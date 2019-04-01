«Великий Волжский путь» вытеснит Золотое кольцо? Татарстан предлагает туристам свой маршрут

Республика вошла в федеральную программу по развитию туризма и претендует на инвестиции по миллиарду в год

Фото: Олег Тихонов

Свыше 7,5 миллиарда рублей (по миллиарду инвестиций и полмиллиарда из двух бюджетов в год) Татарстан направит на создание новых туристических кластеров. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов. Амбициозная задача — сообща с 14 регионами Поволжья развивать собственное туристическое направление «Великий Волжский путь». Но не все новые проекты приживаются — турецкие инвесторы лаишевского «диснейленда» взяли паузу из-за проблем с падением курса лиры. Подробнее о том, чем хотят удивить гостей в республике, — в материале «Реального времени».

Ударная пятилетка

Сегодня Госкомитет по туризму Татарстана отмечает пятилетие со дня образования. Коллегию по итогам работы за этот срок провели в неформальной обстановке — в недавно сданном отеле Kazan Palace by Tasigo. Журналистам устроили экскурсию по «пятизвездочной» гостинице в стенах бывшей «Шамовки», где сохранили исторические лестницы, дверные проемы, арки и другие элементы больницы с вековой историей. Из особенностей интерьера — красные фигурки зверей повсюду — своеобразная карикатура на эволюцию путешественника.

Стоимость проживания в Tasigo, как и любом отеле премиум-класса, значительно выше среднего по Казани: от 15,5 тысячи рублей за двухместное проживание до 85 тысяч за ночь в президентском люксе. Всего 64 номера, и скоро по соседству вырастет еще один отель от турецкого холдинга «Полимекс» — на 90 номеров и под «4 звездами».

Стоимость проживания в Tasigo, как и любом отеле премиум-класса, значительно выше среднего по Казани. Фото Максима Платонова



Открывая встречу, председатель Госкомитета Сергей Иванов уверенно заявил, что Татарстан ни в чем не уступает лучшим достопримечательностям на планете и за последние пять лет обзавелся туристическими центрами мирового уровня. Растет турпоток: с 2,2 млн человек в 2013 году до 3,4 млн — в 2018-м. Появились два крупных центра притяжения гостей — Болгар и Свияжск, оба в списке ЮНЕСКО. В древнем мусульманском городе число туристов выросло в 2,5 раза, на острове-граде — в 3 раза, до 500 тыс. человек в каждом.

Казанский Кремль также в 2,5 раза стал популярнее и привлек почти 3 млн посетителей. Растет интерес к Тетюшам (рост турпотока — в 11 раз за пять лет), Камскому Устью, Чистополю, активно развиваются Высокая Гора, Арск, Рыбная Слобода. Но сейчас основная задача ведомства — вовлечь в туристический оборот ресурсы не только Татарстана, но и всего Поволжья. Два года назад с этой целью республика выступила инициатором большого проекта «Великий Волжский путь».

— Понятно, что есть Золотое кольцо, озеро Байкал, Сахалин, Камчатка, Сочи, Краснодарский край, Крым. Но наша задача, чтобы наша территория воспринималась как отдельная туристическая дестинация. Для этого нам надо объединить усилия всех регионов ПФО, чтобы туристы, и российские, и иностранные, приезжали только на территорию Средней Волги, — заявил Сергей Иванов.

Все 14 регионов уже подписали соглашения о сотрудничестве в рамках проекта. Многое будет зависеть от логистики и интереса туристов. Уже сейчас набирает популярность маршрут Казань — Йошкар-Ола — Чебоксары.

Сегодня подвели итоги голосования за лучшее название этнического маршрута в Лаишевском районе. Фото tourism.tatarstan.ru



Татарстан интересен иранцам, индийцам и китайцам

Развиваются и локальные маршруты, например, сегодня подвели итоги голосования за лучшее название этнического маршрута в Лаишевском районе. Победил вариант «Одна дорога — три народа».

Еще один важный итог пятилетки — рост загрузки гостиниц на 26%, до 2,1 млн человек, притом что число самих отелей и номерной фонд выросли в 1,6 раза. В три раза больше и туроператоров (из 116 в сфере международного въездного — 69, в сфере международного выездного туризма — 8). На сегодня более 210 зарубежных туроператоров предлагают поездки в Татарстан и 300 российских расширили свои предложения по республике.

Турпоток иностранцев вырос на 76%: например, если в 2013 году республику посетили 332 иранца, то в 2018-м — уже 7 806. Также в 4 раза вырос интерес к республике у жителей Индии, у китайцев и финнов — в 2,5 раза, у немцев — на 60%.

Планы по привлечению гостей в нашу республику — расти на 7% в год, но все будет зависеть от политической и экономической ситуации в стране, пояснили в Госкомитете.

Почему республике не везет с развлекательными парками

Недавно «Реальное время» рассказывало о почившем проекте семейного парка аттракционов по типу французского «Футуроскопа» в Верхнеуслонском районе. Как выяснилось, забуксовал и другой проект еще одного парка развлечений — от турецких инвесторов из «Гюрсой Групп», которые рассматривали под строительство площадку в Лаишевском районе.

Тема развлекательного парка для Татарстана остается актуальной. Фото thethemeparkguy.com



— Действительно, такие переговоры были, представители «Гюрсой Групп» приезжали. Они были очень заинтересованы в реализации этого проекта. По сути дела, разговор начинался уже о конкретных планах, но в прошлом году в Турции произошли серьезные изменения в экономике, курс национальной валюты сильно просел. И на сегодня компания «Гюрсой Групп» отказалась от реализации этих планов, они взяли паузу без каких-либо сроков именно в связи с тем, что внутренняя ситуация в стране и бизнесе у них очень сильно поменялась. Ни мы, ни они совсем не отказываются от проекта, но разговоров о сроках пока нет, — пояснил Иванов в ответ на вопрос корреспондента «Реального времени».

Тем не менее тема развлекательного парка для Татарстана остается актуальной. По словам главы комитета, переговоры ведутся еще с несколькими инвесторами, но конкретные компании и планы он не назвал, поскольку до подписания инвестиционных соглашений дело еще не дошло. Однако республика вошла в ФЦП по развитию внутреннего и въездного туризма, и на средства этой программы будет открывать новые туристско-рекреационные кластеры.

— Сейчас мы обсуждаем возможности создания таких кластеров в Елабужском, Камско-Устьинском, Спасском, Чистопольском, Рыбно-Слободском, Зеленодольском районах. В последнем я имею в виду остров-град Свияжск в первую очередь. В том числе рассматриваем и Казань. Собираем всю информацию, готовим концепцию развития, по результатам будет понятно, где мы стартуем, — сообщил Сергей Иванов.

По его словам, начиная с 2021-го и до 2025 года ежегодно на эти цели будут направляться свыше полутора миллиардов рублей (331 млн — средства ФЦП, 240 млн — деньги республики, 1 миллиард — за счет инвесторов). В основу этой программы лег уже анонсированный проект кластера в Камско-Устьинском районе «Пять ветров», который трансформировался в «Волжскую Булгарию».