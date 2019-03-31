«Ледовое побоище» на Казанской ярмарке: в парке «Россия — моя история» вспомнили подвиги Александра Невского

Сегодня в историческом парке «Россия — моя история» прошла военно-историческая игра в честь битвы Александра Невского на Чудском озере. Гостей ожидала экскурсия «Подвиги Александра Невского», где рассказали о том, как прервался первый и последний крестовый поход на русские земли, а также битва в доспехах между русскими и ливонскими войсками (немецкими, датскими рыцарями).