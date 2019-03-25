Нуриевский-2019: премьера «Корсара», внучка Ирека Мухамедова и солисты Ковент-Гарден

Май, как всегда, пройдет под знаком классического балета

Фото: Роман Хасаев

С 13 по 30 мая в Казани пройдет очередной Международный фестиваль классического балета им. Рудольфа Нуриева. На какие спектакли на афише стоит обратить внимание и кто из интересных исполнителей приедет в Казань — в обзоре «Реального времени».

Пока билеты еще есть

Сегодняшнее утро возле главного входа в ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля традиционно будет отмечено очередями — в 10.00 открывается продажа билетов на Нуриевский фестиваль. Как правило, балетов хватает на пару-тройку дней, а если говорить о хороших местах, то купить их, скорее всего, можно будет лишь сегодня.

Цены держатся на том же уровне, что и в прошлом году — билет на премьеру стоит 2 500 рублей, на рядовой спектакль на 500 рублей меньше, и только гала-концерт стоит 3 500 рублей.

Откроется фестиваль 13 мая премьерой балета Адана «Корсар». Эта постановка практически не сходит со сцены казанского оперного в силу закрученной любовно-авантюрной линии, прекрасной музыки и красивой хореографии — того, что делает балет популярным у широкого круга публики.

На этот раз зрителям будет предложена несколько обновленная версия «Корсара» с новыми декорациями и костюмами. Спектакль можно будет видеть в течение двух фестивальных вечеров.





Вечная «Жизель», пожалуй, один из самых притягательных балетов в мировой хореографии. Фото kazan-opera.ru



Еще один спектакль, на который стоит обратить внимание, — это вечная «Жизель», пожалуй, один из самых притягательных балетов в мировой хореографии. «Жизель» на фестивальной сцене пойдет 15 мая. Кроме нее, в фестивальной афише значатся классические постановки «Лебединого озера» (26 мая( и «Баядерки» (27 мая(.

О «Баядерке» стоит сказать отдельно. Во время приезда Рудольфа Нуриева в Казань в мае 1992 года, когда он еще на безымянном фестивале классического балета дирижировал «Щелкунчиком», великий танцовщик высказал пожелание поставить на сцене казанского театра этот балет Людвига Минкуса.

Осуществить задуманное не удалось, но Нуриев успел поставить «Баядерку» осенью 1992 года в Опера Гарнье в Париже, и это был его последний визит в театр, где он прослужил много лет. Любопытная деталь: до Нуриева на Западе «Баядерка» шла без последнего акта, без «акта теней», и действие заканчивалось гибелью танцовщицы Никии. Нуриев впервые поставил балет в полном объеме для свой партнерши Марго Фонтейн, а сам был одним из лучших исполнителей партии воина Солора.

Национальный балет будет также представлен на фестивальной афише — это «Шурале» Фарида Яруллина, давно уже вошедший в золотой фонд российского академического балета. В Казани спектакль идет в классической хореографии Леонида Якобсона. Кстати, в ближайшие месяцы балет «Шурале», идущий на сцене казанского театра, будет записан на французском телеканале Mezzo — главном музыкальном телеканале мира. «Шурале» пойдет в фестивальной программе 16 мая.

«Спартак», который стоит в афише 18 мая, — рассказ отнюдь не о восстании рабов. Фото kazan-opera.ru



Балет на музыку Валерия Гаврилина «Анюта» в постановке Владимира Васильева появился в казанской афише в конце 80-х годов прошлого века, пережил «реновацию» и неизменно собирает аншлаги. «Анюта» на фестивальной сцене — 21 мая.

Естественно, стоит обратить внимание и на «Спартака» в постановке Георгия Ковтуна, спектакль, далекий от канонической версии, к которой все привыкли. Казанский «Спартак», который стоит в афише 18 мая, — это рассказ отнюдь не о восстании рабов.

«Самая печальная повесть на свете» — «Ромео и Джульетта» на трагическую музыку Сергея Прокофьева пойдет в дни фестиваля 20 мая.

24 и 25 мая на фестивальной сцене будет царить современная хореография. Спектакль Radio&Juliet and Quatro — это шоу-балет, пронзительная история любви, переданная с помощью балета и рок-музыки словенским режиссером Эдвардом Клюгом. Казанцы познакомятся с подобным действом впервые, но оно органично входит в фестивальную афишу, потому что мы помним, что Нуриев не был чужд экспериментам и современной хореографии.

Завершится фестиваль двумя традиционными гала-концертами, когда на сцену выйдут «все звезды». Это произойдет 29 и 30 мая.

В «Лебедином озере» в главных партиях выступят солисты Ковент-Гардена Лоурен Кубертсон и Вадим Мунтагиров (на фото). Фото culture-chel.ru



От Мариинки до Ковент-Гардена

Любопытен состав исполнителей, приглашенных на Нуриевский фестиваль. Радостное известие для поклонников Давида Залеева, некогда служившего в Казани, а сейчас одного из ведущих танцовщиков балетной труппы Мариинского театра. Залеев приглашен на фестиваль и выйдет в заглавной партии в балете «Шурале».

В «Лебедином озере» в главных партиях выступят солисты Ковент-Гардена Лоурен Кубертсон и Вадим Мунтагиров. Партию Ромео в балете Сергея Прокофьева исполнит солист английского национального балета Исаак Эрнандес. Блистательная солистка Большого театра Екатерина Кондаурова выйдет на фестивале в партии храмовой танцовщицы Никии в «Баядерке».

Среди приглашенных на фестиваль солистов премьеры балетных трупп Мариинского и Большого театров, Национальной оперы Беларуси. И — вишенка на торте — партию Китри в «Дон Кихоте» исполнит внучка нашего земляка, выдающегося танцора Ирека Мухамедова, танцевавшего в свое время в Большом театре, а затем долгие годы в Ковент-Гардене. Барышню зовут Саша Мухамедова, и она солистка балета в Амстердаме.