УФАС запутали в сети: предприниматели просят защитить от скликивания и урегулировать выдачу доменных имен

Недобросовестная конкуренция переместилась в онлайн, антимонопольщики не успевают за цифровизацией мошенничества

Недобросовестная конкуренция переместилась в онлайн. Если раньше борьба антимонопольщиков в этой сфере была направлена против предпринимателей, придумывающих сходные торговые марки, то сейчас бизнес жалуется на скликивание рекламы, сайты-клоны и просит урегулировать выдачу доменных имен. На Всероссийской научно-практической конференции в Казани представители УФАС признали, что не успевают за цифровизацией мошенничества, просили квалифицированных ИТ-специалистов в штат и время, чтобы разобраться с новыми вызовами.



10 возбужденных дел на 40 заявлений о недобросовестной конкуренции

В 2018 году в Татарстанское УФАС было подано 40 заявлений с требованием проверить производителей на предмет недобросовестной конкуренции, из них возбудили 10 дел и в 20 случаях выдали предписания об устранении нарушений. Сумма выписанных штрафов — 600 тысяч рублей.

Если с нарушениями в офлайн вроде такого вида недобросовестной конкуренции, как сходство торговых марок до степени смешения, антимонопольщики бороться научились, то к вызовам, которые ставит цифровая эпоха, оказались не готовы.

Главный специалист-эксперт Самарского УФАС России Анна Корчагина рассказала, как региональное управление безуспешно пыталось защитить интересы местного ИП. Он предоставляет услуги по эвакуации автомобилей, разместил объявление в интернете и через некоторое время понял, что кто-то скликивает его рекламу. Одновременно предприниматель заметил, что в первых строчках поисковика начала появляться реклама других эвакуаторщиков. Бизнесмен высказал свои подозрения УФАС, там впервые столкнулись с таким видом недобросовестной конкуренции. Ведомство начало изучать вопрос, но дальше подозрений продвинуться не смогло.

— Квалифицированные специалисты в области IT отметили, что найти лицо, которое осуществляет скликивания, тяжело, этот процесс является затратным как в плане времени, так и в плане технических ресурсов, — отметила Корчагина.

Пока УФАС не обладает достаточным количеством IT-специалистов и временем на расследование таких преступлений, Корчагина попросила решить вопрос. Учитывая рост рекламного бюджета в интернете, который в минувшем году в России достиг 200 млрд рублей и опередил другие медиа, этот случай будет не последним.

Доменные имена просят приравнять к объектам интеллектуальной собственности

С беззаконием в сети сталкивается и крупный бизнес. КАМАЗ поднял проблему использования товарных знаков в доменных именах. Дельцы в Сургуте создали сайт якобы КАМАЗа, со словом «камаз» в домене. Это, естественно, вызывало доверие у потребителей, которые считали его официальным дилером автогиганта и покупали поддельные запчасти под видом оригинальных. КАМАЗ захотел привлечь не только «предприятие-подделку», но и регистратора доменных имен.

— Судебная практика показывает, что при предъявлении исков к регистратору он из ответчиков переходит в третье лицо. С точки зрения судов, регистратор не несет ответственность за регистрацию таких доменных имен, — озвучила проблему представитель ПАО «КАМАЗ» Виктория Попова.

По словам Поповой, ей известно, что в России 45 регистраторов доменных имен и все они получают доход от их продажи. Она предложила внести изменения в №149-ФЗ и приравнять доменные имена к объектам защиты интеллектуальной собственности, а также внести изменения в правила регистрации доменных имен.

— Чтобы регистраторы запрашивали у правообладателя разрешение на регистрацию доменных имен хотя бы общеизвестных товарных знаков, их не так много — около 300, и это не повлечет особых финансовых и трудовых затрат. Либо лишать аккредитации за регистрацию имен без разрешения правообладателей, — предложила представитель ПАО «КАМАЗ».

«Превентивных мер нет, у нас презумпция невиновности»

Врио заместителя руководителя Татарстанского УФАС Алмаз Яфизов рассказал о примерах недобросовестной конкуренции в сети или с использованием цифровых технологий.

«Сетевая компания» объявила тендер на поставку программного обеспечения. Одним из условий для участия в закупке было соглашение с Microsoft о продлении партнерского статуса на 2019 год. Одна из компаний-участниц торгов изменила в фотошопе 2018 на 2019 год и победила, когда фальсификацию выявили, закупку отменили.

Множество преступлений совершается с использованием сайтов-клонов. УФАС по Татарстану выявило такой по продаже атрибутики хоккейного клуба «Ак Барс» и футбольного «Рубина». Люди полагали, что это оригинальная атрибутика, и покупали.

— Еще один случай — предприниматель полностью скопировал сайт Центрального дома мебели, картинки товаров были кликабельны, и гиперссылка уводила на сайт самого ИП, который с ЦДМ никак не был связан, — рассказал Яфизов.

Пока, признают в УФАС, защитить добросовестных предпринимателей и покупателей от недобросовестной конкуренции в сети крайне сложно.

— Мы блокируем сайты-клоны, но превентивных мер нет. Если нет потерпевших, то как доказать, что сайт был создан для неправомерных действий? У нас презумпция невиновности, — говорит Яфизов.