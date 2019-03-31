Видео недели: смех башкирских врачей, новый Rammstein и авария Viking Sky

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Смех врачей

На прошедшей неделе знаковым стал видеоролик с врачами Салаватского роддома (Башкирия), смеющимися над докладом о средних зарплатах в медучреждении. Озвученные данные оказались примерно вдвое выше реальных цифр. Обнародование этой видеозаписи повлекло за собой целый ряд событий. В итоге власти Башкирии решили разорвать контракт с концессионером, сделавшим роддом частным предприятием.

«Дойчлянд»

Немецкая группа Rammstein после долгого перерыва выпустила новый клип. Ролик на сингл Deutschland сразу же стал набирать просмотры и вызвал множество споров. Музыкантов обвинили в использовании тяжелых тем и жестокости ради привлечения внимания. Неоднозначную реакцию вызвала и темнокожая актриса, изобразившая саму Германию. За три дня клип набрал 15 млн просмотров.

Круизный лайнер у берегов Норвегии

На прошлых выходных у берегов Норвегии произошла авария на круизном лайнере Viking Sky. Один из его двигателей заглох и корабль подал сигнал бедствия. Судно направлялось из Тромсё в Ставангер и остановилось в 5 км от берега. В первые часы операцию по спасению людей осложнял сильный ветер и высокие волны в районе ЧП. Спасатели завершили работы только на следующий день.

Звездный мэр Белгорода

Во вторник, 26 марта, новый мэр Белгорода Юрий Галдун принимал присягу. Для торжественного момента выхода мэра на сцену была подобрана музыка из фильма «Звездные войны».

Нурминский в Казани

Самым просматриваемым роликом в татарстанском сегменте YouTube стало видео от местного рэпера Альберта Нурминского (Шарафутдинова). Молодой исполнитель, ставший открытием 2019 года, опубликовал концертную запись, собравшую более 200 тысяч просмотров за 4 дня.

Face на Первом

Другой рэпер — Face (Иван Дремин) — посетил передачу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Это можно считать знаковым событием, поскольку контркультурный исполнитель из Уфы прежде не появлялся на центральных телеканалах. Песни Ивана полны обсценной лексики и упоминаний запрещенных веществ. На видео заметно, что рэперу нелегко дается беседа без мата.

Робот-грузчик

Компания Boston Dynamics показала нового робота, созданного ее специалистами, который специализируется на погрузке предметов. Автономный робот способен перенести, уложить и составить груз. Проблема лишь в том, что он может справиться с коробкой не тяжелее 15 кг. Но выглядит это потрясающе.

Взорвать лед

В Татарстане военные и МЧС начали подрывные работы на реках. Взлом льда запланирован на четырех реках Татарстана — Свияге, Ике, Кубне и Меше. Это делается для защиты населенных пунктов от предстоящего паводка.

Экскурсия от Киану

Голливудский актер Киану Ривз оказался среди пассажиров самолета Сан-Франциско — Лос-Анджелес, который по техническим причинам приземлился в Бейкерсфилде. Ривз принял участие в организации перевозки пассажиров в пункт назначения: помог заказать автобус и провел экскурсию для остальных, рассказывая факты о городке из Википедии.

Жесткая посадка Ми-2

В Татарстане вертолет компании «Казанское авиапредприятие» совершил вынужденную посадку в Пестречинском районе. Экипаж из трех человек не пострадал, в отличие от машины.