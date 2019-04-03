Михаил Пиотровский: «Войны памяти надо превращать в диалоги культур»
В Центре «Эрмитаж-Казань» открылась юбилейная выставка
Сегодня для зрительского доступа открывается выставка «Золотая Орда и Причерноморье. Уроки Чингисидской империи», которая стала 20-й по счету со дня открытия Эрмитажного центра в Казани. О том, что можно увидеть в экспозиции и какой месседж заложили музейщики, в материале «Реального времени».
Вещь становится экспонатом
Как пояснила вчера на пресс-конференции директор Центра «Эрмитаж-Казань» Ольга Пиульская, в экспозиции можно будет увидеть предметы, которые привезены не только из фондов Государственного Эрмитажа, но и из восьми российских музеев, плюс экспонаты из Национального музея Минска. Так что выставку, посвященную Золотой Орде, можно считать международной. Кроме музеев, большую помощь в создании экспозиции оказал Фонд Марджани.
Открывать выставку приехал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, его присутствие всегда поднимает статус события. Он, кстати, напомнил, что Центр «Эрмитаж-Казань» в 2005 году тоже открывался выставкой, посвященной Золотой Орде.
Перед презентацией выставки Пиотровский провел в казанском Кремле заседание Совета музеев России, где речь шла о едином музейном пространстве страны. И то, что в создании выставки в Эрмитажном центре участвовало несколько музеев, как раз и есть наглядный пример этого единого пространства. По словам директора Эрмитажа, когда для создания той или иной выставки музеи объединяют части своих коллекций, получается замечательный результат.
«Эта выставка про то, чем сейчас занимаются наши музеи. Они превращают войны памяти в диалоги культур. Эта выставка — не просто собранные красивые вещи, она — результат больших исследований», — отметил Пиотровский.
В вступительном слове к каталогу выставки директор Эрмитажа пишет о том, что сегодня разговор идет о «глобализации» мира, возникшей после образования Монгольской империи, и о месте в ней Золотой Орды.
«Место это весьма значительное. Речь идет о культурных, торговых или даже религиозных связях с Китаем, Монголией, Ираном, Константинополем, Сирией, Египтом, Венецией, Генуей, Пизой, Литвой, русскими княжествами… Этот мир был разнообразен и умел это разнообразие превращать в пользу. Желание пользы создавало знаменитую религиозную терпимость, которой славится в истории Улус Джучи», — полагает Михаил Пиотровский.
Директор Государственного Эрмитажа советует: «Каждую вещь нужно рассматривать внимательно, за каждой своя история, делающая вещь экспонатом».
Учебник на тему «диалог культур»
Пиотровский говорит о том, что для зрителя визит на выставку, где надо провести как минимум пару часов, — это увлекательное «пионерское исследование» и учебник на тему «диалог культур». А диалог всегда важен и нужен.
Экспозиция выставки состоит из пяти разделов: всадническая культура ранних чингисидов, всадническая культура империи Юань и Золотой Орды, городская культура чингисидов, северное Причерноморье и золотоордынская глобализация и Золотоордынский Солхат-Крым.
Кстати, Солхат, столицу ордынского Причерноморья, Пиотровский называет «звездой выставки». Там, по словам Михаила Борисовича, «жили, торговали и интриговали представители множества народов и конфессий, украсивших его своими трудами и успехами».
Всадническая культура — одна из основных у Чингисидов. Знаменитая триада — конь с его снаряжением, вооружение и убранство всадника. Все эти три элемента были знаковыми и говорили о социальной принадлежности владельца. Об этом на новой выставке рассказывается подробно.
Неожиданная тема выставки — женщины Золотой Орды. Их головные уборы могли многое рассказать о владелицах и были своего рода «паспортом». «Суфийский браслет, чаша с изображением пира, гербы на каменных плитах, драконы на ручках чаш», — Михаил Пиотровский перечисляет только некоторые предметы.
Вообще «предметов, превратившихся в экспонаты», на выставке около 600. Рассказ о Золотой Орде и Причерноморье продлится до октября, и если рассматривать экспозицию всерьез, вникая и чувствуя «аромат времени», то одним визитом в Эрмитажный центр не обойтись.
комментарии
Очень.
Надо будет обязательно посмотреть.
А то чувствую отстал от современной жизни:
"...какой месседж заложили музейщики...".
Как понять это словосочетание?
Что такое "месседж", который "заложили музейщики"?
В мои молодые советские годы "закладывали за воротник".
Водку (рабочие) или портвейн (студенты).
Т.е. выпивали и "решали мировые проблемы".
Музейщики тоже "заложили по 100 грамм" после открытия Выставки и решили все мировые проблемы Музеев?
Шутка.
Весенняя.
И одно и тоже слово вызывает у разных людей разные ассоциации.
Строитель при слове "закладывать" вспомнит о фундаменте.
Учитель о знаниях и т.д.
"Заложили месседж музейщики" - у музейщиков свои ассоциации.