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«Ледовое побоище» на Казанской ярмарке: в парке «Россия — моя история» вспомнили подвиги Александра Невского

22:38, 31.03.2019
«Ледовое побоище» на Казанской ярмарке: в парке «Россия — моя история» вспомнили подвиги Александра Невского

Сегодня в историческом парке «Россия — моя история» прошла военно-историческая игра в честь битвы Александра Невского на Чудском озере. Гостей ожидала экскурсия «Подвиги Александра Невского», где рассказали о том, как прервался первый и последний крестовый поход на русские земли, а также битва в доспехах между русскими и ливонскими войсками (немецкими, датскими рыцарями).

Видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
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