нового показателя: по числу баллов за добавленную стоимость на душу населения район занимает лишь 22-е место (21-е место у Набережных Челнов). За первые 9 месяцев 2018 года добавленная стоимость на одного жителя составила в Сабах 94,6 тыс. рублей.

Кроме того, район серьезно подкосил индекс промышленного производства. Если Татарстан в целом фактически стагнировал, то в Сабах промпроизводство показало отрицательный результат — 96,1% (упав на 5% с январских 101,7%). Одновременно выросла безработица с 0,65 до 0,77%, что выше среднетатарстанского показателя (0,56%), и упала средняя зарплата как на предприятиях — с 27,4 тыс. до 25,3 тыс. рублей, так и в АПК — с 21,6 до 20,7 тыс. рублей. Впрочем, средняя зарплата (вероятно, вследствие новогодних праздников) упала и в целом по Татарстану. В промышленности она снизилась с 35,1 до 34,4 тыс. рублей, в АПК — с 22,8 до 22,2 тыс. рублей.

Ударили по Сабинскому району и плохие демографические показатели: в январе умерло в два раза больше, чем родилось. Удерживаться в лидерах району помогает пока сельское хозяйство — район входит в первую пятерку как по количеству крупного рогатого скота, так и по реализации скота и птицы и молока.

Актанышцы почти вытащили себя из «красной зоны»

Актанышский район под руководством Энгеля Фаттахова, попав в последний раз в топ-5 районов РТ еще в мае прошлого года, долгое время пробавлялся на 9—11-м местах, но в январе 2019 года смог подняться сразу на пять позиций, заняв 4-е место (117,2 балла). У Актаныша, как и у Сабов, сильные позиции, прежде всего, в агропромышленном секторе экономики: район входит в топ-5 по количеству КРС, по объему реализации скота и птицы (второе место — 33,3 тыс. центнеров), по реализации молока (50 тыс. центнеров).

По добавленной стоимости на душу населения район занял в прошлом году 19-е место (141 тыс. рублей на человека), опередив, кстати, многонаселенные Казань и Набережные Челны с тем же Сабинским районом. В январе 2019 года Актаныш также смог удержать свой декабрьский показатель по доле прибыльных предприятий на уровне 92,3%. При том, что у многих он снизился, одновременно практически вытащив экономику из «красной зоны» — индекс промышленного производства составил 99,3% (в 2018 году — 96%).

Здесь, как и в Лаишево, один из самых низких уровней безработицы — 0,26% (хотя он и немного вырос с декабря). Кроме того, в январе немного упали цены на потребительские товары — стоимость корзины снизилась с 1219,3 до 1206,9 рублей, но это все равно выше, чем в среднем по РТ (1180,2 рублей). Из минусов отметим демографическую ситуацию, сходную, впрочем, с другими сельскими районами РТ: смертность в январе составила 1,45 на 1 000 человек населения, рождаемость — лишь 0,56.

«Нефтянка» помогла Лениногорску впервые войти в топ-5 лучших районов

Еще одной новостью стал тот факт, что в пятерку лучших районов ( набрав 116,9 балла и заняв пятое место) впервые попал Лениногорский район под руководством Рягата Хусаинова. В итоге Актанышский, Азнакаевский и Лениногорский районы выбили из топ-5 Альметьевск и Елабугу и не дали Нижнекамску в него вернуться.

Вероятно, свершилось это во многом благодаря нефтянке. «Черное золото», отмечается на официальном сайте района, «остается нашей главной продукцией». Так, район входит в топ-10 по объему отгруженных товаров собственного производства (1,6 млрд рублей в январе 2019 года). И уступает по этому показателю Менделеевску (2 млрд), Заинску (2 млрд), Нурлату (2,2 млрд), Тукаевскому району (2,6 млрд), Елабуге с ее ОЭЗ (8 млрд). По очевидным причинам следом идут автоград (14,5 млрд рублей) и Казань (26,5 млрд рублей). А лидируют нефтехимический и нефтяной районы Татарстана: в Альметьевске добыли нефти уже на 84,7 млрд рублей в январе, в Нижнекамске отгрузили товаров и выполнили работ на 43,1 млрд рублей.

В пятерку лучших районов, набрав 116,9 балла и заняв пятое место, впервые попал Лениногорский район под руководством Рягата Хусаинова. Фото tatarstan.ru



… но позиции у него шаткие: экономика стагнирует, преступность растет

Одновременно у Лениногорска неплохая ситуация в АПК, по реализации скота и птицы в живом весе по итогам января 2019 года район вошел в топ-10, хотя, конечно, его объемы (4,4 тыс. центнеров) не идут ни в какое сравнение с такими «грандами», как Тукаевский (напомним, 123,5 тыс. центнеров) или Актанышский (33,3 тыс. центнеров) районы. У Лениногорского района, благодаря тому же «черному золоту», восьмое место по Татарстану по добавленной стоимости на душу населения (668 тыс. рублей в сентябре прошлого года), это больше, чем в Елабуге (392 тыс.), Нижнекамске (389 тыс.) или Тукаевском районе (300,6 тыс.).

В то же время, в январе доля прибыльных предприятий, очевидно, не связанных с нефтянкой, сократилась с 81,3 до 78,1%, но все равно остается выше казанских, нижнекамских, елабужских или челнинских показателей. Только в нефтяной столице РТ дела еще лучше (73,2%). А сама экономика начала стагнировать — ИПП района в январе 2019 года составил всего 100,5% (по итогам 2018 года — 103%).

Из минусов также отметим рост преступности. В прошлом году на 100 тыс. населения здесь приходилось лишь 806,6 преступления (всего было зарегистрировано 667, 28-е место по РТ), но в январе кривая пошла резко вверх, и за один только месяц было зафиксировано 87 преступлений, что в пересчете на 100 тыс. населения втащило Лениногорск на 7-е место среди самых «преступных» районов РТ. В относительных цифрах (из расчета на 100 тыс. населения) хуже всего дела обстоят в Казани (134 преступления на 100 тыс. человек в январе, или 1 665 преступлений), Верхнеуслонском районе (134,8 на 100 тыс. населения) и Зеленодольске, самом криминогенном районе по итогам января (137,8 преступления на 100 тыс. населения). Лениногорск также входит в топ-10 районов РТ по розничной реализации алкогольной продукции, о чем мы уже писали не так давно.

Позволил улучшить позиции района в рейтинге и небольшой рост цен — стоимость корзины составила в январе 1 144,6 рубля (на 2 рубля дороже декабрьской). По итогам декабря район показал самый большой рост цен на потребительские товары — напомним, тогда корзина за месяц подорожала сразу на 116,12 рубля.