Видеоопрос: «Как вы относитесь к перспективе возвращения сезонного перевода стрелок часов?»
Депутат Госдумы РФ Андрей Барышев внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о переводе часов на зимнее и летнее время. Автор инициативы полагает, что это положительно скажется на здоровье россиян, повысит их качество жизни и работоспособность.
«А как вы относитесь к перспективе возвращения сезонного перевода стрелок часов?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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