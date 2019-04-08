Рейтинг главврачей Татарстана по доходам: самым высокооплачиваемым стал главврач Лениногорской ЦРБ

Вторым же самым «дорогим» главврачом неожиданно стал глава небольшой Дрожжановской больницы

Главврачам районных больниц Татарстана зарплату в 2018 году резко повысили — теперь сразу трое получают больше 100 тыс. рублей. Пяти самым высокооплачиваемым главврачам РТ (трое из них — новички «топа») зарплату подняли в среднем сразу на 44%. Самым высокооплачиваемым главврачом стал руководитель Лениногорской ЦРБ. Вторым — главврач-ветеран небольшой Дрожжановской ЦРБ. В топ-5, помимо дрожжановского врача, оказались руководители Сабинской и Муслюмовской ЦРБ, им обоим подняли зарплату на 60%. Интересно, что сразу двух районных больниц даже нет в антирейтинге ФОМС РТ, основанном на жалобах пациентов, то есть официально на эти ЦРБ никто за весь прошлый год не пожаловался.

Средняя зарплата главврачей районных больниц (далее ЦРБ) Татарстана гораздо выше зарплаты главврачей крупнейших больниц Челнов, Нижнекамска и Альметьевска (70,3 тыс.) и почти сравнялась со средней зарплатой главврачей казанских больниц (77,2 тыс.). В 2018 году она еще и выросла на 19% (в Казани лишь на 13%, в городах — на 18%), составив 76,1 тыс. рублей. И в районах число главврачей, получающих шестизначную зарплату, выросло — с одного до трех. Пяти самым высокооплачиваемым главврачам РТ (большинство из них — новички «топа») зарплату подняли в среднем сразу на 44%.

Зарплаты главврачей районных больниц РТ, руб. (2018 год)

Наименование больницы Руководитель Среднемесячная заработная плата за 2018 год за счет всех источников финансирования Среднемесячная заработная плата за 2017 год за счет всех источников финансирования Изменение Руководитель в 2017 году ГАУЗ Лениногорская ЦРБ Яркаев Айдар Аслямович 121458,87 90.965,66 34% ГАУЗ Дрожжановская ЦРБ Шигабутдинов Ильмас Илялович 117196,4 83.075,72 41% ГАУЗ Чистопольская ЦРБ Мустафин Раис Робертович 107430,21 83.995,76 28% ГАУЗ Сабинская ЦРБ Юсупов Марат Рафаэлевич 98724,3 61.988,65 59% ГАУЗ Муслюмовская ЦРБ Мурзаханов Рамил Азгарович 96547 60.455,94 60% ГАУЗ Азнакаевская ЦРБ Шигапов Ильдар Фираилевич 95612,71 76.190,00 25% ГАУЗ Лаишевская ЦРБ Коробова Елена Владимировна 93731,48 90.649,21 3% ГАУЗ Зеленодольская ЦРБ Сабурская Татьяна Вячеславовна 89659,89 109.406,18 -18% Хидиятов Ильгиз Ринатович ГАУЗ Бугульминская ЦРБ Вильданов Ильнар Хамитович 88805,2 93.065,14 -5% Гуров Владимир Иванович

Самым высокооплачиваемым главврачом стал руководитель Лениногорской ЦРБ

На первое место по зарплате вышел глава Лениногорской ЦРБ Айдар Яркаев (ранее занимал третье место), в прошлом году зарабатывавший в месяц 121,5 тыс. рублей, что на 34% больше, чем в 2017 году.

Сегодня больница располагает 453 стационарными койками, в ее составе поликлиника для взрослых, поликлиника МСЧ, врачебные амбулатории, детская поликлиника, женская консультация, стоматологическая поликлиника, родильный дом. В ЦРБ построили реанимационное отделение и операционный блок с новейшим технологическим оборудованием, проведен капремонт хирургического и травматологического отделения. Межрайонный центр хирургии с отделением реанимации при городской больнице принимает в год до 4000 больных детей. В зону оказания помощи входят восемь районов.

В Лениногорской ЦРБ, по последним данным, работало 179 врача, из которых 111 имеют высшую квалификационную категорию. К сожалению, отмечают в самой ЦРБ, «укомплектованность врачебными кадрами составляет всего 51%, а из них 37% — врачи пенсионного возраста». Интересно, но при прежнем главвраче Наиле Нигматуллине, по его же словам, ЦРБ была укомплектована на 54%. По данным же нового министра здравоохранения Марата Садыкова, озвученным им на совещании президенту РТ Рустаму Минниханову в феврале этого года, ЦРБ Лениногорска укомплектована была к тому моменту на 55,1% (только поликлиника, стационар был укомплектован лишь на 40,5%).

В апреле 2017 года в Лениногорской ЦРБ открылось новое эндоскопическое отделение. Фото leninogorsk-rt.ru



На деньги «Татнефти» в апреле 2017 года открылось новое эндоскопическое отделение, где по плану можно проводить более 5 тысяч диагностических и лечебных манипуляций в год. В 2017 же году было закуплено медоборудование на 10 млн рублей. Был открыт новый сосудистый центр. Осенью 2018 года открылись модернизированная женская консультация и сама ЦРБ после капремонта стоимостью 36 млн рублей.

Сегодня одна поликлиника ЦРБ обслуживает 35409 человек, в том числе 6470 человек сельского населения. Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену. Женская консультация обслуживает 44405 женщин, рассчитана на 250 посещений в смену. В декабре планировалось открыть обновленные здания флюорографии, туберкулезного диспансера и детской поликлиники.

Главврачом Айдар Яркаев стал летом 2017 года, до этого он 20 лет проработал в лениногорских медучреждениях и с 2014 года заведовал детским стационаром Лениногорской ЦРБ. В 2017 же году во время плановой проверки сотрудники Росздравнадзора обнаружили в работе Лениногорской ЦРБ сразу несколько нарушений: «врачи неправильно проводили периодические осмотры водителей транспортных средств и процедуры медицинских освидетельствований; «в детской поликлинике и стационаре не хватает оборудования в некоторых медицинских кабинетах — профильных врачей; нарушения технического обслуживания медицинского оборудования и хранения лекарственных препаратов».

В антирейтинге ФОМС РТ Лениногорская ЦРБ занимает 20-е место с 35 жалобами, из которых 30 нашли обоснованными: чаще всего пациенты жалуются или на отказ в медицинской помощи (12 обоснованных жалоб), или на взимание средств (взятки — семь жалоб).

Вторым самым «дорогим» главврачом неожиданно стал глава небольшой Дрожжановской ЦРБ

На 41% выросла зарплата второго самого высокооплачиваемого главврача, тоже ставшего получать шестизначную запрлату: в месяц глава Дрожжановской ЦРБ Ильмас Шигабутдинов зарабатывал в 2018 году 117,2 тыс. рублей (годом ранее — 83 тыс. рублей).

Интересно, что сама ЦРБ относительно небольшая: всего на 75 коек с мощностью 300 человек в сутки, обслуживает 18,5 тыс. населения. В 2018 году число всех посещений врачей амбулаторно-поликлинического приема, включая стоматологов и платные услуги, составило 144172 визита. В поликлинике ЦРБ и в участковой больнице внедрена служба врача общей практики. В результате этого в ЦРБ в первичном звене здравоохранения работают три врача общей практики и четыре врача — участковых терапевта. При этом должности уролога, лора, дерматолога заняты совместителями. Всего в ЦРБ работают 33 врача.

Ильмас Шигабутдинов возглавил районную больницу еще в 1985 году, до этого восемь лет заведовал хирургическим отделением больницы. Фото chuprale-online.ru

Сам главврач Шигабутдинов — ветеран, возглавил районную больницу еще в 1985 году, до этого восемь лет заведовал хирургическим отделением больницы. В 1993 году стал заслуженным врачом РТ, в 2006 году получил награду «За заслуги» высшей квалификационной категории. В декабре прошлого года главврач был отмечен знаком Минздрава РФ «Отличник здравоохранения». Интересно, что Дрожжановская ЦРБ в антирейтинге жалоб ФОМС РТ даже не числится — то есть официально на нее в прошлом году вообще не жаловались.

Третье место — за главврачом Чистопольской ЦРБ

На треть выросла зарплата главврача Чистопольской ЦРБ Раиса Мустафина: с 84 тыс. рублей до 107,4 тыс. рублей. Таким образом, Мустафин оказался третьим и пока последним главой районной ЦРБ, получающим зарплату выше 100 тыс. рублей. По итогам 2017 года Мустафин замыкал пятерку самых высокооплачиваемых районных главврачей.

Чистопольская больница была построена купцом Челышевым еще в 1895 году. Статус центральной получила в 1963 году. Сегодня в состав больницы входят поликлиника, стационар, женская консультация, детская городская поликлиника, станция скорой помощи, родильный дом, стоматологическая поликлиника, городская больница №2, филиал Чистопольского КВД. Размещается ЦРБ в пятиэтажном кирпичном здании с двухэтажным кирпичным пристроем. Общее число коек — 219. В 2017 году, по данным главврача ЦРБ, смертность снизилась на 7% — впрочем, согласно данным администрации района, напротив, в 2017 году был зарегистрирован рост смертности.

В феврале 2017 года была открыта новая детская городская поликлиника (вложено 202,7 млн рублей). В том же году в ЦРБ пришли на работу 20 новых специалистов. Однако врачей по-прежнему не хватает: по данным Минздрава РТ, укомплектованность Чистопольской ЦРБ составляет сегодня всего лишь 51,1% (только поликлиники, в стационаре укомплектованность — всего 40,4%). Любопытно, что данные министра Марата Садыкова более пессимистичные, нежели данные Раиса Мустафина: он считает, что укомплектованность кадрами составляет 77%.

Раис Мустафин возглавил Чистопольскую ЦРБ недавно, в 2015 году. Фото tatarstan.ru



Мустафин — «варяг». С 2009-го по 2013-й он был заведующим приемным отделением ГБСМП №1, с 2013-го по 2014-й — заведующим приемным отделением казанской ГКБ №7, с 2014-го по 2015-й — замглавврача по медицинской части ГКБ №16. Судя по всему, Минздраву РТ пришлось направить в район «чужого». ЦРБ оказалась в центре скандала в 2012 году, когда в отношении тогдашнего ее главврача Фираиля Шигапова, заслуженного врача РФ и лауреата премии «Врач года», завели уголовное дело по ст. 30 и ст. 290 УК РФ («Покушение на получение должностным лицом лично взятки в виде денег, совершенное в крупном размере»). Врача обвинил бизнесмен: по его версии, главврач отказался перечислять 4 млн рублей за выполненные работы его стройфирме, «пока не получит откат в 15% от общей суммы». Шигапов написал заявление по собственному желанию на следующий же день, но глава района Ильдус Ахметзянов предположил, что дело «сфабриковано». Шигапов «ушел на больничный», его обязанности стал исполнять Хамитов. До самой своей смерти Шигапов виновным себя не признавал.

Проблемы, однако, остались. Напомним, самый большой поток жалоб из районных больниц — на Чистопольскую центральную районную больницу: 63 из 67 жалоб на 10 тыс. пациентов были ФОМС признаны обоснованными. Это четвертое место в антирейтинге всех больниц РТ.

Напомним, сам Минздрав РТ считает работу Чистопольской ЦРБ фактически неэффективной, присудив им в прошлом году всего 42 балла из 100, это лишь 43-е место из 45.

В 2018 году была открыта детская поликлиника, рассчитанная на 200 посещений в смену. Кроме того, после капремонта открылись поликлиника ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ», поликлиника городской больницы №2, женская консультация и другие медицинские учреждения в районе.

В 2018 году после капремонта открылись поликлиника ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ», поликлиника городской больницы №2, женская консультация и другие медицинские учреждения в районе. Фото chistopol.ru



Зарплату главврачу Сабинской ЦРБ подняли сразу на 60% — она почти достигла 100 тыс. рублей

Сразу на 60% выросла зарплата у главврача Сабинской ЦРБ Марата Юсупова — с 62 тыс. рублей до 98,7 тыс. рублей, вплотную приблизившись к заветной отметке в 100 тыс. рублей.

Сабинская больница — одна из старейших в Татарстане, первая инфекционная больница была открыта еще в 1881 году, к концу XIX века открылась врачебная амбулатория. Первое здание стационара на 30 коек для лечения инфекционных больных было построено в 1926 году. В 1957 году отдел здравоохранения района реорганизовали в районную больницу. Первый двухэтажный стационар среди сельских больниц ТАССР был сдан в 1971 году.

В 2000-х годах при главвраче Зуфаре Сиразееве (возглавлял ЦРБ до 2016 года) сдан новый лечебный корпус Сабинской ЦРБ, проведен капремонт зданий стационара и поликлиники, приобретено новое медицинское оборудование, бывшее здание стационара сдано в эксплуатацию под поликлинику, бывшее здание поликлиники сдано в эксплуатацию как терапевтическое отделение. В 2014 году было пристроено новое крыло к зданию поликлиники, куда были переведены лаборатория и стоматологическое отделение. В конце 2016 года было приобретено новое хирургическое оборудование.

Сегодня в ЦРБ работают 69 врачей и 229 средних медработников, оказывающих медицинскую помощь населению на 480 посещений в смену, стационар на 124 круглосуточных койки и 52 дневных койки. В прошлом году прошел капремонт всей ЦРБ.

Сабинская больница — одна из старейших в Татарстане. Фото zdrav.tatar.ru



Сам Марат Юсупов, перед тем как возглавить ЦРБ в Сабинском районе, с 2003 по 2014 год проработал главврачом Аксубаевской ЦРБ, затем два года главврачом Нурлатской ЦРБ.

Как скандал с матерящимся хирургом не отразился на рейтинге жалоб, составленном ФОМС РТ

Интересно, что Сабинская ЦРБ считается одной из лучших по укомплектованности врачами — этот показатель составляет здесь сегодня более 90%. Нет этой ЦРБ и в антирейтинге жалоб пациентов в ФОМС РТ. При этом в прошлом году Сабинская больница оказалась в центре скандала, когда 29-летний врач-хирург обругал матом пациентов, ждавших его в очереди три часа. Впоследствии врача за это уволили (он написал заявление по собственному желанию). А главврач Марат Юсупов заявил, что больница провела внутреннее расследование и выяснила, что их сотрудник был не прав.

Соцсети тогда разделились: одни заявляли, что подобным врачам не место в больницах, другие указывали на недоукомплектованность поликлиник врачами. Однако, как видим, в Сабинской ЦРБ с укомплектованностью все хорошо — но поразительно, что после скандала никто не пожаловался в ФОМС РТ.

Главврачу Муслюмовской ЦРБ с самой высокой детской смертностью зарплату подняли почти на 40 тыс. рублей

На 60% подняли зарплату и главврачу Муслюмовской ЦРБ Рамилу Мурзаханову — еще год назад она составляла всего 60,5 тыс. рублей, сегодня — уже 96,5 тыс. рублей.

В состав центральной районной больницы входит стационар на 84 коек круглосуточного пребывания, 24 коек дневного пребывания, районная поликлиника на 250 посещений в смену и 11 коек дневного пребывания, Старо-Карамалинская врачебная амбулатория с 10 койками дневного пребывания, и фельдшерско-акушерские пункты. Квалифицированную помощь оказывают 34 врача, 185 средних медицинских работников, 91 младший медицинский работник и прочие.

Мурзаханов возглавил ЦРБ в 2016 году, с 2002 года проработав заместителем. В том же 2016 году был завершен капремонт больницы, в который бюджет РТ вложил 64 млн рублей.

В 2016 году был завершен капремонт больницы, в который бюджет РТ вложил 64 млн рублей. Фото sdelanounas.ru



Муслюмовская ЦРБ Минздравом РТ в 2019 году была названа одним из лидеров программы «Земский доктор», позволяющей медику приехать в село и получить миллион рублей на улучшение жилищных условий, в рамках ее в РТ трудится 551 врач, в Муслюмово — 30.

Как мы уже писали осенью прошлого года, по итогам первого полугодия 2018 года район стал лидером по детской смертности: в Муслюмовском районе зафиксировано 28,8 смерти на 1000 детей, родившихся живыми, то есть умирает каждый 35-й новорожденный. При этом в конце 2016 года при Муслюмовской ЦРБ закрыли родильный дом, объяснив это тем, что в межмуниципальных перинатальных центрах рожать надежнее.

Муслюмовский район лидирует по детской смертности детей до 4 лет — 452 ребенка на 100 тыс. такого же возраста. При этом в рейтинге ФОМС РТ ЦРБ района занимает лишь 99-е место с одной обоснованной жалобой на качество медпомощи.

Руководство Зеленодольской ЦРБ исчезло из топ-5 — прежний главврач ушел на повышение

Нельзя не написать о потере лидерства по зарплате главврача Зеленодольской ЦРБ — она снизилась на 18%, со 109,4 тыс. до 89,6 тыс. рублей. Все потому, что ушел прежний руководитель Ильгиз Хидиятов (он возглавил Республиканский клинический онкологический диспансер — с зарплатой в 115,6 тыс. рублей), на его место пришла ранее возглавлявшая реабилитационный центр «Доверие» для детей и подростков с ограниченными возможностями Татьяна Сабурская.

Татьяна Сабурская ранее возглавляла реабилитационный центр «Доверие» для детей и подростков с ограниченными возможностями. Фото zpravda.ru

Сама Зеленодольская ЦРБ — одна из старейших в районах РТ. До 1917 года жители пос. Паратский затон и н.п. Большие Параты, на территории которых возник Зеленодольск в 1932 году, за медицинской помощью обращались в Больше-Ключинскую земскую больницу, открытую еще в 1879 году в двух деревянных зданиях. В больнице было всего 15 коек. В 1920-е годы в Больших Паратах открыли больницу на 37 коек.

Сегодня ЦРБ в своем составе имеет множество специализированных подразделений и филиалы. Стационарная помощь оказывается в более чем 25 профильных отделениях. Амбулаторно-поликлиническая служба представлена тремя взрослыми, двумя детскими и консультативно-диагностической поликлиникой, а также стоматологической, травматологическим пунктом и женской консультацией. В больнице работают 373 врача и 1246 средних медицинских работников. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 3707 посещений в смену. В 2009 году в рамках федеральной программы приоритетного национального проекта «Здоровье» в Зеленодольске открыт центр здоровья. На сайте больницы отмечается, что «на протяжении последних 7 лет в районе не зарегистрировано ни одного случая материнской смертности».

Кадровый вопрос решается, как и в других муниципалитетах РТ, — «деньгами»: «по Республиканской целевой программе «Сельский врач» в Зеленодольскую ЦРБ приехали работать специалисты, получившие единовременную компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей из федерального бюджета и дополнительные компенсационные выплаты в размере ста тысяч рублей из бюджета республики на улучшение жилищных условий».

В 2018 году в рамках проекта «Дружелюбная поликлиника — Татарстанский стандарт» в Зеленодольске должны были отремонтировать три городских поликлиники: консультативно-диагностическую поликлинику, поликлинику №3 и поликлинику №4 ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ». На ремонт было выделено 83,2 млн рублей. На базе Зеленодольской ЦРБ в 2017 году в рамках государственно-частного партнерства открылся диагностический центр «БарсМед».

Сама больница изредка попадает на страницы газет: в 2012 году скандал разразился из-за смерти пациента после удаления зуба (в результате был уволен ряд медработников и замминистра здравоохранения РТ Сергей Осипов). Осенью 2017 года главврача Ильгиза Хидиятова раскритиковал глава района Александр Тыгин, которого удивил двукратный рост «неустановленных причин смерти населения в районе» (считается, что между экс-главврачом и главой района были трения, так как возглавил Хидиятов ЦРБ еще при прежним руководители Зеленодольска).

В 2018 году в рамках проекта «Дружелюбная поликлиника — Татарстанский стандарт» в Зеленодольске должны были отремонтировать три городских поликлиники



Зеленодольская ЦРБ на хорошем счету в той же программе «Земский доктор» (здесь работают по ней 36 человек) и не на очень хорошем — в ФОМС РТ, который поставил ее на 20-е место по числу жалоб: из 35 жалоб 30 нашли обоснованными: чаще всего пациенты в прошлом году жаловались на отказ в медицинской помощи (12) и, что характерно, на незаконное взимание дополнительных средств (на взятку обоснованно пожаловались семь раз), один раз на хамство.

По той же причине ушел старый главврач, пришел новый — резко сократились зарплаты руководителей Елабужской ЦРБ (на треть — с 66,4 тыс. до всего 47,7 тыс. рублей) и Атнинской ЦРБ (зарплата упала почти в два раза — с 48,2 тыс. до 26,4 тыс. рублей). Елабужскую ЦРБ возглавил Айрат Сафин, Атнинскую — Эльдар Яруллин.