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Видеоопрос: «Как вы относитесь к перспективе возвращения сезонного перевода стрелок часов?»

07:00, 23.03.2019 8
Видеоопрос: «Как вы относитесь к перспективе возвращения сезонного перевода стрелок часов?» Фото: serbskoeslovo.ru

Депутат Госдумы РФ Андрей Барышев внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о переводе часов на зимнее и летнее время. Автор инициативы полагает, что это положительно скажется на здоровье россиян, повысит их качество жизни и работоспособность.

«А как вы относитесь к перспективе возвращения сезонного перевода стрелок часов?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.


Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
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комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 07:08
    наша семья против. детям очень тяжело будет.
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  • Анонимно 07:53
    В старину говорили - чем бы дитё не тешилось лишь бы не плакало.
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  • Анонимно 08:26
    Татарстан - единственный регион СССР, который в 1930 году не перешел в декретное время (поясное время + 1 час). До сих пор мы живем по поясному времени,т.е. по солнцу. Для организма это естественно.Я категорически против перевода часов. По- моему в нашей стране есть и более важные проблемы
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  • Анонимно 08:48
    Отрицательно. Это нужно только пенсионному фонду.
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  • Анонимно 08:58
    За двумя руками. Достала эта постоянная темнота. Летом в 3 утра солнце во всем свете, в 7 вечера, не успеешь с работы прийти, свет включать надо. Один час для организма- ерунда. Тысячи наших соотечественников ездят в отпуска в другие страны, с отличным от нас временем, и ничего, никто не жалуется на плохое самочувствие. Даже внимание не обращают на различия во времени. Дети же такие гибкие, что плюс, минус один час вообще не замечают.
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    Анонимно 09:13
    Вот и кибердружина пенсионного фонда)
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    Анонимно 09:45
    согласна! в три утра уже солнце в глаз, и сна ни в одном глазу
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  • Анонимно 09:23
    08.58 можешь на совсем перехать за бугор
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