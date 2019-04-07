«Участие Улуса Джучи в мировой геополитике определялось его военным фактором»

Историк Ильнур Миргалеев о формировании международной политики Золотой Орды в период ее становления. Часть 1

«Реальное время» продолжает публиковать авторские колонки руководителя Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств Института истории им. Марджани АН РТ Ильнура Миргалеева. В новом цикле статей историк рассматривает вопрос формирования международной политики Золотой Орды в период ее становления, определившей место этого государства в системе международных отношений.

«Оформление государства шло в активной международной деятельности его первых правителей»

Становление независимости Улуса Джучи происходило с 1207-го по 1269 год. Учитывая, что проблема оформления Джучиева улуса в историографии еще не решена полностью, предлагается разделить рассматриваемый период на этапы. Первый — это 1207—1241, второй — 1242—1259 и третий — 1260—1269 годы. Оформление золотоордынского государства происходило в активной международной деятельности его первых правителей.

После западного похода и установления границ Улуса Джучи постепенно меняются приоритеты, вместо Запада приходит восточное направление. Второе направление — это мамлюки, главные союзники джучидов во внешней политике. Все эти направления внешнеполитического характера были заложены во времена правления хана Берке.

«Перед нами сразу встает вопрос об образовании Золотой Орды»

Рассматриваемая нами проблема привлекла внимание уже первых исследователей истории Золотой Орды. Однако, несмотря на это, до сих пор нет отдельного труда по международной политике золотоордынского ханства, где в центре была бы собственная история этого государства, его геополитические и экономические интересы в мире и внешняя политика. В этой статье мы рассмотрим международную жизнь золотоордынского государства в период его становления. И перед нами сразу встает вопрос об образовании Золотой Орды.

Бату-хан. Китайский рисунок XIV века. Илл. wikipedia.org

По нашему мнению, становление золотоордынского государства происходило в три этапа. Первый этап начинается с 1207 года и заканчивается в 1241-м. По данным «Сокровенного сказания», в 1207 году, после завоевания так называемых лесных народов, Чингисхан выделил удел своему старшему сыну Джучи. Первоначальная территория Улуса Джучи находилась между реками Селенга и Енисей. Джучи активно участвовал в монгольских завоеваниях, не забывая и о расширении своего удела. В своих улусах сыновья Чингисхана ни от кого не зависели, но со своими армиями они должны были участвовать в завоеваниях своего отца. Эти улусы чингизовичей были как государства в государстве.

Джучи погиб в 1227 году, его семью возглавил Бату. В 1229 году на всемонгольском курултае ему и было поручено завоевание земель на западе, которое, как известно, закончилось в 1241 году. Основные завоевания были осуществлены во время западного похода 1235—1241 гг., который носил панмонгольский характер. Из-за начала вражды джучидов с правящим домом Угедея Бату активно начинает укрепляться на завоеванных территориях. Поэтому второй период в становлении ордынского государства мы начинаем с 1242 года и заканчиваем 1259-м.

За очень короткое время оформляются все основные институты власти, которые абсолютно не зависели от монгольского хана, так как Бату не признавал Гуюка. Только в 1251 году, когда с помощью Бату ханом стал Менгу, Бату признал над собой власть Великого монгольского хана, которая все же была номинальной. После смерти Менгу-хана в 1259 году за трон великого монгольского хана началась борьба между Арык-бугой и Хубилаем. Последний создал империю Юань. Берке отказался его признать, и Улус Джучи стал де-факто независимым.

«Золотая Орда выступает как агрессор, она не преследует ни экономические, ни политические цели»

Третий период — это 1260—1269 годы. Время окончательного распада Монгольской империи и признания независимости новых чингизидских государств. Этот период заканчивается последним всемонгольским курултаем, где улусы официально признали независимость друг друга. После этого события закончилось оформление четырех крупнейших государственных образований чингизидов, которые в последующий век определяли геополитическую ситуацию на евразийском континенте. Это государства Улус Джучи, Чагатая, ильханиды и империя Юань.

Золотая Орда создалась в результате завоеваний, поэтому, говоря о международных связях Джучиева улуса, нужно учесть, что в начальный период становления государства участие в мировой геополитике определялось его военным фактором. Поэтому отношения джучидов с другими государствами старой формации до 1242 года носят чисто военный характер.

Вторжение монголов в Венгрию. Миниатюра из первого печатного издания «Горестной песни» Т. Фегера и Э. Ратдольта в Аугсбурге в 1488 г. Илл. wikipedia.org

Так как джучиды свои завоевания вели в западном направлении, то первыми партнерами их внешней политики можно считать государства, которые не вошли в состав государства джучидов. Это балканские государства, Византия, Венгрия, Польша и германские государства. Здесь Золотая Орда выступает как агрессор, она не преследует ни экономические, ни политические цели. Идет просто завоевание.

С 1242-го по 1269 год Золотая Орда очень активно участвует в международной жизни. Но теперь это направление меняется. Вместо Запада, который перестает интересовать джучидское правительство, приходит восточное направление. Золотая Орда активно участвует во внутримонгольском вопросе, где главным являлся аспект раздела наследства Чингисхана. Естественно, это было очень важно для джучидов. Новообразованные обширные монгольские улусы были самыми сильными государствами в мире. Джучиды не могли сразу объявить о своей независимости. Это нужно было оформить юридически с обоюдными признаниями. Золотая Орда не могла в одиночку противостоять ни центру, ни другим монгольским улусам, поэтому до 1259 года золотоордынское правительство активно сотрудничает с центральной властью в Каракоруме.

Приоритетным направлением во внешней политике джучидов было сотрудничество с ханом Монгольской империи, так как именно верховный монгольский хан был индикатором изменений в мировой геополитике. А с 1259-го по 1269 год золотоордынское правительство главный приоритет во внешней политике видело в юридическом оформлении своей власти и официальном признании своей независимости. Главным направлением внешней политики Золотой Орды в этот период также оставались чингизидские государства.

«Джучиды становятся ведущей силой в исламском мире»

Естественно, в этот выделенный нами в третий период и далее происходит налаживание связей и со старым миром — с европейскими государствами, Византией, даже со скандинавскими странами. Но это направление в период существования золотоордынского государства всегда было второстепенным. Поэтому, если говорить о международных связях Золотой Орды в ее начальный период, остается два направления.

По сути, эти направления в основном будут характерны для всего периода существования Золотой Орды. Первое — это чингизидские государства, а второе — держава мамлюков с центром в Египте. По отношению к монгольским государствам уже со времен хана Берке Золотая Орда проводит агрессивную политику. Империя Юань не признается, а по отношению к улусам Чагатая и Хулагу джучиды проводят завоевательную политику.

Хулагу и Докуз-хатун. Рукопись Джами ат-таварих, XIV век. Илл. wikipedia.org



Второе направление — это мамлюки. Главные союзники джучидов во внешней политике. Все эти направления внешнеполитического характера были заложены во времена правления хана Берке. Еще когда Золотая Орда не стала независимым государством, налаживаются дружественные отношения с Египтом, который был главным врагом государства Хулагу в Иране. Тому было несколько причин, например, вражда Хулагу с Берке. Также мамлюки были выходцами из Дешт-и-Кипчака и поэтому хотели иметь тесные связи со своей родиной. Еще одна причина вытекает из целого комплекса проблем. Берке был мусульманином и в Улусе Джучи опирался на мусульманское духовенство и купечество. При нем основную часть армии составляли тюркские племена — в основном кыпчаки. Не будь джучиды активными государствостроителями, их бы ждала другая участь. Наверное, какое-то значение имело и происхождение самого Берке: как известно, со стороны матери он имел кыпчакские корни.

Во-первых, остальные чингизидские рода были настроены враждебно к потомкам Джучи. Во-вторых, джучиды и пришлые с ними монголы в численном отношении были ничтожны среди тюрков Дешт-и-Кипчака. А ведь джучиды пришли сюда как завоеватели. Поэтому они должны были пойти на определенные уступки автохтонному населению и стать их представителями в международной политике, выражая политико-экономические интересы «Дешт-и-Кипчака». В-третьих, мамлюки добились реставрации Аббасидского халифата, уничтоженного в результате завоеваний Хулагу. Как известно, Берке выступил против завоевания территории халифата.

Нам представляется, что Берке хотел, чтобы халиф мусульман жил в его государстве. Но последний Багдадский халиф Мустасим был убит Хулагу в 1258 году. В это время великим ханом был Менгу, и Хулагу действовал от его имени. У Берке не было возможности противостоять Хулагу, а после смерти Менгу-хана ему пришлось участвовать во внутримонгольских распрях в Центральной и Средней Азии. В это время, в 1260 году, мамлюки успели восстановить Аббасидский халифат. Мусульманин Берке, естественно, признал нового халифа. Но и мамлюки не остались в долгу. Тюркская династия мамлюков номинально признала над собой власть джучидов, благодаря чему Хулагу юридически не имел права их завоевывать. В хутбах в Мекке, Медине и в других городах Аравии, Египта и Сирии произносились имена халифа, мамлюкского султана и татарского хана. Естественно, это должно было стать результатом определенных договоренностей. Благодаря этому джучиды становятся ведущей силой в исламском мире.

Продолжение следует