Михаил Пиотровский: «Войны памяти надо превращать в диалоги культур»

В Центре «Эрмитаж-Казань» открылась юбилейная выставка

Фото: Максим Платонов

Сегодня для зрительского доступа открывается выставка «Золотая Орда и Причерноморье. Уроки Чингисидской империи», которая стала 20-й по счету со дня открытия Эрмитажного центра в Казани. О том, что можно увидеть в экспозиции и какой месседж заложили музейщики, в материале «Реального времени».

Вещь становится экспонатом

Как пояснила вчера на пресс-конференции директор Центра «Эрмитаж-Казань» Ольга Пиульская, в экспозиции можно будет увидеть предметы, которые привезены не только из фондов Государственного Эрмитажа, но и из восьми российских музеев, плюс экспонаты из Национального музея Минска. Так что выставку, посвященную Золотой Орде, можно считать международной. Кроме музеев, большую помощь в создании экспозиции оказал Фонд Марджани.

Открывать выставку приехал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, его присутствие всегда поднимает статус события. Он, кстати, напомнил, что Центр «Эрмитаж-Казань» в 2005 году тоже открывался выставкой, посвященной Золотой Орде.

Перед презентацией выставки Пиотровский провел в казанском Кремле заседание Совета музеев России, где речь шла о едином музейном пространстве страны. И то, что в создании выставки в Эрмитажном центре участвовало несколько музеев, как раз и есть наглядный пример этого единого пространства. По словам директора Эрмитажа, когда для создания той или иной выставки музеи объединяют части своих коллекций, получается замечательный результат.

В экспозиции можно будет увидеть предметы, которые привезены не только из фондов Государственного Эрмитажа, но и из восьми российских музеев, плюс экспонаты из Национального музея Минска



«Эта выставка про то, чем сейчас занимаются наши музеи. Они превращают войны памяти в диалоги культур. Эта выставка — не просто собранные красивые вещи, она — результат больших исследований», — отметил Пиотровский.

В вступительном слове к каталогу выставки директор Эрмитажа пишет о том, что сегодня разговор идет о «глобализации» мира, возникшей после образования Монгольской империи, и о месте в ней Золотой Орды.

«Место это весьма значительное. Речь идет о культурных, торговых или даже религиозных связях с Китаем, Монголией, Ираном, Константинополем, Сирией, Египтом, Венецией, Генуей, Пизой, Литвой, русскими княжествами… Этот мир был разнообразен и умел это разнообразие превращать в пользу. Желание пользы создавало знаменитую религиозную терпимость, которой славится в истории Улус Джучи», — полагает Михаил Пиотровский.

Директор Государственного Эрмитажа советует: «Каждую вещь нужно рассматривать внимательно, за каждой своя история, делающая вещь экспонатом».

Учебник на тему «диалог культур»

Пиотровский говорит о том, что для зрителя визит на выставку, где надо провести как минимум пару часов, — это увлекательное «пионерское исследование» и учебник на тему «диалог культур». А диалог всегда важен и нужен.

Экспозиция выставки состоит из пяти разделов: всадническая культура ранних чингисидов, всадническая культура империи Юань и Золотой Орды, городская культура чингисидов, северное Причерноморье и золотоордынская глобализация и Золотоордынский Солхат-Крым.

«Предметов, превратившихся в экспонаты», на выставке около 600

Кстати, Солхат, столицу ордынского Причерноморья, Пиотровский называет «звездой выставки». Там, по словам Михаила Борисовича, «жили, торговали и интриговали представители множества народов и конфессий, украсивших его своими трудами и успехами».

Всадническая культура — одна из основных у Чингисидов. Знаменитая триада — конь с его снаряжением, вооружение и убранство всадника. Все эти три элемента были знаковыми и говорили о социальной принадлежности владельца. Об этом на новой выставке рассказывается подробно.

Неожиданная тема выставки — женщины Золотой Орды. Их головные уборы могли многое рассказать о владелицах и были своего рода «паспортом». «Суфийский браслет, чаша с изображением пира, гербы на каменных плитах, драконы на ручках чаш», — Михаил Пиотровский перечисляет только некоторые предметы.

Вообще «предметов, превратившихся в экспонаты», на выставке около 600. Рассказ о Золотой Орде и Причерноморье продлится до октября, и если рассматривать экспозицию всерьез, вникая и чувствуя «аромат времени», то одним визитом в Эрмитажный центр не обойтись.