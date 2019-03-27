Традиционный Запад и непредсказуемый Восток. Превью финалов конференций КХЛ

Сможет ли «Салават Юлаев» пройти еще и «Авангард»?

Фото: Дмитрий Резнов

Кубок Гагарина вступает в завершающую стадию — лиге осталось провести всего три серии до четырех побед. Все они будут носить звание «финалов». Питерский СКА и московский ЦСКА выявят сильнейшего в финале Западной конференции, а уфимский «Салават Юлаев» и омский «Авангард» — в Восточной. О том, почему второй раунд оказался не таким веселым, как первый, а также о важном нюансе текущего сезона, который будет учитываться при распределении медалей, — в материале «Реального времени».

Второй раунд: четыре раза по 4—1



Полуфиналы конференций Кубка Гагарина получились не такими зрелищными, как четвертьфиналы. Все четыре противостояния закончились с одинаковым счетом в сериях 4—1, тогда как в стартовом раунде чего только не было: от реально возможного вылета СКА — до свершившегося вылета действующего чемпиона «Ак Барса», да еще и со счетом 0—4. Есть все основания полагать, что так зрелищно, как в первом раунде, в этом плей-офф уже не будет. Но пока из кубковой борьбы не вылетел «Салават Юлаев», поверьте, интересно будет точно.

На уфимцев в серии с «Автомобилистом» ставили немногие, но именно в этом противостоянии ожидалась самая ожесточенная борьба. Такой легкой победы и по счету, и по игре вряд ли ожидали даже самые преданные болельщики башкирского клуба. Во второй паре Востока «Авангард» и «Бырыс» устроили самую настоящую бойню — носилки на льду в этой серии появлялись довольно часто.

А вот на Западе ничего любопытного так и не произошло. Ни ярославцы, ни московские динамовцы не смогли выиграть более одного матча у армейских команд. По иронии судьбы, в обоих проигравших на этой стадии клубах в межсезонье намечаются серьезные перестановки. И Квартальнову в «Локомотиве», и Крикунову в «Динамо» грозит увольнение, а составы обеих команд на следующий год требуют приличного усиления, чтобы был хотя бы шанс проходить в серии СКА или ЦСКА.

ЦСКА — СКА: шансы будут не равны

Когда: 28, 30 марта, 1, 3 апреля (если понадобится — 5, 7, 9 апреля)

Прогноз: 4—2 в серии

Фото cska-hockey.ru



Москвичи и питерцы играют друг с другом в финале Западной конференции уже четвертый раз за последние 5 лет (лишь в 2017 году ярославский «Локомотив» смог свалить ЦСКА). Можно с уверенностью сказать, что в 2015 и 2016 годах фаворитом противостояния был СКА. В прошлом сезоне лидера назвать было сложно — шансы были примерно равны (в финал в итоге вышел ЦСКА), а вот в этом году уже явное преимущество у москвичей.

Последние выглядят командой без изъянов и даже по серии с «Динамо» было понятно, что у подопечных Никитина есть потенциал для еще более качественной игры. СКА же после натужной серии с московским «Спартаком» только по счету легко разделался с «Локомотивом». На самом деле в каждой встрече была борьба, и только к концу противостояния молодежь ярославцев дала слабину, а Квартальнов снова проиграл питерцам.

На первый взгляд, эта серия выглядит потенциально богатой на заброшенные шайбы, учитывая имена в нападении. Но, как это обычно бывает в ключевых матчах, на первый план обязательно выйдут вратари и игроки «низших» звеньев. Интересно будет посмотреть и за тренерской дуэлью: в прошлом году Игорь Никитин выходом в финал ЦСКА официально оформил отставку Олега Знарка и из питерского клуба, и из сборной России. А на оба его места «назначил» нынешнего тренера питерцев Илью Воробьева. Этот хоккейный год для Ильи Петровича получился довольно непростым на обеих должностях, и сейчас для него наступает время, когда можно все исправить. Но вряд ли это получится в предстоящей серии с ЦСКА.



«Авангард» — «Салават Юлаев»: «все или ничего» для Уфы

Когда: 29, 31 марта, 2, 4 апреля (если понадобится — 6, 8, 10 апреля)

Прогноз: 4—3 в серии

Фото hcsalavat.ru



Маркетологи уфимского клуба для нынешнего плей-офф выбрали слоган «Все или ничего». Он оказался пророческим, так как «Салават Юлаев» сейчас в положении, когда команда либо выходит в финал сезона, где даже поражение будет из разряда «все», либо, в случае проигрыша омскому «Авангарду», принципиально не получит ничего, кроме слов одобрения от специалистов и поддержки от своих болельщиков. Лишь Николай Цулыгин уже смело, хоть сейчас, может идти и требовать продления контракта на следующий сезон. Да еще и на своих условиях — работой в этом году он это заслужил.

Что касается «Авангарда», то в стане омско-балашихинского клуба произошло довольно много изменений по сравнению с серией месячной давности против казанского «Ак Барса». В первую очередь это касается количества травмированных хоккеистов. Во втором раунде «Барыс» играл настолько грязно, что ряд лидеров «ястребов» отправился в лазарет на приличные сроки. Так, Илья Михеев восстановится в лучшем случае к концу омско-уфимской серии. По Денису Зернову вообще ничего непонятно, как и по Евгению Медведеву и легионеру Тейлору Беку. Информация о травмах на такой стадии всегда противоречива — идет настоящая хоккейная война и на информационном поле.

В серии с «Ак Барсом» «Авангард» играл два матча в Балашихе одним и тем же составом, и только в Казани вынужденно делал замены. Очевидно, что затяжная серия с уфимцами будет совсем не на руку как раз подопечным Боба Хартли. А вот в стане уфимцев как раз ожидаются положительные перемены — возвращается в строй лучший снайпер клуба в регулярном чемпионате, Антон Бурдасов. Он выбыл еще в серии с магнитогорским «Металлургом», улетал в Германию на обследование, наверняка не до конца восстановился, но в плей-офф сыграет точно — это уже подтвердил Цулыгин. Зато пропустит два матча из-за дисквалификации, полученной в серии с «Автомобилистом», Александр Бурмистров.

Серия должна получиться яркой, вряд ли Хартли изменит своему игровому стилю. «Салават» в плей-офф стал гораздо более аккуратен в обороне и прибавил в атаке. Количество блокированных бросков «юлаевцами» просто поражает воображение, вратарь Метсола выглядит более надежным вариантом, чем Бобков, а в нападении пока ничто не указывает на то, что звено легионеров сбавит победный ход.

Поэтому впору говорить о равенстве сил, но все же опыт Хартли в нужный момент, скорее всего, перевесит задор Цулыгина, который и так в первый же свой сезон в качестве главного тренера попал в четверку лучших.

Фото khl.ru

О медалях: важный нюанс этого сезона

Наш материал об итогах серии «Автомобилист» — «Салават Юлаев» вызвал немало споров в комментариях по вопросу: обеспечили себе уфимцы «бронзу», или нет? Поклонники КХЛ уже привыкли, что каждая команда, которая играет в финале конференции Кубка Гагарина, получает как минимум бронзовые медали. Да, так было раньше, и поэтому болельщики и новосибирской «Сибири», и челябинского «Трактора» вправе говорить о том, что их клубы — бронзовые призеры КХЛ. Медали же чемпионата России вручаются отдельно и их вручение зависит от того, есть ли в тройке призеров лиги иностранные клубы. Например, в 2014 году выход пражского «Льва» в финал позволил «Салавату Юлаеву» стать серебряным призером чемпионата России, но бронзовым — КХЛ. Путаница налицо, многим болельщикам она порядком надоела, и тут уж лучше, действительно, ориентироваться на слоган уфимцев «Все или ничего».

Тем не менее вопрос этот важный. И обратиться здесь стоит, конечно, к официальным документам лиги, в которых сказано:

Распределение мест по итогам Второго этапа Чемпионата. 4 пункт:

«Третье место в Чемпионате занимает одна из двух команд, уступивших в финалах Конференций, занявшая более высокое место в Общей таблице по итогам Первого этапа Чемпионата».

Из этой сноски в регламенте понятно, что проигравший в паре «Авангард» — «Салават Юлаев» точно займет 4-е место по итогам сезона, так как и СКА, и ЦСКА выше обоих восточных клубов в таблице по итогам регулярного чемпионата. Соответственно, бронзовые медали чемпионата России получит команда из Западной конференции.