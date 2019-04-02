Казанский суд вынес приговор адвокату и его подручному по делу о взятке

Фото: Лейсан Набиева

В Советском районном суде вынесли приговор по уголовному делу об афере в 550 тыс. рублей, по которому проходят адвокат Айдар Файзетдинов и бывший работник прокуратуры Рамиль Ахметов.

Файзетдинов должен вернуть потерпевшей Натали Чайке 550 тыс. рублей. Так как никаких данных о тяжелом материальном положении семьи нет, как и сведений, что он принимает какое-то участие в воспитании троих своих детей, суд вынес ему наказание в виде реального лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев.



Ахметов получил больший срок — 4 года 4 месяца. «Оснований для применения дополнительного наказания Ахметову в виде запрета занимать определенные должности не имеется, так как преступление не связано с занимаемыми им должностями», — уточнил судья в приговоре.

Как сообщало ранее «Реальное время», потерпевшая Натали Чайка, водитель школьно-транспортной компании в Чикаго, обратилась осенью 2015 года к Файзетдинову для представления интересов ее сына, в отношении которого завели уголовное дело (сбыт наркотиков). Адвокат заверил Чайку, что у него есть связи в правоохранительных органах, которые помогут переквалифицировать статью на менее тяжкую за вознаграждение. Ахметов передал Файзетдинову полученные от Чайки деньги. Тем не менее в 2016 году сын потерпевшей был осужден. Родственники, не ожидавшие такого решения суда, обратились в правоохранительные органы.

