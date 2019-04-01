Неуловимые отравители: в Казани 1708 раз фиксировали превышение ПДК в воздухе, но нарушений выявили только 33

«Деловой понедельник»: дирекция парков просит 10 млн на ремонт, а Минэкологии — ввести штрафы для грузовиков за вывоз мусора на контейнерные площадки

В Казани за год 1708 раз превышалась предельно допустимая концентрация вредных веществ в атмосфере, но виновники найдены только в 33 случаях. Как сообщил начальник ЦТУ Минэкологии РТ, к тому моменту, как инспекторы выезжают на место превышения, вредные частицы улетучиваются и источник установить не удается. Зашла речь на «деловом понедельнике» о парках и скверах — на ремонт оборудования им выделят 10 млн рублей. Профильная дирекция рассчитывает заработать 5,6 млн на коммерческих мероприятиях, еще столько же — на продаже мест нестационарной торговли. Подробности в материале «Реального времени».

На ремонт оборудования парков выделят 10 млн рублей

5,6 млн рублей рассчитывает заработать Дирекция парков и скверов Казани на проведении коммерческих мероприятий в 2019 году. За 2018 год заработок дирекции составил 4,7 млн, 50% от этой суммы ушло на зарплату сотрудников дирекции. Как сообщил «Реальному времени» руководитель организации Марат Закиров, сейчас в штате числится 21 человек. По 25% дохода распределили на ремонт и реализацию культурных мероприятий.

В этом году на ремонт детских площадок и малых архитектурных форм дирекция просит у бюджета Казани — речь идет о 10 млн рублей. Проблема финансирования парков поднималась неоднократно. В ноябре 2018-го на «деловом понедельнике» Закиров попросил 80 млн рублей на содержание и 90 млн на охрану.

— Сейчас составляются паспорта общественных пространств для определения бюджета и выделения необходимого финансирования. После этого мы отправим их в Минфин, который совместно с ЦЭСИ определит цифры финансирования, — рассказал Марат Закиров.

Кроме проведения коммерческих мероприятий парки зарабатывают на размещении объектов нестационарной торговли. В этом году лоты разыграют сразу на два летних сезона, торги состоятся 15 апреля.

В прошлом году вырученная сумма по результатам торгов достигла 5 млн рублей при начальной цене лотов около 1,5 млн. Фото kzn.ru



В парках разыграют 53 места под объекты нестационарной торговли

Разыграют 16 точек с мороженым, восемь аттракционов, семь кафе, шесть вендингов, пять точек с квасом, четыре спортивных объекта, три мобильных объекта, два пункта фотоуслуг и два — проката.

Из них 11 объектов будут в парке Горького, по шесть — в парке «Крылья Советов» и в Горкинско-Ометьевском лесу, пять — в парке Победы, по четыре — в парках Урицкого и «Сосновая роща», по три — в парках «Калейдоскоп» и «Континент», по два — на бульваре «Фестивальный», в сквере по улице Мира, Лядском саду и парке «Комсомолец», по одному — в скверах имени Тинчурина, Аксенова и на бульваре «Белые цветы». В прошлом году вырученная сумма по результатам торгов достигла 5 млн рублей при начальной цене лотов около 1,5 млн.

Летний сезон в парках и скверах стартует 4 мая и закончится 15 сентября. Начнется он с фестиваля барбекю в мае в Горкинско-Ометьевском лесу, как и в прошлом году, там разобьют «Общественный огород». В июне в парке Горького будет фестиваль мороженого, в парке «Крылья Советов» — фестиваль «Дай лапу» с лекциями кинологов, соревнованиями по аджилити и возможностью взять собаку из приюта. В парке «Черное озеро» будут читать лекции по экономике, психологии и digital.

Пожилым в рамках проекта «Жизнелюб» предложат освоить фотодело, иностранные языки. Особая программа намечена на август, когда в Казани пройдет чемпионат WorldSkills.

Петр Королев посетовал, что выбросы фиксируют автоматические станции, к тому моменту, когда на место выезжают сотрудники Минэкологии, частицы улетучиваются и установить источник невозможно. Фото kzn.ru

В 2018 году в Казани зафиксировали 1708 случаев превышения ПДК вредных веществ в воздухе

Руководитель Центрального территориального управления Минэкологии Татарстана рассказал о том, что за 2018 год зафиксировано 1708 случаев превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе, но выявлено только 33 нарушения. Петр Королев, отвечая на вопрос «Реального времени», посетовал, что выбросы фиксируют автоматические станции, к тому моменту, когда на место выезжают сотрудники Минэкологии, частицы улетучиваются и установить источник невозможно. Чаще всего превышения фиксируют в Кировском, Московском, Авиастроительном районах — где находятся крупные химические и промышленные предприятия. Королев уточнил, что они подчиняются федеральным структурам и Центральное управление на них штрафы не накладывает.

— Мы выезжаем, фиксируем и передаем Ростехнадзору, сколько они составили протоколов, я не знаю, — признался Петр Королев. При этом он отметил, что на предприятия приходится только 30% загрязнений воздуха, остальное — транспорт.

В 2018 году количество несанкционированных свалок сократилось на 27% по сравнению с 2017 годом. За нарушения обращений с отходами составлено 662 протокола на 5 млн рублей. Есть другая проблема — на легальные контейнерные площадки, предназначенные для складирования бытовых отходов населения, начали вывозить отходы грузовики, в результате площадки быстро переполняются.

— Ответственность за вывоз грузовыми автомобилями отходов на контейнерные площадки федеральным законодательством не предусмотрена, мы просим внести поправки в Правила благоустройства Казани, — обратился к руководству города Петр Королев.

27 апреля в Казани пройдет общегородской субботник. Фото kzn.ru

С 15 апреля на летний режим работы переходят дорожные службы. Сейчас в Казани 650 рабочих, необходимо 1200. Дефицит кадров частично покроют с помощью техники — для уборки тротуаров и парков купили 25 мини-тракторов, которые должны заменить 300 дворников. 27 апреля в Казани пройдет общегородской субботник, на «деловом понедельнике» сообщили, что чиновники исполкома будут убирать территорию «Казанской Швейцарии» и вокруг стадиона «Казань Арена». Всего на уборке улиц на общественных началах планируют в этот день задействовать не менее 200 тысяч казанцев.