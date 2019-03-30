Опрос предпринимателей: можно ли защититься от кликфорда

Бизнесмены о случаях недобросовестной конкуренции в сети

В последнее время среди предпринимателей участились жалобы на то, что конкуренты скликивают рекламу, тем самым нанося урон бюджету компании. Об этом недавно рассказали представители УФАС. Однако большинство опрошенных управленцев уверены: ситуация с кликфордом раздутая, куда сложнее решать вопрос с негативом в сети и воровством авторского контента. Подробнее — в бизнес-задачнике «Реального времени».

Приходилось ли вам сталкиваться с кликфордом*? Можно ли от этого защититься? Какие способы непорядочного поведения конкурентов в сети вам встречались?

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*один из видов сетевого мошенничества, представляющий собой обманные клики на рекламную ссылку лицом, не заинтересованным в рекламном объявлении

Руслан Хабибрахманов директор АН «Флэт» Не исключаю такие ситуации. К сожалению, есть компании, которые этим пользуются, и мы с этим живем. Думаю, не стоит обращать внимания. На кого здесь жаловаться? На неустановленных лиц? У нас была история, связанная с негативными отзывами: в одно время стали получать их слишком много в свой адрес. Пытались на это реагировать, писать ответы, выяснять, что это за клиенты, но не получали обратной связи. А через некоторое время на почту пришло предложение от некой компании, которая «успешно борется с негативными отзывами». Тут все стало понятно.

Камиль Вильданов генеральный директор Rise24 Ввиду специфики работы, сталкиваемся с такими ситуациями очень часто. Обычно боты рекламных систем выделяют подобные клики и делают возврат средств на баланс. Они есть практически на всех площадках, отличаются лишь скоростью и алгоритмами. Боты приносят определенную пользу, увеличивая CTR, и тем самым снижая стоимость клика. Минус состоит в том, что требуется больше оборотных средств на рекламные кампании, также возникают проблемы с аналитикой. Но боты могут работать с задержкой, не сразу распознавая действия скликивателей. Поэтому у нас есть ответственный человек, которому оперативно приходят уведомления о таких действиях, и он быстро улаживает вопросы. За 8 лет работы столкнулись с единичным случаем, когда конкурент посадил живых людей, с большим количеством устройств, то есть скликивание происходило вручную. Такие клики боты распознавать не умеют, бюджет компании просто утекал, за месяц ушло полмиллиона рублей. Вопрос решился путем личных переговоров нашего клиента с непорядочным конкурентом.

Виктор Никитин генеральный директор «Бипиум» Это не совсем верно, так как защитные механизмы от скликиваний есть и у «Яндекс», и у Google. Возможно, существуют специальные программы и сложные технологии, которые помогают обойти внутреннюю защиту поисковиков. Но думаю, что местные конкуренты нашей компании вряд ли настолько подкованы в этих вопросах. Такая система бы полностью дискредитировала защитные механизмы поисковых систем. В основном атаки сейчас делают по-другому — перехватывают трафик. Например, человек ищет в поисковике ванны определенной компании. Конкуренты подписываются на такие запросы и предлагают людям рекламу своего товара, тем самым вводят аудиторию в заблуждение. Это достаточно простой способ. Есть и более хитрые ходы, когда реклама сразу не показывается, но потом, когда человек «гуляет» по интернету, начинает выходить реклама конкурентов. Такой функционал тоже дают и «Яндекс», и Google. Они разрешают «подписаться» на людей, которые что-то искали. Эти способы эффективны в сферах, где рынок не очень большой, а решение о покупке принимается достаточно быстро.

Антон Макаров основатель Divan.ru С нашими объемами рекламы несколько кликов конкурентов погоды не сделают. К тому же, у большинства таких систем, как «Яндекс» или Google, есть внутренние алгоритмы, которые призваны бороться со скликиванием. Гораздо больший урон может нанести неправильно настроенная рекламная кампания. Мы регулярно встречаемся с воровством авторского контента. Это самое типичное поведение конкурентов. У нас есть фотостудия, поэтому в продвижении используем собственные фотографии. А мелкие фирмы часто предпочитают их заимствовать, вместо того чтобы делать свои. Боремся с этим юридически. На ранних этапах были попытки DDOS-атак на сайт. Но сейчас есть много сервисов, защищающих от этого. И это довольно дорогостоящее мероприятие. Стоимость подобных атак колеблется от 100 долларов в час, причем на маленький сайт. Поэтому целесообразность крайне сомнительная.

Анна Белоброва директор агентства SMM Таких проблем сейчас нет, потому что в поисковых системах ставятся ограничения на кликабельность рекламы с одного IP-адреса. И если это не отслеживают специалисты, которые ведут директ-рекламу, то это вина рекламщиков, а не злобных конкурентов. Все дело в профессионализме. Другая проблема — в социальных сетях сейчас можно столкнуться с хейтерами. Обычно конкуренты начинают расшатывать позиции компании негативными комментариями под постом бренда. На эти комментарии обязательно надо отвечать. Сейчас в России появляется новое направление — social media talks. Новый тренд делает акцент на том, что бренды должны вести аккаунты в социальных сетях так, будто это делает не гигантская корпорация, а отдельный человек. Задача специалистов SMT — отслеживать негативные комментарии с тем, чтобы негатив переводить в конструктивное русло. Они должны отвечать, взаимодействовать c клиентами в соцсетях. Это направление пока только в зародыше. В Москве на него переходят крупные компании и банки. Хотелось бы, чтобы в Казани это тоже было, чтобы местные компании не уходили в закрытое обиженное состояние. Нужно не столько жаловаться, сколько создавать коммуникационные площадки.

Рим Сафиуллин директор «Генезис групп» Мы баннерной рекламой практически не пользуемся. Из того, что видим в интернете, — негативные комментарии на специальных ресурсах, которые не всегда соответствуют действительности. Если считаем, что отзыв недостоверный, обращаемся на площадку и просим провести расследование. Всегда ложный отзыв можно опровергнуть, и комментарий будет удален. Поэтому мы и не выделяем это как проблему.

Булат Шамсутдинов сооснователь VRM Group Мы продаем тет-а-тет, у нас большие контракты, поэтому практически не используем интернет-рекламу. Как бывший айтишник считаю, что от скликиваний нельзя защититься. Если только на уровне рекламных площадок будет внедрен какой-то алгоритм, который сможет распознавать подозрительные клики. Но это может делать только сама площадка — рекламодатели технически такой вопрос не решат.

Дмитрий Жалдак основатель Pen&Brain Это достаточно распространенный прием на рынке. Но тут вопросы к площадке, на которой размещается реклама, а не к конкурентам. Системы должны постоянно обновлять свои алгоритмы, высчитывать скликивания. С этим нужно больше работать. В сети мы часто сталкиваемся с воровством интеллектуальной собственности. Какой-нибудь студент открывает агентство, ворует наше портфолио и выдает за свои работы. Люди думают, раз в свободном доступе, значит это бесплатное, никому не принадлежит. В таких случаях для начала мы разговариваем с людьми, обычно помогает. У наших клиентов тоже часто копируют сайты. Думаю, здесь больше вопрос в воспитании и этичности предпринимателей.